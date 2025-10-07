Advertisement
BSNL का बड़ा ऐलान: महज 225 रुपये में डेली मिलेगा 2.5GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा

BSNL New Plan: BSNL देश में 25 साल पूरे होने के खास अवसर पर एक स्पेशल रिचार्ज प्लान लेकर आया है. इस पैक में यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2.5GB डेली डेटा का बेनिफिट मिलता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:58 AM IST
BSNL Silver Jubilee Plan: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) टेलीकॉम कंपनी के देश में 25 साल पूरे किए गए हैं. कंपनी अपनी 25वीं सालगिरह के खास अवसर पर यूजर्स को ढ़ेरों ऑफर्स और स्पेशल तोहफे दे रही है. हाल ही में बीएसएनएल ने अपनी ViWiFi सर्विस को लॉन्च किया है और एक खास Silver Jubilee प्लान लेकर आई है. इस प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2.5GB डेटा ऑफर किया जाता है.

यह भी पढ़ें:  OnePlus यूजर्स को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा! इस दिन लॉन्च होगा OxygenOS 16, मिलेगा 'लिक्विड ग्लास' जैसा डिजाइन

देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर अपने एक नए प्लान का ऐलान किया है. कंपनी इस साल अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना रही है. Silver Jubilee Plan की कीमत 225 रुपये रखी गई है. इस प्लान में यूजर्स को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी का बेनिफिट मिलता है.

BSNL का 225 रुपये में धमाकेदार रिचार्ज प्लान
सरकारी टेलीकॉम कंपनी के 225 रुपये कीमत वाले प्लान की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है. इस पैक में डेली 2.5GB डेटा का बेनिफिट मिलता है. साथ ही प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग ऑफर की जा रही है. इसके अलावा पैक में डेली 100 SMS की सर्विस भी दी जाती है. बीएसएनएल के इस रिचार्ज प्लान में कम कीमत में ज्यादा फायदा मिल रहा है. 

BSNL ने अब देशभर में 4G सर्विसेज की शुरूआत भी कर दी है. जिससे देसी तकनीक के साथ भारतीय यूजर्स को हाई स्पीड डेटा का लाभ मिलता है. 

यह भी पढ़ें: BSNL यूजर्स को मिलने जा रहा है 5G का तोहफा, सबसे पहले इन शहरों में शुरू होगी सर्विस; Jio और Airtel की टेंशन बढ़ी!

WiFi से मिलेगी बेहतर कॉल क्वॉलिटी

बीएसएनएल ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करते हुए अपनी VoWiFi सेवा भी लॉन्च की है. इस सर्विस का फायदा यह है कि यूजर्स बिना मोबाइल नेटवर्क वाले एरिया में भी बेहतर क्वीलिटी के साथ कॉलिंग कर पाएंगे और इसके लिए वाई-फाई की मदद ले सकते हैं. अगर आपके डिवाइस में वॉइस ओवर Wifi या फिर WiFi कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, तो सेल्यूलर कनेक्टिविटी कम होने पर भी कॉलिंग में बाधा नहीं आएगी. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

