Advertisement
trendingNow12999732
Hindi Newsटेक

BSNL ने GenZ छोड़... घर के 'मुखिया' को किया टारगेट! लाया सबसे सस्ता 365 दिन वाला Plan, रोज मिलेगा 2GB डेटा

सबसे चर्चित है BSNL Samman Plan. यह प्लान खासतौर पर सीनियर सिटिजन्स के लिए बनाया गया है. लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं, तो जल्दी करें- क्योंकि यह प्लान सिर्फ 18 नवंबर तक ही उपलब्ध रहेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL ने GenZ छोड़... घर के 'मुखिया' को किया टारगेट! लाया सबसे सस्ता 365 दिन वाला Plan, रोज मिलेगा 2GB डेटा

BSNL हमेशा से अपने ग्राहकों के लिए किफायती और लंबे समय तक चलने वाले प्लान लाने के लिए जाना जाता है. इस बार कंपनी ने त्योहारों के मौके पर दो खास ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें सबसे चर्चित है BSNL Samman Plan. यह प्लान खासतौर पर सीनियर सिटिजन्स के लिए बनाया गया है. लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं, तो जल्दी करें- क्योंकि यह प्लान सिर्फ 18 नवंबर तक ही उपलब्ध रहेगा. इसके साथ ही BSNL का Diwali Bonanza Offer भी 15 नवंबर तक वैध है.

सीनियर सिटिजन्स के लिए खास BSNL Samman Plan
BSNL ने इस प्लान को दिवाली के दौरान लॉन्च किया था ताकि बुजुर्ग यूजर्स को सस्ती और भरोसेमंद कनेक्टिविटी दी जा सके. ‘Senior Citizens Plan’ नाम से पेश किया गया यह ऑफर केवल नए ग्राहकों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है. इस प्लान में यूजर्स को पूरे साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा की सुविधा मिलती है- वो भी बेहद कम कीमत पर.

 

Add Zee News as a Preferred Source

प्लान की पूरी जानकारी
इस प्लान की कीमत ₹1,812 रखी गई है और यह पूरे 365 दिनों यानी एक साल तक वैध रहता है. इसमें मिलने वाले फायदे किसी भी प्रीमियम प्लान से कम नहीं हैं.

अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा
इस प्लान में यूजर्स को पूरे भारत में कहीं भी अनलिमिटेड कॉल करने की आजादी मिलती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रोमिंग चार्ज नहीं लगता, यानी आप देश में कहीं भी घूम रहे हों, कॉलिंग फ्री रहेगी.

डेटा और एसएमएस बेनिफिट्स
हर दिन आपको 2GB हाई-स्पीड डेटा और 100 SMS की सुविधा दी जाती है. डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी इंटरनेट चलता रहेगा, हालांकि स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी.

अतिरिक्त फायदे – BiTV की सुविधा
इस प्लान में यूजर्स को BiTV ऐप की एक्सेस भी मिलती है, जहां वे लाइव टीवी चैनल और कई तरह की स्ट्रीमिंग सर्विस का आनंद ले सकते हैं. यानी मनोरंजन और कनेक्टिविटी दोनों एक ही प्लान में.

किफायती कीमत – सिर्फ ₹151 प्रति माह
अगर इस पूरे प्लान की कीमत को 12 महीनों में बांटें, तो यह केवल ₹151 प्रति माह पड़ता है. इतने कम खर्च में कॉलिंग, डेटा और एंटरटेनमेंट- यह प्लान बुजुर्ग यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है.

BSNL Diwali Bonanza Offer – 15 नवंबर तक मौका
BSNL ने एक और आकर्षक ऑफर Diwali Bonanza के नाम से पेश किया है, जो 15 नवंबर तक वैध है. यानी इसे लेने के लिए अब केवल दो दिन बचे हैं. यह प्लान खासतौर पर नए ग्राहकों के लिए है और इसमें एक महीने की वैलिडिटी मिलती है.

इस ऑफर के तहत यूजर्स को मिलते हैं-
• अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा
• फ्री नेशनल रोमिंग
• हर दिन 100 SMS
• रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा

यह प्लान उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है जो सस्ती दरों में BSNL की सर्विस ट्राई करना चाहते हैं.

सीनियर सिटिजन्स के लिए बड़ा मौका
BSNL का Samman Plan उन बुजुर्ग यूजर्स के लिए शानदार ऑफर है जो पूरे साल बिना झंझट के अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का आनंद लेना चाहते हैं. लेकिन ध्यान रखें- यह ऑफर 18 नवंबर तक ही उपलब्ध है. इसके बाद कंपनी इसे बंद कर देगी. अगर आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक BSNL की सर्विस का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह सही समय है इस प्लान को लेने का.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

BSNLBSNL Samman Plan 2025BSNL senior citizen planBSNL 1812 plan details

Trending news

i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast LIVE Updates: i20 कार में जैसे हुआ विस्फोट, आतंकी उमर का पैर स्टीयरिंग व्हील- एक्सीलेटर के बीच गया था फंस, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: i20 कार में जैसे हुआ विस्फोट, आतंकी उमर का पैर स्टीयरिंग व्हील- एक्सीलेटर के बीच गया था फंस, जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!