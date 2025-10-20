Advertisement
BSNL का तोहफा: डेली ₹5 से कम में 365 दिन की छुट्टी, 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल, फ्री सिम!

BSNL Launched Samman Plan: बीएसएनएल एक स्पेशल 'सम्मान प्लान' लेकर आया है. एक ही रिचार्ज में पूरे साल की छुट्टी होगी. 365 दिन तक अनलिमिटेड कॉल, डेटा और ढेरों बेनिफिट्स शामिल है. इस प्लान में रोज का खर्च 5 रुपये से भी कम का पड़ेगा. आइए डिटेल में इस खास रिचार्ज प्लान के बारे में जानते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:28 AM IST
BSNL Senior Citizen Scheme Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एक के बाद एक बेहतरीन प्लान्स लॉन्च कर रही है. इस बार BSNL ने अपने ग्राहकों को हैरान कर दिया है. दिवाली के स्पेशल मौके पर कंपनी ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक शानदार और किफायती प्लान पेश किया है. इसका नाम 'BSNL Samman Plan' है. ये प्लान उन लोगों के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट है जो बार-बार रिचार्ज के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने माता-पिता के लिए सालभर चलने वाला सस्ता और अच्छा प्लान ढूंढ रहे हैं.

क्या है 'BSNL सम्मान प्लान'?

BSNL Samman Plan की प्लान की कीमत 1812 रुपये है. यह पैक 365 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ लॉन्च किया गया है. अगर रोज के खर्च का हिसाब लगाएं, तो यह रिचार्ज प्लान आपको मात्र 4 रुपये 96 पैसे में पड़ेगा. यानी डेली का खर्च 5 रुपये से भी कम है.

BSNL Samman Plan बेनिफिट्स
बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को 365 दिनों तक ढेरों बेनिफिट्स मिलते हैं. इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा की जरूरत को पूरा करने के लिए डेली 2GB डेटा और साथ ही रोजाना 100 SMS भी दिए जाएंगे. इसके अलावा इस प्लान के साथ कंपनी फ्री सिम भी दे रही है. इस पैक में 6 महीने का BiTV प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलता है.

लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर

इस बात का ध्यान रहे कि यह 'सम्मान प्लान' सिर्फ न्यू यूजर्स सीनियर सिटीजन्स के लिए है. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है. यह प्लान 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक ही उपलब्ध है. इस बेहतरीन प्लान की और डिटेल्स जानने के लिए आप अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, ऑफिशियल वेबसाइट, BSNL सेल्फ केयर ऐप या टॉल-फ्री नंबर 1800-180-1503 पर कॉल करके जानकारी पता कर सकते हैं. इस प्लान के साथ बीएसएनएल ने सीनियर सिटीजन्स को दिवाली का एक शानदार गिफ्ट दिया है.

