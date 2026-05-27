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Jio-Airtel की छुट्टी करने आया BSNL का सबसे सस्ता Plan! 28 दिन तक रोज 2GB डेटा, कीमत सिर्फ...

इस नए ऑफर के तहत ग्राहकों को 28 दिनों की वैधता के साथ रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलेंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 27, 2026, 08:51 AM IST
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BSNL का यह ₹51 प्लान काफी आकर्षक साबित हो सकता है.
BSNL का यह ₹51 प्लान काफी आकर्षक साबित हो सकता है.

BSNL ने नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक बेहद सस्ता प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे “Smart Start Plan” नाम दिया है. इस प्लान की कीमत सिर्फ 51 रुपये रखी गई है, लेकिन इसके साथ मिलने वाले फायदे किसी महंगे रिचार्ज प्लान से कम नहीं हैं. इस नए ऑफर के तहत ग्राहकों को 28 दिनों की वैधता के साथ रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलेंगे. खास बात यह है कि नया BSNL सिम लेने के लिए ग्राहकों को अलग से कोई शुल्क भी नहीं देना होगा. इच्छुक लोग नजदीकी BSNL स्टोर या सर्विस सेंटर से मुफ्त में नया सिम प्राप्त कर सकते हैं.

क्या-क्या मिलेगा इस प्लान में?

BSNL के इस नए ₹51 प्लान को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो पहली बार कंपनी का सिम लेने जा रहे हैं. कम कीमत में मिलने वाले फायदों की वजह से यह प्लान काफी चर्चा में है.

इस प्लान के तहत यूजर्स को पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. साथ ही रोजाना 2GB डेटा का लाभ दिया जाएगा, जिससे वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे काम आसानी से किए जा सकेंगे. इसके अलावा प्रतिदिन 100 SMS भी मिलेंगे और प्लान की कुल वैधता 28 दिनों की होगी.

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केवल नए ग्राहकों के लिए है ऑफर

हालांकि इस आकर्षक ऑफर के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जुड़ी हुई है. यह रिचार्ज प्लान केवल नए BSNL ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. यदि आप पहले से BSNL के प्रीपेड या पोस्टपेड ग्राहक हैं, तो इस ऑफर का लाभ नहीं उठा सकेंगे.

कंपनी का उद्देश्य नए ग्राहकों को अपने नेटवर्क से जोड़ना और उन्हें BSNL की 4G सेवाओं का अनुभव कराना है. यही वजह है कि इस योजना को विशेष रूप से नए सिम लेने वालों तक सीमित रखा गया है.

देशभर में तेजी से फैल रहा BSNL का 4G नेटवर्क

पिछले कुछ समय से BSNL अपने 4G नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है. कंपनी ने देश के कई हिस्सों में 4G सेवाएं शुरू कर दी हैं और लगातार नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं. आने वाले महीनों में और अधिक क्षेत्रों को 4G नेटवर्क से जोड़ने की योजना है.

यह पहल भारत सरकार के उस बड़े अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य स्वदेशी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और निजी टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देना है. BSNL का मानना है कि बेहतर नेटवर्क और किफायती प्लान्स के जरिए वह अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है.

निजी कंपनियों से सस्ता ऑप्शन

भारत में अधिकांश मोबाइल यूजर्स अभी भी कीमत को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं. खासकर छोटे शहरों और कस्बों में लोग कम खर्च में अधिक सुविधाएं चाहते हैं. ऐसे में BSNL का यह ₹51 प्लान काफी आकर्षक साबित हो सकता है.

निजी टेलीकॉम कंपनियों के समान वैधता वाले प्लान्स की तुलना में यह ऑफर काफी सस्ता माना जा रहा है. यही कारण है कि इसे बाजार में एक आक्रामक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले भी BSNL नए ग्राहकों के लिए ₹1 वाले फर्स्ट रिचार्ज ऑफर जैसी योजनाएं पेश कर चुकी है.

ग्राहकों को आकर्षित करने की नई रणनीति

टेलीकॉम विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कम कीमत वाले ऑफर केवल नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि इनके जरिए कंपनी अपनी नई सेवाओं को भी प्रमोट करती है. BSNL इस योजना के माध्यम से लोगों को अपने 4G नेटवर्क का अनुभव कराना चाहती है ताकि वे लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहें.

अगर आप लंबे समय से किसी वैकल्पिक नेटवर्क की तलाश कर रहे हैं या BSNL की नई 4G सेवाओं को आजमाना चाहते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए अच्छा अवसर हो सकता है. कम कीमत में मिलने वाले डेटा और कॉलिंग बेनिफिट्स इसे एक आकर्षक ऑप्शन बनाते हैं.

कब तक उपलब्ध रहेगा यह ऑफर?

BSNL ने जानकारी दी है कि यह विशेष ₹51 Smart Start Plan सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा. ग्राहक 22 मई 2026 से 30 जून 2026 तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. इस अवधि के दौरान नया BSNL सिम लेने वाले ग्राहक इस प्लान को एक्टिवेट कर सकेंगे. ऐसे में जो लोग कम कीमत में ज्यादा डेटा और कॉलिंग सुविधा चाहते हैं, उनके लिए यह ऑफर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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