Jio-Airtel देखते रह गए! इस कंपनी ने नए साल पर कर दिया बड़ा धमाका, इन प्लान्स पर दे रहा है छप्परफाड़ डेटा

Festive Season Recharge Offer: नए साल से पहले BSNL ने अपने यूजर्स को बड़ी राहत दे दी है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने न्यू ईयर फेस्टिव ऑफर के तहत कुछ चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स में हर दिन मिलने वाले डाटा लिमिट को बढ़ा दिया है. जिससे यूजर्स उतने ही पैसे में ज्यादा इंटरनेट का मजा ले सकेंगे. आइए जानते हैं इन प्लान्स की डिटेल्स.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:04 PM IST
BSNL New Year Offer 2026: अगर आप भी महंगे रीचार्ज से परेशान हैं और एक्स्ट्रा डाटा पैक वाले रीचार्ज प्लान खोज रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. क्रिसमस और नए साल के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने करोड़ों यूजर्स को खुशखबरी दे दी है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने न्यू ईयर फेस्टिव ऑफर के तहत कुछ चुनिंदा प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स में मिलने वाले डेली डाटा पैक की लिमिट बढ़ा दी है. कंपनी के इस ऑफर के जरिए यूजर्स को बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए ज्यादा इंटरनेट मिलेगा जिससे नए साल में ऑनलाइन काम, एंटरटेनमेंट का मजा लें सकेंगे.

कब तक मिलेगा ये फेस्टिव ऑफर?
BSNL के अपने इस स्पेशल ऑफर की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X के जरिए दी है. यह ऑफर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जिन्हें ज्यादा इंटरनेट की जरूरत होती है. BSNL का यह न्यू ईयर फेस्टिव ऑफर इस साल के आखिरी दिन यानी 31 जनवरी 2026 तक के लिए है. 31 दिसंबर के पहले पहले जो यूजर्स तय किए गए प्लान्स से रिचार्ज कराते हैं उन्हें ऑटोमैटिक रूप से हर दिन एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा.

इन रिचार्ज प्लान्स पर मिलेगा फायदा

यह ऑफर BSNL के चार पॉपुलर प्रीपेड प्लान्स पर लागू है जो STV 225, STV 347, STV 485 और PV 2399 हैं

कितना एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा?
BSNL के न्यू ईयर फेस्टिव ऑफर के तहत हर दिन मिलने वाले डाटा को 500MB से 1GB तक बढ़ाया गया है. जो अलग-अलग प्लान के हिसाब से हैं. 

225 रुपये वाला प्लान
28 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में पहले हर दिन 2.5GB डेटा मिलता था लेकिन इस ऑफर के तहत हर दिन3GB डेटा मिलेगा. इसके सा ही अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग और 100 SMS/दिन मिलेगा.

इन प्लान में मिलेगा अब 3GB डाटा
BSNL के तीन प्लान्स STV 347, STV 485 PV 2399 जो क्रमश: 50 दिन, 72 और 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं. इन रीचार्ज पैक में अभी तक यूजर्स को हर दिन 2GB डाटा मिलता था, लेकिन इस स्पेशल ऑफर के तहत अब हर दिन 3GB डाटा मिलेगा. इसके साथ ही इन सभी प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा पहले की ही तरह मिलते रहेगा.

ये भी पढे़ंः क्या आप भी पुराने Gmail नाम से परेशान हैं? Google ला रहा एड्रेस बदलने की आजादी

इस रीचार्ज पैक में सालभर मिलेगा डाटा
इस ऑफर की सबसे खास बात यह है कि अगर आप 2399 वाला रीचार्ज प्लान कराते हैं तो आपको पूरे 365 दिनों तक हर दिन 1GB एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा. लेकिन ऑफर की लास्ट डेट 31 दिसंबर ही है. ऐसे में ज्यादा डाटा इस्तेमाल करने वालों के लिए यह शानदार मौका है.

ये भी पढ़ेंः Steam Down: क्रिसमस पर गेमर्स का टूटा दिल! स्टीम हुआ ठप, यूजर्स परेशान

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

