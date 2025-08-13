1 महीने तक Free Internet, इस सरकारी कंपनी ने Jio, Airtel को दिया झटका!
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने Monsoon Dhamaka Offer के तहत अपने ग्राहकों को फ्री फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की घोषणा की है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:46 AM IST
अगर आप हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड लेने का सोच रहे हैं, तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने Monsoon Dhamaka Offer के तहत अपने ग्राहकों को फ्री फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की घोषणा की है. यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, इसलिए अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी करें.

कब तक मिलेगा यह ऑफर?
BSNL का यह फ्री ब्रॉडबैंड ऑफर 30 सितंबर 2025 तक ही वैध है. यानी आपके पास इस ऑफर को लेने के लिए करीब डेढ़ महीने का समय है. ऑफर के तहत, जिस महीने आपका कनेक्शन इंस्टॉल होगा, उस महीने का बिल आपको नहीं देना होगा. मतलब पहला महीना बिल्कुल फ्री.

ऑफर के साथ अतिरिक्त डिस्काउंट भी
BSNL सिर्फ पहले महीने का बिल फ्री नहीं कर रहा, बल्कि अगले तीन महीनों तक डिस्काउंट भी देगा.
• अगर आप ₹449 वाले प्लान पर कनेक्शन लेते हैं, तो अगले 3 महीनों तक हर महीने ₹50 की छूट मिलेगी.
• अगर आप ₹499 वाले प्लान का चुनाव करते हैं, तो अगले 3 महीनों तक हर महीने ₹100 की छूट मिलेगी.

वBSNL अब पूरे भारत में अपने फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क को तेजी से बढ़ा चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी होम ब्रॉडबैंड सेगमेंट में तीसरे नंबर की सर्विस प्रोवाइडर है. इस ऑफर के जरिए BSNL का मकसद ज्यादा से ज्यादा नए और हाई-पेइंग ग्राहकों को जोड़ना है, ताकि वे लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहें.

Jio और Airtel को टक्कर देने की तैयारी
ब्रॉडबैंड मार्केट में अभी JioFiber और Airtel Xstream Fiber का दबदबा है, लेकिन BSNL इस ऑफर के जरिए इन दिग्गज कंपनियों को सीधी टक्कर देना चाहता है. खास बात यह है कि BSNL के फाइबर प्लान्स किफायती हैं और अब पहले महीने मुफ्त होने से यह और भी आकर्षक हो गए हैं.

ऑफर का फायदा कैसे उठाएं?
1. अपने नजदीकी BSNL ऑफिस या अधिकृत डीलर से संपर्क करें.
2. प्लान का चुनाव करें – ₹449 या ₹499 वाला.
3. इंस्टॉलेशन के समय Monsoon Dhamaka Offer का जिक्र जरूर करें.
4. कनेक्शन लगने के बाद पहले महीने का बिल नहीं आएगा और आगे 3 महीने तक डिस्काउंट मिलेगा.

किसके लिए है यह बेस्ट डील?
• नए ब्रॉडबैंड यूजर्स जो किफायती दाम में हाई-स्पीड इंटरनेट चाहते हैं.
• ऐसे लोग जो Jio और Airtel के महंगे प्लान्स से बचना चाहते हैं.
• छोटे बिजनेस और स्टूडेंट्स जो पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम या OTT स्ट्रीमिंग के लिए तेज इंटरनेट चाहते हैं.

FAQs

Q1. BSNL का Monsoon Dhamaka Offer कब तक वैध है?
30 सितंबर 2025 तक.

Q2. इस ऑफर में क्या मिलेगा?
पहला महीना फ्री और अगले 3 महीने तक हर बिल में डिस्काउंट.

Q3. कौन से प्लान में कितना डिस्काउंट मिलेगा?
₹449 प्लान – ₹50/माह, ₹499 प्लान – ₹100/माह, 3 महीने तक.

Q4. क्या यह ऑफर पूरे भारत में लागू है?
हां, BSNL फाइबर सर्विस उपलब्ध होने वाले सभी क्षेत्रों में.

Q5. इस ऑफर का फायदा कैसे उठाएं?
BSNL ऑफिस या डीलर से संपर्क करके कनेक्शन इंस्टॉल करवाएं.

;