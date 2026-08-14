/BSNL ने फिर लॉन्च किया ₹1 वाला सस्ता प्लान: अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेगा हर दिन 1GB डेटा, जानें किसे मिलेगा फायदा

अगर आप भी महंगे रिचार्ज से परेशान हो गए हैं और कोई सस्ता ऑप्शन खोज रहे हैं, तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL आपके लिए शानदार ऑप्शन लाया है. BSNL ने अपने कस्टमर्स को एक बार फिर ₹1 वाला लोकप्रिय प्रीपेड प्लान पेश कर दिया है. कंपनी ने इसे देश के सभी टेलीकॉम सर्किलों में लागू कर दिया है. हालांकि, इस सस्ते प्लान का लाभ उठाने के लिए कंपनी ने एक खास शर्त भी रखी है. क्या है वो शर्त और कैसे आप सिर्फ 1 रुपये के खर्च में मंहगे रीचार्ज से बच सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.
BSNL ने ₹1 वाला लोकप्रिय प्रीपेड प्लान सिर्फ अपने नया कस्टमर्स के लिए जारी किया है. BSNL ने इसे First Recharge Coupon यानी FRC की लिस्ट में रखा है. इसका मतलब है कि नया BSNL सिम खरीदने वाले कस्टमर्स ही अपने पहले रिचार्ज के रूप में ₹1 के इस प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं. पुराने या मौजूदा BSNL यूजर इस प्लान का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
इस प्लान में यूजर्स को 24 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है. यानी नई सिम लेने के बाद 24 दिनों तक रीचार्ज का कोई झंझट नहीं होगा.
हर दिन 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, यानी पूरे 24 दिनों में कुल 24GB डेटा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा.
बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के 24 दिनों तक देश भर में अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉलिंग का मजा.
यूजर को हर दिन 100 फ्री SMS यानी कुल 2,400 SMS की सुविधा मिलेगी.
BSNL ने बीते साल भी यही प्लान लॉन्च किया था. हालांकि इस प्लान में कुछ बदलाव किया गया है. लेकिन पुराने प्लान की तरह इस प्लान की कीमत ₹1 ही रखी गई है, कंपनी ने इसके फायदों में कुछ बदलाव किए हैं.
पहले इस प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी और हर दिन 2GB डेटा यानी कुल 60GB डेटा मिलता था. लेकिन अब इस नए प्लान वाले ऑफर में इसे घटाकर 24 दिन की वैलिडिटी और हर दिन 1GB डेटा यानी कुल 24GB कर दिया गया है. कॉलिंग और SMS के फायदे पहले जैसे ही रखे गए हैं.
तो, अगर आप नया सिम कार्ड खरीदने और लंबे समय के रिचार्ज से पहले BSNL के नेटवर्क और सर्विस को टेस्ट करना चाहते हैं, तो यह ₹1 वाला FRC प्लान आपके लिए एक परफेक्ट और सबसे सस्ता ऑप्शन साबित हो सकता है.