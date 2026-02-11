Jio और Airtel की बढ़ी टेंशन! ये कंपनी दे रही है ₹499 में IPL 2026 और World Cup का एक्सेस, साथ में 3 OTT ऐप्स भी फ्री

Best Recharge for T20 World Cup and IPL: भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में इन दिनों सस्ते डेटा के साथ सस्ते एंटरटेनमेंट की जंग छिड़ी हुई है. एक तरफ जहां प्राइवेटी टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों की जेब पर सीधा असर डाल रही हैं तो वहीं सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक चला है जिसने Jio और Airtel को टेंशन में डाल दिया है. क्रिकेट के दीवानों से लेकर वेब सीरीज के शौकीनों तक के लिए BSNL ने अपना सबसे किफायती OTT एड-ऑन पैक पेश कर दिया है. 500 रुपये से भी कम में सरकारी टेलीकॉम कंपनी T20 वर्ल्ड कप और IPL 2026 का सीधा एक्सेस दे रही है वो भी JioHotstar, SonyLIV और Zee5 जैसे प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स के साथ. अगर आप भी महंगे सब्सक्रिप्शन से परेशान हैं तो BSNL का यह नया प्लान आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इस प्लान की हर छोटी-बड़ी डिटेल...

BSNL ने क्रिकेट प्रेमियों और OTT कंटेंट के शौकीनों के लिए एक नया ऑफर लाया है. कंपनी ने एक नया ऐड-ऑन पैक लॉन्च कर दिया है जिसमें ग्राहकों को मात्र ₹499 में देश के तीन बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स JioHotstar, SonyLIV और Zee5 का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है.

क्रिकेट फैंस के लिए खास तोहफा

BSNL का यह स्पेशल प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो T20 World Cup और IPL 2026 का मजा लेना चाहते हैं. मात्र 499 वाले इस पैक की वैलिडिटी 90 दिनों यानी 3 महीने की है. इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे किसी भी मौजूदा एक्टिव प्लान के साथ जोड़ा जा सकता है. साथ ही यूजर्स अपने मोबाइल और टीवी दोनों पर एक साथ कंटेंट स्ट्रीम कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः Instagram ला रहा खास फीचर, अब बिना फिल्टर के भेजना होगा फोटो-वीडियो; न देखने पर...

BSNL का साल भर वाला स्पेशल प्लान

सिर्फ OTT ही नहीं BSNL अपनी नेटवर्क सर्विस को भी तेजी से प्रमोट कर रहा है. इसी क्रम में BSNL ने ₹2,626 का प्लान लॉन्च किया है. BSNL के 2626 रुपये वाले प्लान में आपको 2.6 जीबी डेटा रोज मिलेगा. यानी सालभर में आपको 949 जीबी डेटा. डेली का 2.6 जीबी डेटा खत्म होने के बाद आपको 40 Kbps की स्पीड से डेटा मिलता रहेगा. ये प्लान 24 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और 24 फरवरी 2026 तक चलेगा. यानी अगर आप यह प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 24 फरवरी तक का ही समय है. भारत कनेक्ट 2626 प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है, यानी आप जितना चाहें उतनी बात कर सकते हैं. इस प्लान में आपको 100 SMS डेली मिलेंगे और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी अलग से नहीं देना होगा. इस प्लान की वैधता यानी वैलिडिटी 365 दिनों की है.

ये भी पढ़ेंः स्कैमर्स के लिए काल बना CBI का एक्शन प्लान, अब सात समंदर पार भी नहीं बचेंगे ठग