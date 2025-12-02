BSNL ने फिर दिखाई सरकारी ताकत! लाया ₹1 वाला प्लान, 30 दिन तक रोज पाएं 2GB, अनलिमिटेड कॉलिंग और इतना कुछ

BSNL ने अपने वायरल ₹1 फ्रीडम प्लान को फिर से लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने यह कदम तब उठाया जब यूजर्स की तरफ से इस ऑफर को वापस लाने की भारी मांग हुई. BSNL ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल पर बताया कि अब यूजर्स सिर्फ ₹1 में असली डिजिटल फ्रीडम पा सकते हैं. इस प्लान में कई ऐसे फायदे दिए जा रहे हैं जो इतने कम दाम में पहले कभी नहीं मिले थे, इसलिए यह प्लान फिर से चर्चा में है.

₹1 रिचार्ज पर 30 दिन की वैलिडिटी

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 दिन की वैलिडिटी है. सिर्फ ₹1 रिचार्ज करने पर यूजर को पूरा एक महीना हाई-स्पीड 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS सुविधा मिलती है. BSNL ने बताया कि यूजर्स को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाएगा. इसके साथ पूरे इंडिया में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी शामिल है. यूजर चाहे किसी भी नेटवर्क पर कॉल करें, इसके लिए कोई अलग शुल्क नहीं लगेगा. इसके अलावा हर दिन 100 SMS भी फ्री दिए जा रहे हैं.

पूरे देश में उपलब्ध, लेकिन सिर्फ नए यूजर्स के लिए

BSNL ने इस ऑफर को देशभर के सभी टेलीकॉम सर्किल्स में उपलब्ध कराया है. यह प्लान 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा. इसे पाने के लिए यूजर्स को सिर्फ ₹1 में नया BSNL SIM खरीदना होगा. कंपनी ने साफ कर दिया है कि यह ऑफर केवल नए ग्राहकों के लिए है. पुराने BSNL यूजर्स इस ₹1 ऑफर का फायदा नहीं उठा सकते. नई सिम खरीदने पर ही फ्रीडम प्लान के सभी फायदे मिलेंगे.

पहली बार कब आया था BSNL का फ्रीडम प्लान?

इससे पहले BSNL ने अपना फ्रीडम ऑफर 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच लॉन्च किया था. उस समय भी यही ऑफर नए BSNL ग्राहकों के लिए था. ₹1 की सिम के साथ 30 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB रोजाना डेटा और 100 SMS फ्री दिए गए थे. उस समय भी यह ऑफर काफी वायरल हुआ था, जिसकी वजह से इसे फिर से लॉन्च किया गया.

BSNL का फ्रीडम प्लान बढ़ाया गया था

अगस्त वाले ऑफर को यूजर्स की प्रतिक्रिया देखते हुए BSNL ने 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया था. यह ऑफर बाद में 15 सितंबर 2025 तक जारी रहा. इससे पता चलता है कि BSNL अपने कस्टमर्स की पसंद का विशेष ध्यान रखता है और उनकी मांग के अनुसार प्लान की वैधता बढ़ाता भी है.

BSNL का 100GB वाला स्टूडेंट प्लान

BSNL सिर्फ ₹1 वाला प्लान ही नहीं चला रहा, बल्कि छात्रों के लिए भी एक खास प्लान लेकर आया है. इसे BSNL का “Learner’s Plan” या स्टूडेंट स्पेशल प्लान कहा जाता है. इस प्लान में 100GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग सिर्फ ₹251 में 28 दिनों के लिए मिलते हैं. इसके साथ रोजाना 100 SMS भी दिए जाते हैं. BSNL ने बताया कि यह ऑफर 13 दिसंबर 2025 तक वैध रहेगा. कम दाम में हाई डेटा और कॉलिंग सुविधा के कारण यह छात्रों में काफी लोकप्रिय है.

दिल्ली-NCR में BSNL के 4G नेटवर्क का बड़ा विस्तार

BSNL ने हाल ही में दिल्ली क्षेत्र में अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 10,000 नए 4G टावर लगाने के लिए टेंडर जारी किया है. इससे दिल्ली और NCR में BSNL व MTNL के यूजर्स को बेहतर नेटवर्क और तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी. कंपनी इसे बड़े स्तर पर नेटवर्क अपग्रेड के रूप में देख रही है. आने वाले महीनों में यूजर्स को कवरेज और इंटरनेट क्वालिटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.