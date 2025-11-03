सरकारी कंपनी का धमाकेदार ऑफर! एक रिचार्ज में 50 दिन तक झंझट खत्म, डेली 2GB डेटा+अनलिमिटेड कॉल

BSNL Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने यूजर्स के लिए लगातार शानदार और बजट-फ्रेंडली रिचार्ज प्लान्स ला रही है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के प्लान में बढ़ती कीमतों के बीच ये प्लान फायदेमंद साबिक हो सकते हं. अगर आप भी बार-बार रिचार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो बीएसएनएल का सिर्फ ₹347 वाला प्लान आपके लिए जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करके इस प्लान की डिटेल्स दी है. आइए जानते है इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में.

BSNL का ₹347 वाला प्लान क्यों है खास?

बीएसएनएल का ₹347 वाला प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है जिन्हें लंबी वैलिडिटी और ज्यादा डेटा दोनों की जरूरत होती है. ये प्लान इतनी कम कीमत में परफेक्ट है. इस प्लान में पूरे 50 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसका मतलब है कि आपको करीब डेढ़ महीने तक रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

इस रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा मिलती है. आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देश भर में किसी भी नेटवर्क पर आसानी से बात कर सकते हैं. यह प्लान डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा देता है. हालांकि डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड कम होकर 80 kbps हो जाती है. साथ ही इसमें हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा भी दी गई है.

यह प्लान है ऑल-इन-वन धमाका

अगर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे प्लान्स की तुलना करें तो, BSNL का ₹347 वाला रिचार्ज प्लान काफी सस्ता है और पैसों के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन है. यह रिचार्ज उन यूजर्स के लिए एकदम सही है जो डेली 2GB तक डेटा इस्तेमाल करते हैं. बीएसएनएल ने हाल ही में अपने नेटवर्क कवरेज और स्पीड में भी काफी सुधार किया है. कंपनी ने कई शहरों में अपनी 4G सर्विस भी लॉन्च की है.

जिन क्षेत्रों में BSNL का नेटवर्क कवरेज अच्छा है, वहां यह प्लान यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा. यह रिचार्ज सीधे तौर पर उन सभी ग्राहकों को आकर्षित करने की ताकत रखता है जो बजट के अंदर ज्यादा वैलिडिटी और हैवी डेटा ढूंढ रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों के महंगे के महंगे रिचार्ज से परेशान है.

