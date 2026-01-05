Advertisement
trendingNow13063992
Hindi Newsटेकनेटवर्क नहीं तब भी लगेगी कॉल! क्या है VoWiFi Calling? कैसे करता है काम? यहां जानिए इसके बारे में सबकुछ

नेटवर्क नहीं तब भी लगेगी कॉल! क्या है VoWiFi Calling? कैसे करता है काम? यहां जानिए इसके बारे में सबकुछ

BSNL का कहना है कि यह सुविधा खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाई गई है, जिन्हें कमजोर या बार-बार टूटने वाले मोबाइल नेटवर्क की समस्या झेलनी पड़ती है. इस लॉन्च के साथ BSNL भी उन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की कतार में शामिल हो गई है, जो अब Wi-Fi के जरिए कॉलिंग को एक स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर ऑफर कर रही हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेटवर्क नहीं तब भी लगेगी कॉल! क्या है VoWiFi Calling? कैसे करता है काम? यहां जानिए इसके बारे में सबकुछ

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने आधिकारिक तौर पर पूरे भारत में अपनी VoWiFi Calling सेवा शुरू कर दी है. कंपनी ने इस नेशनवाइड रोलआउट की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. BSNL का कहना है कि यह सुविधा खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाई गई है, जिन्हें कमजोर या बार-बार टूटने वाले मोबाइल नेटवर्क की समस्या झेलनी पड़ती है. इस लॉन्च के साथ BSNL भी उन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की कतार में शामिल हो गई है, जो अब Wi-Fi के जरिए कॉलिंग को एक स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर ऑफर कर रही हैं.

VoWiFi क्या है और यह कैसे काम करता है
VoWiFi का पूरा नाम Voice over Wi-Fi है. इस तकनीक के जरिए यूजर मोबाइल टावर पर निर्भर रहने के बजाय Wi-Fi नेटवर्क की मदद से वॉयस कॉल कर सकते हैं और SMS भेज व रिसीव कर सकते हैं. आसान शब्दों में कहें तो अगर आपका फोन किसी मजबूत Wi-Fi नेटवर्क से जुड़ा है, तो मोबाइल सिग्नल न होने या बहुत कमजोर होने की स्थिति में भी आप कॉल पर बने रह सकते हैं. यह सुविधा उन इलाकों में बेहद फायदेमंद साबित होती है, जहां नेटवर्क पूरी तरह गायब रहता है.

गांवों और कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों पर खास फोकस
BSNL के मुताबिक यह सेवा उसके सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और इसका मकसद खास तौर पर गांवों, दूरदराज के इलाकों और ऐसे इनडोर स्थानों में कनेक्टिविटी बेहतर करना है, जहां नेटवर्क पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. अक्सर लोग घरों, ऑफिसों, बेसमेंट या मोटी दीवारों वाली इमारतों के अंदर कॉल ड्रॉप या नो नेटवर्क की समस्या से जूझते हैं. VoWiFi को खास तौर पर इन्हीं हालात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि वॉयस कॉल Wi-Fi नेटवर्क पर शिफ्ट हो सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉल के दौरान अपने-आप बदलता है नेटवर्क
VoWiFi चालू होने के बाद कॉल और मैसेज उपलब्ध Wi-Fi नेटवर्क के जरिए रूट हो जाते हैं. इसमें BSNL Bharat Fibre ब्रॉडबैंड के साथ-साथ किसी दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का Wi-Fi भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पूरी प्रक्रिया को यूजर के लिए बेहद आसान और बिना रुकावट के रखा गया है. जिन स्मार्टफोन्स में यह फीचर सपोर्ट करता है, वे कॉल के दौरान अपने-आप मोबाइल नेटवर्क और Wi-Fi के बीच स्विच कर सकते हैं. यह बदलाव बैकग्राउंड में होता है और यूजर को किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता.

बिना किसी ऐप और बिना अतिरिक्त खर्च के सुविधा
BSNL की VoWiFi सेवा की एक बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं होती. यूजर को न तो कोई नया कॉलिंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और न ही नया अकाउंट बनाना होता है. कॉल फोन के डिफॉल्ट डायलर से ही होती है और मैसेज सामान्य मैसेजिंग ऐप पर ही आते हैं. यूजर के लिए अनुभव लगभग पहले जैसा ही रहता है, बस फर्क इतना होता है कि कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में कॉल ज्यादा भरोसेमंद हो जाती है. BSNL ने यह भी साफ किया है कि VoWiFi इस्तेमाल करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा और कॉल्स मौजूदा प्लान के हिसाब से ही बिल होंगी.

VoWiFi कैसे एक्टिव करें और किन फोन्स में मिलेगा सपोर्ट
VoWiFi इस्तेमाल करने के लिए यूजर के पास एक कम्पैटिबल स्मार्टफोन होना जरूरी है. इसके अलावा फोन की सेटिंग्स में जाकर Wi-Fi Calling का ऑप्शन ऑन करना होता है. यह ऑप्शन अलग-अलग ब्रांड और सॉफ्टवेयर वर्जन में नेटवर्क या कॉल सेटिंग्स के अंदर मिल सकता है. एक बार इसे ऑन करने के बाद, Wi-Fi उपलब्ध होते ही फोन अपने-आप Wi-Fi पर कॉल करने लगता है. BSNL का कहना है कि ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स में VoWiFi सपोर्ट मौजूद होता है, लेकिन मॉडल और सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसमें फर्क हो सकता है. किसी तरह की समस्या होने पर यूजर BSNL कस्टमर केयर सेंटर जा सकते हैं या 1800-1503 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

BSNL के लिए बड़ा कदम, यूजर्स को मिलेगा सीधा फायदा
पूरे देश में VoWiFi Calling का रोलआउट BSNL के लिए एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है. यह पहल न सिर्फ कंपनी की सर्विस को आधुनिक बनाने की दिशा में है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने की कोशिश भी है. जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क सीमित है, वहां रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा रोजमर्रा की बातचीत को काफी आसान बना सकती है. जैसे-जैसे भारत में Wi-Fi की पहुंच बढ़ेगी, VoWiFi आने वाले समय में BSNL यूजर्स के लिए एक जरूरी फीचर बन सकता है, न कि सिर्फ एक बैक-अप विकल्प.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

BSNLvowifi callingBSNL WiFi calling

Trending news

पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा