Advertisement
trendingNow12982136
Hindi Newsटेक

BSNL को नंबर-1 बनाने की तैयारी शुरू, Jyotiraditya Scindia ने बनाई 7 पॉइंट की प्लानिंग, Jio-Airtel की बढ़ी टेंशन!

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) की दूसरी तिमाही (Q2 2025-26) की स्ट्रैटेजिक रिव्यू और प्लानिंग मीटिंग की अध्यक्षता की. इस मीटिंग में राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासनी और दूरसंचार विभाग (DoT) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL को नंबर-1 बनाने की तैयारी शुरू, Jyotiraditya Scindia ने बनाई 7 पॉइंट की प्लानिंग, Jio-Airtel की बढ़ी टेंशन!

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) की दूसरी तिमाही (Q2 2025-26) की स्ट्रैटेजिक रिव्यू और प्लानिंग मीटिंग की अध्यक्षता की. इस मीटिंग में राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासनी और दूरसंचार विभाग (DoT) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक में BSNL के राजस्व, सेवा की गुणवत्ता (Quality of Service) और ऑपरेशन से जुड़े प्रदर्शन की पूरी समीक्षा की गई.

मंत्री ने की BSNL टीम की तारीफ
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL की टीमों की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि कंपनी की अब तक की उपलब्धियां हर सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर्स के सामूहिक प्रयासों की वजह से हैं. उन्होंने कहा कि सेवा की गुणवत्ता (QoS) पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए. BSNL को यह ध्यान रखना होगा कि नेटवर्क हर दिन सही तरह से काम करे (Uptime) और खराबियों की तुरंत मरम्मत हो.

Q2 में BSNL का शानदार प्रदर्शन
इस तिमाही में BSNL ने शानदार नतीजे दिए हैं. कंपनी ने 93% राजस्व रन रेट हासिल किया है. BSNL का औसत प्रति ग्राहक कमाई (ARPU) ₹81 से बढ़कर ₹91 हो गई- यानी 12% की बढ़ोतरी. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सर्कल्स में महाराष्ट्र (₹214 ARPU), केरल (+30%) और उत्तर प्रदेश पश्चिम (+13%) रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

BSNL के अलग-अलग बिजनेस सेक्टर्स का प्रदर्शन
BSNL के विभिन्न सेक्टर्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली. एंटरप्राइज बिजनेस (EB) ने अपने टारगेट का 103% हासिल किया और ₹1,272 करोड़ का राजस्व कमाया. कंज्यूमर मोबिलिटी ने 9.23 करोड़ ग्राहकों के साथ 75% लक्ष्य पूरा किया, जबकि CFA (Consumer Fixed Access) ने ₹722 करोड़ की कमाई के साथ 90% प्रदर्शन किया. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पूर्व), जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार की टीमों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और बाकी राज्यों से बेहतर काम करने की अपील की.

BSNL के लिए नई 7-पॉइंट योजना
सिंधिया ने BSNL के भविष्य के लिए एक सात पॉइंट वाली रणनीति (7-Point Agenda) बताई. इसका मकसद कंपनी को फ्यूचर-रेडी बनाना है. इसमें शामिल हैं:
1. हर दिन सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना
2. खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखना
3. नए और इनोवेटिव तरीकों से राजस्व बढ़ाना
4. सरकारी और निजी ग्राहकों के बीच संतुलन बनाए रखना
5. कंपनी के घाटे (EBITDA) को कम करना
6. जिम्मेदारी और ओनरशिप की संस्कृति लाना
7. टीमवर्क और गुणवत्ता पर लगातार फोकस रखना

सिंधिया ने कहा – “किसी भी संगठन की सफलता केवल रणनीति से नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति पर निर्भर करती है.”

BSNL का लक्ष्य – भविष्य की टेलीकॉम कंपनी बनना
सिंधिया ने कहा कि BSNL अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है. कंपनी का लक्ष्य सिर्फ सरकारी सेवा देना नहीं, बल्कि एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी बनना है जो निजी कंपनियों से मुकाबला कर सके. उन्होंने कहा कि BSNL को ऐसा संगठन बनाना होगा जो भारत की डिजिटल ज़रूरतों को पूरा करे और ग्राहकों का भरोसा दोबारा जीत सके.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

BSNLJyotiraditya ScindiaBSNL ARPU rise

Trending news

'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह