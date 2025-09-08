BSNL के इस सस्ते रिचार्ज प्लान में मिल रही 72 दिनों की वेलिडिटी, हर दिन मिलेगा 2GB डेटा और इतने फायदे, जानें कीमत
BSNL के इस सस्ते रिचार्ज प्लान में मिल रही 72 दिनों की वेलिडिटी, हर दिन मिलेगा 2GB डेटा और इतने फायदे, जानें कीमत

BSNL के पास भी आज तमाम ऐसे रिचार्ज प्लान्स हैं जो यूजर्स के लिए किफायती साबित हेते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको कंपनी के ऐसे ही शानदार प्लान के बारे में बताते हैं जिसमें कई फायदे मिल रहे हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:50 PM IST
BSNL भी अपने यूजर्स पर काफी ध्यान देने लगी है. इस सरकारी कंपनी के पास भी कई ऐसे प्लान है जो यूजर्स को तमाम बेनिफिट्स भी देते हैं और जेब पर भी भारी नहीं पड़ते हैं. इन्हीं में एक ऐसा प्रीपेड प्लान है जो बेहद कम कीमत में हर दिन 2GB हाई स्पीड डेटा देता है. इस प्लान की कीमत सिर्फ 485 रुपये रखी गई है. खास बात ये है कि इसमें सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि लंबी वैलिडिटी भी मिलती है. अगर आप इसकी किसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के प्लान से तुलना करेंगे तो साफ दिखेगा कि BSNL का ये ऑफर काफी सस्ता और फायदेमंद है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं.

