सिर्फ 485 रुपये में 72 दिनों की वैलिडिटी, इस कंपनी ने की यूजर्स की मौज, दिए इतने बेनेफिट्स

स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज हर दूसरा शख्स कर रहा है. ऐसे में लोग चाहते हैं कि उन्हें अपने रिचार्ज पैक में ही कॉलिंग के साथ-साथ सभी सुविधाएं मिल जाएं, इसके अलावा वैलिडिटी भी कम पैसों में ज्यादा रहे. अब यूजर्स की यही ख्वाहिश पूरी भी होने जा रही है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:38 PM IST
सरकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) इस वक्त अपने यूजर्स को कई बेनेफिट्स दे रहा है. कंपनी पिछले कुछ वक्त से अपने प्लान्स को लेकर काफी एक्टिव हुई है. BSNL के कई ऐसे प्लान्स हैं जो इस वक्त सभी का ध्यान खींच रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको कंपनी के उस प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जो 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसकी कीमत भी यूजर्स के लिए 500 रुपये से भी काफी कम रखी गई है. ये एक कीफायती और शानदार प्लान है. यह बाकी टेलिकॉम कंपनियों के प्लान की तुलना में काफी कम है. चलिए जानते हैं कि किया है इस प्लान की सर्विसेज.

BSNL ने सिर्फ इतनी रखी कीमत
BSNL ने अपने इस प्लान की कीमत सिर्फ 485 रुपये रखी है. यह एक प्रीपेड प्लान है. इसमें 72 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा दे रही है. इसी के साथ 2GB डेली डेटा का भी फायदा मिलता है. ऐसे में यूजर्स पूरे प्लान में 144GB डेटा का इस्तेमाल करेंगे. वहीं, अगर आपका डेली 2GB डेटा खत्म भी हो जाता है तो आपका इंटरनेट पूरी तरह से बंद नहीं होगा, बस इसकी स्पीड घटकर 40kbps रह जाएगी. यानी जरूरी काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त इंटरनेट रहेगा.

बाकी कंपनियों की तुलना में किफायती प्लान
BSNL का ये प्लान इसे बाकी कंपनियों की तुलना में किफायती बनाता है. दूसरी टेलिकॉम कंपनियों की बात करें तो 72 से ज्यादा दिनों की वैलिडिटी में आने वाले रिचार्ज प्लान्स की कीमत लगभग 700 रुपये तक रखी गई है, जबकि BSNL तमाम बेनेफिट्स के साथ यही वैलिडिटी सिर्फ 485 रुपये में दे रहा है. यह प्लान PhonePe, Paytm, GPay या क्रेड से भी खरीद सकते हैं.

BSNL ने की आगे बढ़ने की तैयारी
BSNL ने इस वक्त अपनी कमर कस ली है. कंपनी अपनी इंटरनेट स्पीड पर भी ध्यान दे रही है. BSNL इन दिनों हाई स्पीड इंटरनेट पूरे देश में पहुंचाने की तैयारी में है. कंपनी ने पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 4G नेटवर्क बनाया है. अब इसी के आधार पर 5G नेटवर्क की भी तैयारी की जा रही है. 

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

