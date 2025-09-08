BSNL के इस सस्ते रिचार्ज प्लान में मिल रही 72 दिनों की वेलिडिटी, हर दिन मिलेगा 2GB डेटा और इतने फायदे, जानें कीमत

BSNL भी अपने यूजर्स पर काफी ध्यान देने लगी है. इस सरकारी कंपनी के पास भी कई ऐसे प्लान है जो यूजर्स को तमाम बेनिफिट्स भी देते हैं और जेब पर भी भारी नहीं पड़ते हैं. इन्हीं में एक ऐसा प्रीपेड प्लान है जो बेहद कम कीमत में हर दिन 2GB हाई स्पीड डेटा देता है. इस प्लान की कीमत सिर्फ 485 रुपये रखी गई है. खास बात ये है कि इसमें सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि लंबी वैलिडिटी भी मिलती है. अगर आप इसकी किसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के प्लान से तुलना करेंगे तो साफ दिखेगा कि BSNL का ये ऑफर काफी सस्ता और फायदेमंद है.

