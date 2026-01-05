नेटवर्क नहीं तब भी लगेगी कॉल! क्या है VoWiFi Calling? कैसे करता है काम? यहां जानिए इसके बारे में सबकुछ

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने आधिकारिक तौर पर पूरे भारत में अपनी VoWiFi Calling सेवा शुरू कर दी है. कंपनी ने इस नेशनवाइड रोलआउट की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. BSNL का कहना है कि यह सुविधा खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाई गई है, जिन्हें कमजोर या बार-बार टूटने वाले मोबाइल नेटवर्क की समस्या झेलनी पड़ती है. इस लॉन्च के साथ BSNL भी उन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की कतार में शामिल हो गई है, जो अब Wi-Fi के जरिए कॉलिंग को एक स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर ऑफर कर रही हैं.

VoWiFi क्या है और यह कैसे काम करता है

VoWiFi का पूरा नाम Voice over Wi-Fi है. इस तकनीक के जरिए यूजर मोबाइल टावर पर निर्भर रहने के बजाय Wi-Fi नेटवर्क की मदद से वॉयस कॉल कर सकते हैं और SMS भेज व रिसीव कर सकते हैं. आसान शब्दों में कहें तो अगर आपका फोन किसी मजबूत Wi-Fi नेटवर्क से जुड़ा है, तो मोबाइल सिग्नल न होने या बहुत कमजोर होने की स्थिति में भी आप कॉल पर बने रह सकते हैं. यह सुविधा उन इलाकों में बेहद फायदेमंद साबित होती है, जहां नेटवर्क पूरी तरह गायब रहता है.

गांवों और कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों पर खास फोकस

BSNL के मुताबिक यह सेवा उसके सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और इसका मकसद खास तौर पर गांवों, दूरदराज के इलाकों और ऐसे इनडोर स्थानों में कनेक्टिविटी बेहतर करना है, जहां नेटवर्क पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. अक्सर लोग घरों, ऑफिसों, बेसमेंट या मोटी दीवारों वाली इमारतों के अंदर कॉल ड्रॉप या नो नेटवर्क की समस्या से जूझते हैं. VoWiFi को खास तौर पर इन्हीं हालात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि वॉयस कॉल Wi-Fi नेटवर्क पर शिफ्ट हो सकें.

कॉल के दौरान अपने-आप बदलता है नेटवर्क

VoWiFi चालू होने के बाद कॉल और मैसेज उपलब्ध Wi-Fi नेटवर्क के जरिए रूट हो जाते हैं. इसमें BSNL Bharat Fibre ब्रॉडबैंड के साथ-साथ किसी दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का Wi-Fi भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पूरी प्रक्रिया को यूजर के लिए बेहद आसान और बिना रुकावट के रखा गया है. जिन स्मार्टफोन्स में यह फीचर सपोर्ट करता है, वे कॉल के दौरान अपने-आप मोबाइल नेटवर्क और Wi-Fi के बीच स्विच कर सकते हैं. यह बदलाव बैकग्राउंड में होता है और यूजर को किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता.

बिना किसी ऐप और बिना अतिरिक्त खर्च के सुविधा

BSNL की VoWiFi सेवा की एक बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं होती. यूजर को न तो कोई नया कॉलिंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और न ही नया अकाउंट बनाना होता है. कॉल फोन के डिफॉल्ट डायलर से ही होती है और मैसेज सामान्य मैसेजिंग ऐप पर ही आते हैं. यूजर के लिए अनुभव लगभग पहले जैसा ही रहता है, बस फर्क इतना होता है कि कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में कॉल ज्यादा भरोसेमंद हो जाती है. BSNL ने यह भी साफ किया है कि VoWiFi इस्तेमाल करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा और कॉल्स मौजूदा प्लान के हिसाब से ही बिल होंगी.

VoWiFi कैसे एक्टिव करें और किन फोन्स में मिलेगा सपोर्ट

VoWiFi इस्तेमाल करने के लिए यूजर के पास एक कम्पैटिबल स्मार्टफोन होना जरूरी है. इसके अलावा फोन की सेटिंग्स में जाकर Wi-Fi Calling का ऑप्शन ऑन करना होता है. यह ऑप्शन अलग-अलग ब्रांड और सॉफ्टवेयर वर्जन में नेटवर्क या कॉल सेटिंग्स के अंदर मिल सकता है. एक बार इसे ऑन करने के बाद, Wi-Fi उपलब्ध होते ही फोन अपने-आप Wi-Fi पर कॉल करने लगता है. BSNL का कहना है कि ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स में VoWiFi सपोर्ट मौजूद होता है, लेकिन मॉडल और सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसमें फर्क हो सकता है. किसी तरह की समस्या होने पर यूजर BSNL कस्टमर केयर सेंटर जा सकते हैं या 1800-1503 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

BSNL के लिए बड़ा कदम, यूजर्स को मिलेगा सीधा फायदा

पूरे देश में VoWiFi Calling का रोलआउट BSNL के लिए एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है. यह पहल न सिर्फ कंपनी की सर्विस को आधुनिक बनाने की दिशा में है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने की कोशिश भी है. जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क सीमित है, वहां रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा रोजमर्रा की बातचीत को काफी आसान बना सकती है. जैसे-जैसे भारत में Wi-Fi की पहुंच बढ़ेगी, VoWiFi आने वाले समय में BSNL यूजर्स के लिए एक जरूरी फीचर बन सकता है, न कि सिर्फ एक बैक-अप विकल्प.