अरे गजब! BSNL के ये Plans हुए ₹100 सस्ते, अब दबाकर चलाएं Free Internet; कीमत सिर्फ...
BSNL Plans Discount: BSNL ने अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए शानदार ऑफर पेश किया है. ऑफर में कंपनी ने अपने दो पॉपुलर ब्रॉडबैंड प्लान्स की कीमत कम कर दी है और नए ग्राहकों को एक खास तोहफा दिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:38 PM IST
BSNL ने अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है, जो खासकर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में तेज इंटरनेट चाहते हैं. इस ऑफर में कंपनी ने अपने दो पॉपुलर ब्रॉडबैंड प्लान्स की कीमत कम कर दी है और नए ग्राहकों को एक खास तोहफा दिया है. जो लोग नया कनेक्शन लेंगे, उन्हें इंस्टॉलेशन वाले महीने की सर्विस बिल्कुल मुफ्त मिलेगी. यह ऑफर 30 सितंबर 2025 तक ही वैध है और फिलहाल केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक में लागू है.

किन प्लान्स की कीमत घटी
BSNL ने Fibre Basic Neo ₹449 और Fibre Basic ₹499 प्लान्स को सस्ता कर दिया है. ₹449 वाला प्लान अब ₹50 सस्ता होकर ₹399 में मिलेगा, जबकि ₹499 वाला प्लान ₹100 की छूट के बाद सिर्फ ₹399 में उपलब्ध है. अब दोनों प्लान्स की कीमत एक जैसी हो गई है, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से स्पीड और डेटा चुन सकते हैं.

 

 

Fibre Basic Neo ₹449 प्लान- अब ₹399
पहले ₹449 में मिलने वाला यह प्लान अब ₹399 में मिलेगा. इसमें 50 Mbps स्पीड और 3300GB तक का हाई-स्पीड डेटा मिलता है. यह प्लान सोशल मीडिया चलाने, वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास और YouTube देखने जैसे कामों के लिए सही है.

Fibre Basic ₹499 प्लान- अब ₹399
₹499 वाला यह प्लान अब ₹399 में मिलेगा. इसमें 60 Mbps स्पीड और 3300GB तक का हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. यह प्लान 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और बड़े साइज की फाइलें डाउनलोड करने वालों के लिए बेहतरीन है.

पहला महीना बिल्कुल फ्री
जो लोग नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेंगे, उन्हें इंस्टॉलेशन वाले महीने की सर्विस का कोई चार्ज नहीं देना होगा. यानी पहले महीने का इंटरनेट इस्तेमाल पूरी तरह मुफ्त होगा.

किसके लिए बेस्ट है यह ऑफर
यह ऑफर घर से काम करने वालों, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों, OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी/सीरीज देखने वालों और ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स के लिए शानदार है. अगर आपके इलाके में BSNL FTTH कनेक्शन मिलता है, तो यह डील मिस नहीं करनी चाहिए.

ऑफर की समय सीमा
यह ऑफर सिर्फ 30 सितंबर 2025 तक है. यानी अगर आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस तारीख से पहले ऑर्डर करें. ₹399 में 50 या 60 Mbps स्पीड, 3300GB डेटा और पहला महीना फ्री – यह फिलहाल मार्केट में सबसे अच्छा सौदा है.

FAQs

Q1. BSNL का यह ऑफर कब तक मिलेगा?
यह ऑफर 30 सितंबर 2025 तक है.

Q2. यह किन राज्यों में लागू है?
सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक में.

Q3. फ्री महीने का मतलब क्या है?
इंस्टॉलेशन वाले महीने की ब्रॉडबैंड सर्विस का कोई चार्ज नहीं लगेगा.

Q4. दोनों प्लान्स की कीमत क्या है?
दोनों ₹399 में उपलब्ध हैं.

Q5. क्या बैंक डिस्काउंट मिलेगा?
हां, चुनिंदा बैंकों के कार्ड पर डिस्काउंट या कैशबैक मिल सकता है.

मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

;