Jio-Airtel की टेंशन बढ़ाने आया BSNL का ₹1000 से सस्ता वाला Plan! अब मिलेगी 14 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:36 PM IST
BSNL ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक खास ऑफर पेश किया है. कंपनी ने ₹997 वाले प्लान पर अतिरिक्त वैलिडिटी देने की घोषणा की है. इस ऑफर के तहत अगर यूजर्स 31 मार्च से पहले इस प्लान से रिचार्ज करते हैं, तो उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी मिलेगी. इसका मतलब यह है कि पहले जहां इस प्लान की वैधता 150 दिन थी, अब यह बढ़कर 164 दिन हो जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि यूजर्स को इस अतिरिक्त वैलिडिटी के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा.

₹997 प्लान में मिलेंगे कई फायदे
BSNL का ₹997 प्लान पहले से ही उन यूजर्स के लिए काफी लोकप्रिय रहा है जो लंबी अवधि के लिए रिचार्ज करना पसंद करते हैं. इस प्लान में कॉलिंग, डेटा और मैसेजिंग से जुड़े कई फायदे मिलते हैं. इसमें यूजर्स को पूरे भारत में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही फ्री नेशनल रोमिंग का लाभ भी दिया जाता है, जिससे देश में कहीं भी कॉल करने या रिसीव करने पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता. डेटा की बात करें तो इस प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसके अलावा रोजाना 100 फ्री SMS भी दिए जाते हैं. अब जब इस प्लान की वैधता 164 दिन हो गई है, तो यूजर्स को कुल मिलाकर लगभग 328GB डेटा मिलेगा. पहले यह कुल डेटा लगभग 300GB के आसपास था.

लगभग 5 महीने तक नहीं करना पड़ेगा रिचार्ज
164 दिन की वैलिडिटी का मतलब है कि यूजर्स को लगभग पांच महीने तक दोबारा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो लोग रोजाना इंटरनेट का अच्छा-खासा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह प्लान काफी उपयोगी साबित हो सकता है. खासकर उन यूजर्स के लिए जो लंबे समय तक एक ही रिचार्ज से काम चलाना चाहते हैं.

BiTV सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा
इस प्लान के साथ यूजर्स को BiTV का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. इस ऐप के जरिए लोग अपने स्मार्टफोन पर लाइव टीवी चैनल और कई तरह का एंटरटेनमेंट कंटेंट देख सकते हैं. इस तरह BSNL इस प्लान में कॉलिंग, डेटा और एंटरटेनमेंट- तीनों सुविधाएं एक साथ देने की कोशिश कर रहा है. इससे यूजर्स को एक ही रिचार्ज में कई डिजिटल सेवाओं का फायदा मिल जाता है.

BSNL ने लॉन्च किया सस्ता डेटा पैक
इस ऑफर के अलावा BSNL ने एक नया डेटा ऐड-ऑन भी लॉन्च किया है. कंपनी ने ₹16 का डेटा पैक पेश किया है, जिसमें यूजर्स को 1 दिन की वैधता के साथ 4GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. अगर इसे हिसाब से देखें तो यह लगभग ₹4 प्रति GB के बराबर पड़ता है, जो मौजूदा समय में काफी सस्ता डेटा पैक माना जा सकता है. कंपनी ने इस पैक को 8 मार्च को लॉन्च किया था, जो उसी दिन था जब ICC Men’s T20 World Cup 2026 Final खेला गया था. माना जा रहा है कि यह पैक खासतौर पर उन क्रिकेट फैंस के लिए उपयोगी था जो अपने मोबाइल पर मैच स्ट्रीम करना चाहते थे.

बजट यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन
कुल मिलाकर BSNL के ये नए ऑफर उन यूजर्स के लिए काफी आकर्षक साबित हो सकते हैं जो कम कीमत में ज्यादा वैलिडिटी और डेटा चाहते हैं. ₹997 वाला प्लान लंबी अवधि तक चलने वाला रिचार्ज है, जिसमें रोजाना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और एंटरटेनमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. अगर आप ऐसा प्रीपेड प्लान ढूंढ रहे हैं जो आपके पैसे की बेहतर वैल्यू दे और कई महीनों तक रिचार्ज की चिंता से बचाए, तो BSNL का यह प्लान एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

