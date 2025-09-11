सस्ता-सस्ता करते रह गए Jio-Airtel, पीछे से बाजी मार गया BSNL! मिलेगा 72 दिन तक इतना कुछ; कीमत सिर्फ…

BSNL vs Jio vs Vi plans: आजकल जब ज्यादातर लोग मोबाइल डेटा और कॉलिंग पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तब सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने ऐसा प्रीपेड प्लान पेश कर दिया है जो सस्ते दाम में लंबी वैलिडिटी और ढेर सारे फायदे देता है. जहां Jio और Airtel लगातार अपने प्लान्स को महंगा बना रहे हैं, वहीं BSNL का यह प्लान उन यूजर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो कम दाम में ज्यादा डेटा और कॉलिंग का फायदा चाहते हैं.

BSNL का 485 रुपये वाला धमाकेदार प्लान

BSNL का ₹485 वाला प्रीपेड प्लान खासतौर पर बजट फ्रेंडली यूजर्स के लिए बनाया गया है. इस प्लान के साथ आपको पूरे 72 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इसमें रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन शामिल हैं. हालांकि अगर आप अपनी डेली डेटा लिमिट खत्म कर लेते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps रह जाएगी. फिर भी 485 रुपये में इतने फायदे किसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में मिलना मुश्किल है.

Jio का 749 रुपये वाला प्रीमियम प्लान

BSNL से अलग, Jio का ₹749 प्रीपेड प्लान थोड़ा महंगा है. इस प्लान में भी रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS का फायदा मिलता है. लेकिन खास बात यह है कि इसके साथ आपको 20GB एक्स्ट्रा डेटा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है. यही नहीं, Jio के इस प्लान में कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी शामिल हैं जैसे Disney+ Hotstar Mobile का 90 दिन का एक्सेस, Reliance Digital और Ajio शॉपिंग पर डिस्काउंट, Zomato Gold, JioSaavn Pro, Netmeds First Membership, और EaseMyTrip पर फ्लाइट व होटल बुकिंग में जबरदस्त छूट. साथ ही इसमें 50GB क्लाउड स्टोरेज और Jio Finance से गोल्ड पर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है.

Vodafone Idea का 719 रुपये वाला प्लान

Vodafone Idea यानी Vi का ₹719 वाला प्रीपेड प्लान भी 72 दिन की वैलिडिटी देता है, लेकिन इसमें डेटा सिर्फ 1GB प्रतिदिन मिलता है. कॉलिंग और SMS के फायदे तो अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS डेली के साथ मिलते हैं, लेकिन डेटा की जरूरत रखने वालों के लिए यह प्लान महंगा साबित हो सकता है.

किस प्लान में है सबसे ज्यादा फायदा?

अगर सिर्फ कम दाम और लंबी वैलिडिटी आपकी जरूरत है तो BSNL का ₹485 वाला प्लान आपके लिए सबसे अच्छा है. वहीं, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स, शॉपिंग और ट्रेवल पर मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स भी चाहते हैं तो Jio का ₹749 वाला प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा. Vi का ₹719 वाला प्लान डेटा लिमिट की वजह से बाकी दोनों के मुकाबले कमजोर नजर आता है.

FAQs

Q1: BSNL का ₹485 वाला प्लान कितने दिन चलता है?

यह प्लान 72 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है.

Q2: इस प्लान में रोज कितना डेटा मिलता है?

रोजाना 2GB हाई स्पीड डेटा मिलता है.

Q3: Jio के ₹749 वाले प्लान में क्या खास है?

इसमें 20GB एक्स्ट्रा डेटा और कई OTT व शॉपिंग बेनिफिट्स मिलते हैं.

Q4: Vi का ₹719 प्लान कमजोर क्यों है?

क्योंकि इसमें सिर्फ 1GB डेली डेटा मिलता है जबकि कीमत ज्यादा है.