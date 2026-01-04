BSNL यूजर्स की बल्ले-बल्ले! 1 रुपये में मिल रहा डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, सिर्फ 31 जनवरी तक ऑफर

Advertisement
Hindi NewsटेकBSNL यूजर्स की बल्ले-बल्ले! 1 रुपये में मिल रहा डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, सिर्फ 31 जनवरी तक ऑफर

BSNL 1 Rupee Plan: जहां एक तरफ सभी टेलिकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे कर रही है, तो वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एक बार फिर 1 रुपये वाला प्लान लॉन्च कर दिया है. इस प्लान में आपको BSNL के इस प्लान में आपको 30 दिनों तक डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ SMS का फायदा भी मिल रहा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:41 AM IST
BSNL 1 Rupee Plan: टेलिकॉम कंपनियां जहां एक तरफ अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें लगातार बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कंपनी BSNL ने अपने नए प्लान से सभी को चौंका दिया है. BSNL एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए 1 रुपये कीमत वाला पैसा वसूल प्लान लॉन्च कर दिया है. BSNL के इस प्लान में यूजर्स 30 दिनों तक डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ SMS का फायदा मिल रहा है. कंपनी ने X पर इसकी जानकारी दी है. हलांकि, कंपनी ने इस प्लान को चुनिंदा ग्राहकों के लिए पेश किया है. हम यहां आपको इस प्लान के बेनिफिट्स और इसका फायदा किन लोगों को मिल सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं.

BSNL ने X पर दी प्लान की जानकारी
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर प्लान की घोषणा की है. अपने एक्स पोस्ट में कंपनी ने लिखा है कि BSNL के ₹1 ऑफर के साथ 2026 की शानदार शुरुआत करें! इसमें 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कनेक्टिविटी, 2GB डेली डेटा और 100 SMS/दिन मिलने वाला है. ऑफर के लिए आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से संपर्क करें! यह ऑफर 31 जनवरी, 2026 तक वैध है. इसे BSNL वेबसाइट या BSNL सेल्फ-केयर ऐप के जरिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं.  

यह भी पढ़ें:- Realme के कई स्मार्टफोन्स पर मिल रही बंपर छूट! ये मॉडल्स हुए सस्ते

1 रुपये वाले प्लान में क्या है खास?
इस प्लान में आपको रोजाना 2 जीबी हाई-स्पीड डेटा और पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ रोजाना SMS 100 फ्री मिलेंगे. इस प्लान की वैधता 30 दिन की है, यानी आप एक महीने इसका फायदा उठाया सकते हैं. 

किसे मिलेगा यह ऑफर?
कंपनी का यह 1 रुपये वाले प्लान का ऑफर पूरे देश के सभी टेलीकॉम सर्कल में उपलब्ध है. लेकिन यह सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है. इसका मतलब जिन लोगों के पास पहले से BSNL का सिम नहीं है, वही लोग 1 रुपये में नया सिम लेकर यह फायदा उठा सकते हैं. पुराने ग्राहक इस ऑफर का लाभ नहीं ले पाएंगे. आपको बता दें कि कंपनी ने इस प्लान की शुरूआत सबसे पहले 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के बीच की थी.

यह भी पढ़ें:- एलन मस्क के Grok AI पर बढ़ा विवाद! ट्रंप-नेतन्याहू पर की विवादित टिप्पणी

