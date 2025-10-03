Advertisement
trendingNow12945956
Hindi Newsटेक

BSNL 4G: सस्ते Plan ने मचा डाला तहलका, 65 दिन तक Free इंटरनेट, कीमत सुनकर करा लेंगे पोर्ट

BSNL Affordable Recharge Plan: BSNL अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है. इस पैक में 65 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा जैसे ढे़रों बेनिफिट्स मिलते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL 4G: सस्ते Plan ने मचा डाला तहलका, 65 दिन तक Free इंटरनेट, कीमत सुनकर करा लेंगे पोर्ट

BSNL Plan With 65 Days Validity: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने हाल ही में अपनी 4G सर्विस लॉन्च की है. सरकार का दावा है कि ये 4G नेटवर्क सुविधा स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है. बीएसएनएल जल्द ही 5G सेवाओं का भी ऐलान करने वाली है. इन सस्ते और शानदार प्लान्स ने ग्राहकों कोआकर्षित किया है. अगर यूजर BSNL पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो यहां उनके लिए किफायती प्लान की जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें: Amazon सेल नहीं, ये है बचत की 'महा-लूट'! Oneplus से लेकर Samsung के टैबलेट पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

BSNL का लॉन्ग वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

एयरटेल, जियो और Vi के जैसे ही BSNL भी प्रीपेड पैक्स की सेवा देती है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी की वॉयस प्लान कैटेगरी में 319 रुपये का प्लान मौजूद है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है. इसके अलावा 300 SMS की सुविधा दी गई है. साथ ही प्लान में अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाता है.

319 रुपये वाले प्लान के बेनिफिट्स
BSNL के इस प्लान में 10GB डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 10 Kbps रह जाती है. 319 वाले प्लान में 65 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. अगर इस पैक की कीमत और बेनिफिट्स देखे तो यह बेहद फायदे का साबित हो सकता है. एक बार रिचार्ज करने पर 65 दिनों की टेंशन खत्म हो जाती है. लंबे समय के लिए डेटा और कॉलिंग के लिए यह अच्छा ऑप्शन है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे अमीर आदमी ढूंढ रहे हैं टीचर, महीने की सैलरी होगी ₹900000 से ज्यादा! काम होगा सिर्फ...

BSNL के दूसरे फायदेमंद रिचार्ज प्लान 

भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल फिलहाल एक के बाद एक धमाकेदार प्रीपेड प्लान्स पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है. बता दें कि ये ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए है. कंपनी कई प्लान्स पर 38 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. इन रिचार्ज प्लान्स की कीमत 199 रुपये से शुरू होती है. साथ ही 485 रुपये और 1999 रुपये वाले पैक्स पर भी ऑफर्स मिल रहा है. 1999 रुपये वाले प्लान पर 2% की छूट दी जा रही है. यानि यूजर्स को इस पर 38 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा 199 रुपये वाले प्रीपेड पैक पर 3.8% रुपये और 485 रुपये के रिचार्ज प्लान पर 9.6% रुपये का ऑफ है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

BSNLrecharge plans

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;