BSNL 4G: सस्ते Plan ने मचा डाला तहलका, 65 दिन तक Free इंटरनेट, कीमत सुनकर करा लेंगे पोर्ट

BSNL Affordable Recharge Plan: BSNL अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है. इस पैक में 65 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा जैसे ढे़रों बेनिफिट्स मिलते हैं.
BSNL Plan With 65 Days Validity: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने हाल ही में अपनी 4G सर्विस लॉन्च की है. सरकार का दावा है कि ये 4G नेटवर्क सुविधा स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है. बीएसएनएल जल्द ही 5G सेवाओं का भी ऐलान करने वाली है. इन सस्ते और शानदार प्लान्स ने ग्राहकों कोआकर्षित किया है. अगर यूजर BSNL पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो यहां उनके लिए किफायती प्लान की जानकारी दी गई है.
BSNL का लॉन्ग वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान
एयरटेल, जियो और Vi के जैसे ही BSNL भी प्रीपेड पैक्स की सेवा देती है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी की वॉयस प्लान कैटेगरी में 319 रुपये का प्लान मौजूद है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है. इसके अलावा 300 SMS की सुविधा दी गई है. साथ ही प्लान में अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाता है.
319 रुपये वाले प्लान के बेनिफिट्स
BSNL के इस प्लान में 10GB डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 10 Kbps रह जाती है. 319 वाले प्लान में 65 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. अगर इस पैक की कीमत और बेनिफिट्स देखे तो यह बेहद फायदे का साबित हो सकता है. एक बार रिचार्ज करने पर 65 दिनों की टेंशन खत्म हो जाती है. लंबे समय के लिए डेटा और कॉलिंग के लिए यह अच्छा ऑप्शन है.
BSNL के दूसरे फायदेमंद रिचार्ज प्लान
भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल फिलहाल एक के बाद एक धमाकेदार प्रीपेड प्लान्स पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है. बता दें कि ये ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए है. कंपनी कई प्लान्स पर 38 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. इन रिचार्ज प्लान्स की कीमत 199 रुपये से शुरू होती है. साथ ही 485 रुपये और 1999 रुपये वाले पैक्स पर भी ऑफर्स मिल रहा है. 1999 रुपये वाले प्लान पर 2% की छूट दी जा रही है. यानि यूजर्स को इस पर 38 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा 199 रुपये वाले प्रीपेड पैक पर 3.8% रुपये और 485 रुपये के रिचार्ज प्लान पर 9.6% रुपये का ऑफ है.