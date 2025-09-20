बिना नेटवर्क के ही कॉल से लेकर UPI तक, सबकुछ करेगा BSNL का ये फोन, कीमत जानकार हो जाएंगे हैरान

BSNL Satellite Phone: भारत में टेलीकॉम सेक्टर में कई कंपनियां के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में जब सिग्नल की दिक्कत सबसे बड़ी समस्या बन जाती है. ऐसे में एक ऐसे फोन है जो पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर पठारों की गहराइयों तक बिना किसी रुकावटके काम करने का दम रखता है. यह फोन BSNL ने बनाया है. यह फोन सिर्फ नेटवर्क के मामले में ही नहीं, बल्कि अपनी खासियतों से भी प्रीमियम स्मार्टफोन को टक्कर देता है. इस फोन की कीमत ऐसी कि आम स्मार्टफोन यहां तक कि iPhone भी पीछे रह जाए.

कीमत इतनी की iPhone भी फेल

हम आपको BSNL की एक ऐसी टेलीफोन सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके फोन की कीमत iPhone भी भी ज्यादा है. इस फोन से आप कहीं भी कभी भी बात कर सकते हैं. BSNL के इस फोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे यूज करने के लिए मोबाइल टावर की भी जरूरत नहीं होती है. पहले यह आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं था, लेकिन अब देश के आम लोगों के लिए भी यह फोन उपलब्ध है.

BSNL का 90,000 रुपये का फोन

BSNL का यह खास फोन सैटेलाइट तकनीक पर काम करता है और इसकी कीमत करीब 90,000 रुपये है. इसे इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती, यह सीधे सैटेलाइट से कनेक्शन बनता है. यह फोन जिसे IsatPhone 2 नाम दिया गया है, Inmarsat कंपनी द्वारा बनाया गया है और BSNL इसके भारत में एकमात्र प्रोवाइडर है. इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें कठिन परिस्थितियों में भी संपर्क बनाए रखना जरूरी होता है, जैसे सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी या आपदा प्रबंधन में काम करने वाले लोग. यह फोन आम दुकानों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है और इसे केवल BSNL या उसके ऑफिशियल स्टोर से ही खरीदा जा सकता है. इस फोन की मजबूती भी बहुत ज्यादा है. वॉटरप्रूफ और लंबी बैटरी बैकअप के साथ ये फोन आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बंपर ऑफर; 6000 तक का कैशबैक, iPhone 17, Mac और iPad पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, ये रही पूरी डिटेल्स

रिचार्ज प्लान भी जान लीजिए

वहीं इसके रीजार्ज प्लान्स की बात करें तो BSNL ने सैटेलाइट फोन के लिए खास पैक जारी किया है. सरकारी यूजर्स के लिए मंथली प्लान 3,360 रुपये और सालाना प्लान 36,960 रुपये का है. वहीं कमर्शियल यूजर्स के लिए मंथली प्लान 5,600 रुपये और सालाना पैक 61,600 रुपये का है.

UPI पेमेंट भी कर सकते हैं

बीएसएनएल का सैटेलाइट फोन आम लोग भी खरीद सकते हैं. कंपनी ने नवंबर 2024 में Satellite-to-Device (S2D) सर्विस के लॉन्च के साथ ही देश के आम लोगों के लिए इस सर्विस को शुरू कर दिया है. इस फोन से इमरजेंसी कॉल के साथ-साथ SOS मैसेज, इंटरनेट और यूपीआई पेमेंट करने तक की सुविधा मिलती है.

ये भी पढ़ेंः TCS या xAI नहीं, अब इस बैंक ने 20% कर्मचारियों की छीनी नौकरी, वजह फिर बना AI