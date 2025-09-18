सरकार लाई BSNL को नंबर-1 बनाने वाला Plan! डाकघर को सौंपा ये काम, अब गांव-गांव पहुंचेगा इंटरनेट
सरकार लाई BSNL को नंबर-1 बनाने वाला Plan! डाकघर को सौंपा ये काम, अब गांव-गांव पहुंचेगा इंटरनेट

अब भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाएं देशभर के डाकघरों में उपलब्ध कराई जाएंगी. इस दिशा में BSNL और भारतीय डाक विभाग ने आपसी समझौता (MoU) साइन किया है, जिससे यह सेवा पूरे भारत में शुरू की जा रही है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:37 PM IST
भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है जिससे देश के दूर-दराज इलाकों तक डिजिटल कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सके. अब भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाएं देशभर के डाकघरों में उपलब्ध कराई जाएंगी. इस दिशा में BSNL और भारतीय डाक विभाग ने आपसी समझौता (MoU) साइन किया है, जिससे यह सेवा पूरे भारत में शुरू की जा रही है.

सरकारी बयान के अनुसार, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खाई को कम करना है. खासकर उन लोगों तक टेलीकॉम सेवाएं पहुंचाना जो अभी भी सीमित कनेक्टिविटी के कारण डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं. अब देशभर के 1.65 लाख डाकघर BSNL के प्रीपेड सिम कार्ड बेचने और रिचार्ज करने के लिए कार्य करेंगे.

बीएसएनएल और डाक विभाग की साझेदारी क्या है?
इस समझौते के तहत BSNL अपनी ओर से सिम कार्ड्स की सप्लाई और जरूरी तकनीकी प्रशिक्षण देगा, जबकि डाक विभाग इन सिम की बिक्री करेगा और रिचार्ज जैसी सेवाएं भी देगा. साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लेन-देन एक सुरक्षित और मानकीकृत प्रणाली के तहत हों. इसका मतलब है कि हर ग्राहक को भरोसेमंद और सुरक्षित सेवा मिलेगी.

कहां से हुई शुरुआत?
इस योजना की शुरुआत पहले असम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी. वहां पर इसे काफी सफलता मिली, जिसके बाद अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है. इसका फायदा ये होगा कि देश के दूरस्थ इलाकों, जहां टेलीकॉम कंपनियां अपनी पहुंच नहीं बना पाईं, वहां अब डाकघरों के जरिए कनेक्टिविटी पहुंचेगी.

सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का साफ कहना है कि इस पहल का मकसद दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को किफायती और भरोसेमंद कनेक्टिविटी देना है. आज भी देश के कई ग्रामीण हिस्सों में नेटवर्क की समस्या होती है, लेकिन डाकघर वहां पहले से मौजूद हैं. अब यही डाकघर डिजिटल सेवाओं का माध्यम भी बनेंगे.

डाक विभाग की वरिष्ठ अधिकारी मनीषा बंसल ने कहा कि, “यह साझेदारी भारतीय डाक की पहुंच और BSNL की टेलीकॉम तकनीक को जोड़ती है. इससे हर नागरिक को बेहतर और सुलभ सेवा मिल सकेगी.” इससे यह साफ होता है कि सरकार सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण भारत को भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनाना चाहती है.

कड़ी निगरानी और सुरक्षा का वादा
इस साझेदारी में न सिर्फ सेवा की सुविधा दी जाएगी, बल्कि इसकी निगरानी भी होगी. हर महीने रिपोर्टिंग और मिलान किया जाएगा और डेटा सुरक्षा तथा साइबर सिक्योरिटी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. यानी आपकी निजी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी.

आत्मनिर्भर भारत और Make in India की दिशा में एक और कदम
BSNL पहले से ही Made in India 4G नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है. अब डाकघरों के साथ मिलकर यह साझेदारी ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को और मजबूत बनाती है. यह पब्लिक सेक्टर कंपनियों के आपसी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे देश के आम नागरिक को सीधा लाभ मिलेगा.

(इनपुट-आईएएनएस)

;