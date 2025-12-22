BSNL लाया अब तक का सबसे सस्ता Plan! 5 रुपये मे रोज पाएं 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और इतना कुछ

जहां एक तरफ निजी टेलीकॉम कंपनियां अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतें फिर से बढ़ाने की तैयारी में हैं, वहीं सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ग्राहकों को राहत देने पर फोकस कर रही है. BSNL ने एक ऐसा नया रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो कम कीमत में ज्यादा फायदे देने का दावा करता है. यह प्लान करीब 50 दिनों तक वैलिड रहता है और इसका रोज का खर्च 5 रुपये से भी कम बैठता है. कम बजट में ज्यादा सुविधा चाहने वाले यूजर्स के लिए यह प्लान काफी आकर्षक माना जा रहा है.

BSNL का ₹347 वाला किफायती प्लान

BSNL ने अपने ₹347 के रिचार्ज प्लान की जानकारी साझा की है, जो उन यूजर्स के लिए खास है जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं और लगातार कॉलिंग की जरूरत होती है. इस प्लान में पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. खास बात यह है कि इसमें रोमिंग के दौरान भी कॉलिंग पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता. यानी आप देश के किसी भी कोने में हों, बिना किसी टेंशन के कॉल कर सकते हैं. बजट में रहकर कनेक्टेड रहना चाहने वालों के लिए यह प्लान एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है.

रोजाना 2GB डेटा और भरपूर SMS की सुविधा

इस BSNL प्लान में यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. पूरे प्लान की अवधि में यह कुल मिलाकर करीब 100GB डेटा हो जाता है, जो सामान्य इंटरनेट यूज, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन कामों के लिए पर्याप्त माना जाता है. इसके अलावा, इस प्लान में हर दिन 100 फ्री SMS की सुविधा भी मिलती है. इस तरह डेटा, कॉलिंग और मैसेजिंग—तीनों जरूरतों को एक ही रिचार्ज में कवर किया गया है.

प्राइवेट कंपनियों से क्यों है यह प्लान सस्ता

अगर इस BSNL प्लान की तुलना निजी टेलीकॉम कंपनियों से की जाए, तो अंतर साफ नजर आता है. प्राइवेट कंपनियों के 56 दिन की वैधता वाले प्लान्स की कीमत अक्सर 500 रुपये या उससे ज्यादा होती है. वहीं BSNL का ₹347 वाला प्लान करीब 150 रुपये सस्ता पड़ता है, भले ही इसकी वैधता कुछ दिन कम हो. कम कीमत में लगभग समान सुविधाएं मिलने की वजह से यह प्लान उन यूजर्स को ज्यादा पसंद आ सकता है जो बढ़ते रिचार्ज खर्च से परेशान हैं.

BSNL का नेटवर्क विस्तार और 5G की तैयारी

BSNL सिर्फ सस्ते प्लान्स पर ही नहीं, बल्कि अपने नेटवर्क को मजबूत करने पर भी तेजी से काम कर रहा है. हाल ही में कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा स्वदेशी 4G मोबाइल टावर लगाने का बड़ा लक्ष्य हासिल किया है. यह 4G नेटवर्क पूरी तरह देसी तकनीक पर आधारित है और इसे भविष्य के लिए तैयार बताया जा रहा है. कंपनी का कहना है कि इसी नेटवर्क के जरिए आगे चलकर 5G सेवाओं में आसानी से अपग्रेड किया जा सकेगा.

जल्द शुरू हो सकती है BSNL की 5G सेवा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSNL आने वाले समय में 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अगले साल की शुरुआत तक 5G लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो BSNL निजी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकता है, खासकर उन यूजर्स के बीच जो कम कीमत में नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं.

क्रिसमस पर आ सकता है खास BSNL ऑफर

इसी बीच BSNL अपने ग्राहकों के लिए एक खास क्रिसमस प्लान लाने की तैयारी भी कर रहा है. कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपने X हैंडल पर इस अपकमिंग ऑफर को लेकर संकेत दे रही है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस प्लान के पूरे फायदे सामने आएंगे. ऐसे में आने वाले समय में BSNL यूजर्स को और भी सस्ते और फायदेमंद रिचार्ज देखने को मिल सकते हैं.