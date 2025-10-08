Advertisement
trendingNow12952813
Hindi Newsटेक

BSNL का दिवाली धमाका! पाएं 2500GB हाई-स्पीड डेटा, Jio Hotstar-Sony Liv समेत 600+ TV चैनल्स बिलकुल फ्री

BSNL Diwali Special Plans: देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 25 साल पूरे होने के अवसर पर Silver Jubilee FTTH प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान में यूजर्स को 2500GB हाई-स्पीड डेटा, Jio Hotstar के साथ 600+ लाइव टीवी चैनल और ढेरों बेनिफिट्स मिलेंगे. आइए जानते हैं इस प्लान की कीमत और खासियत.

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL का दिवाली धमाका! पाएं 2500GB हाई-स्पीड डेटा, Jio Hotstar-Sony Liv समेत 600+ TV चैनल्स बिलकुल फ्री

BSNL New Plan: भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने के खास अवसर पर यूजर्स के लिए बेहतरीन तोहफे पेश किए है.हाल ही में कंपनी ने स्वदेशी 4G नेटवर्क सर्विसेज लॉन्च की है. अब BSNL ने अपना नया Silver Jubilee FTTH (Fibre to The Home) प्लान पेश किया है. इस प्लान में यूजर्स को ढे़रों ऑफर्स दिए जाते हैं. इस पैक में हाई स्पीड इंटरनेट, लाइव टीवी चैनल्स के साथ OTT सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री मिलता है. कुल मिलाकर यूजर्स को एक ही प्लान में एंटरटेनमेंट का डबल मजा मिलता है.

यह भी पढ़ें: आज खुलेगा 'Dragon Egg' वाला बॉक्स! Realme 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन, लॉन्च से पहले जानें हर डिटेल

BSNL का 625 रुपये वाला प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

बीएसएनएल ने 625 रुपये में Silver Jubilee FTTH प्लान पेश किया है. कंपनी का कहना है कि देशभर में इस प्लान में बेहतर कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों को लाभ मिलेगा. इस नए प्लान में यूजर्स को 2500GB हाई-स्पीड डेटा ऑफर किया जाएगा. इस डेटा की स्पीड 75Mbps तक मिलेगी. इसके बाद इंटरनेट की स्पीड कम होकर बेसिक लिमिट पर आ जाएगी. हालांकि कनेक्शन तब भी एक्टिव रहेगा.

Silver Jubilee FTTH Plan के बेनिफिट्स
बीएसएनएल का Silver Jubilee FTTH Plan नेटवर्क मार्केट में सबसे किफायती और वैल्यू फॉर मनी प्लानों में से एक कहा जा रहा है. इस प्लान में यूजर्स को कई OTT प्लटफॉर्म का फ्री एक्सेस भी मिलेगा. BSNL के इस प्लान में 600+ लाइव टीवी चैनल्स के साथ 127 प्रीमियम चैनल शामिल है. जैसे- न्यूज, स्पोर्ट्स,मूवी और एंटरटेनमेंट चैनल्स भी एड किए गए है. 

OTT प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन
625 रुपये वाले प्लान में Jio Hotstar और Sony LIV जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्मस का एक्सेस शामिल है. इसमें यूजर्स को बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए ही वेब सीरीज और मूवी देख सकते हैं.

BSNL FFTH कनेक्टिविटी कैसे करें?
Fibre to The Home टेक्नोलॉजी में स्टेबल और तेज इंटरनेट कनेक्सन मिलता है. यह 4K स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है. यह प्लान देशभर में लागू होगा. इसके जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा.

यह भी पढ़ें: चार्जिंग को बोलिए गुडबाय! आ गया 500 घंटे बैटरी बैकअप वाला Made in India Neckband, कीमत जान बोलेंगे-बस इतना?

BSNL FFTH प्लान का रिचार्ज कैसे करें?

यूजर्स इस प्लान को BSNL Selfcare App, bsnl.co.in वेबसाइट या फिर अपने नजदीकी BSNL सेंटर से एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके अलावा 1800-4444 हेल्पाइन नंबर पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

BSNLBudget Friendly Plan

Trending news

SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?