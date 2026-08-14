Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /BSNL ने फिर लॉन्च किया ₹1 वाला सस्ता प्लान: अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेगा हर दिन 1GB डेटा, जानें किसे मिलेगा फायदा

BSNL ने फिर लॉन्च किया ₹1 वाला सस्ता प्लान: अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेगा हर दिन 1GB डेटा, जानें किसे मिलेगा फायदा

हर दिन महंगे होते रीचार्ज प्लान के बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नए यूजर्स के लिए अपना ₹1 वाला FRC प्लान दोबारा लॉन्च कर दिया है. इस किफायती ऑफर में मात्र एक रुपये में 24 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा जैसी सुविधाएं मिल रही हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 14, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:26 PM IST
BSNL ने फिर लॉन्च किया ₹1 वाला सस्ता प्लान: अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेगा हर दिन 1GB डेटा, जानें किसे मिलेगा फायदा
Image Credit: BSNL का 1 रुपये वाला प्लान

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
DU से हटा 'सल्तनत' का पेपर, बंगाल में जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी...
2
3
4
5