BSNL लाया सबसे सस्ता 50 दिन वाला Plan! कीमत 350 से भी कम; Jio यूजर्स को होगी जलन
BSNL लाया सबसे सस्ता 50 दिन वाला Plan! कीमत 350 से भी कम; Jio यूजर्स को होगी जलन

BSNL Plan With 50 Days Validity: BSNL का एक जबरदस्त वैल्यू वाला रिचार्ज प्लान है, जो सिर्फ 347 रुपये में अपने ग्राहकों को 50 दिन की लंबी वैलिडिटी देता है. यह ऑफर Airtel, Jio और VI के प्लान्स से न केवल सस्ता है, बल्कि दोगुना वैलिडिटी भी दे रहा है.

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:48 PM IST
BSNL लाया सबसे सस्ता 50 दिन वाला Plan! कीमत 350 से भी कम; Jio यूजर्स को होगी जलन

BSNL Plan Under Budget: क्या आप भी कम दाम में ज्यादा वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं, तो BSNL का ये खास प्लान आपके लिए फायदे का सौदा है. बीएसएनएल एक के बाद एक धमाकेदार रिचार्ज प्लान्स पेश कर रहा है. कंपनी यूजर्स को कम कीमत में ज्यादा वैलिडिटी और बेनिफिट्स देने के लिए पॉपुलर है. BSNL का एक ऐसा ही प्लान जो 400 रुपये से कम में 50 दिन की वैलिडिटी देता है.

यह भी पढ़े: Trump ने डिनर पार्टी में फिर फोड़ा Tariff बम! टेक लीडर्स से बोले-टैरिफ लगा दूंगा...Cook को दिया Thumps Up

BSNL ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने 347 रुपये प्लान के बारे में जानकारी दी है. यह प्लान Airtel, Jio और VI के 349 रुपये वाले प्लान से 2 रुपये सस्ता भी है. सिर्फ 2 रुपये सस्ता होकर भी बीएसएनएल का ये प्लान बाकी टेलीकॉम कंपनियों से दोगुना वैलिडिटी देता है. आइए डिटेल में जानते हैं BSNL के इस धमाकेदार प्लान में यूजर्स को क्या फायदे मिलते हैं और बाकी कंपनियों के सेम प्लान भी क्या बेनिफिट्स देते हैं. 

BSNL 347 रुपये वाला प्लान
बीएसएनएल का 347 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 50 दिनों की शानदार वैलिडिटी देता है. वैलिडिटी और प्राइस देखें तो रोज का करीब 6.94 रुपये ही खर्च पड़ेगा. इस बेहतरीन प्लान में यूजर्स को Unlimited Calls के साथ हर रोज 2GB Data और डेली 100 SMS मिलते हैं. अगर आपका 2GB डेटा लिमिट खत्म हो जाए तो उसके बाद इंटरनेट स्पीड कम होकर 40Kbps रह जाती है.

Airtel 349 रुपये का प्लान
एयरटेल के 349 रुपये के प्लान में सिर्फ 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती हैं. इसमें ग्राहकों को Unlimited Calls, हर दिन 1.5GB डेटा और रोजाना 100 SMS का बेनिफिट्स मिलता है. इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं मिलता है. साथ ही प्लान में एसएमएस अलर्ट, स्पैम कॉल, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन्स के बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर दिन का डेटा लिमिट समाप्त हो जाता है, तो इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है. 

यह भी पढ़े: Amazon Prime मेंबर्स को लगा बड़ा झटका! 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी ये खास सुविधा, अब नहीं मिलेंगे Benefits

Jio का 349 रुपये का प्रीपेड प्लान

इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स, रोजाना 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस के बेनिफिट्स मिलते हैं. साथ ही प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, एआई क्लाउड का एक्सेस, जियो टीवी और 90 दिनों के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. इसमें डेली का डेटा लिमिट समाप्त होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64Kbps रह जाती है.

VI का 349 रुपये का रिचार्ज प्लान
वोडाफोन और आइडिया का ये प्लान 349 रुपये में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलता है. जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल्स, रोजाना 1.5GB Data के साथ 100 SMS मिलते हैं. इस प्लान के ग्राहक VI के Unlimited 5G डेटा ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. इसमें वीकेंड डेटा रोलओवर, बिंज ऑल नाइट और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं. प्लान की डेली डेटा लिमिट खत्म होने पर इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है. 

 

