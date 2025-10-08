BSNL का दिवाली धमाका! पाएं 2500GB हाई-स्पीड डेटा, Jio Hotstar-Sony Liv समेत 600+ TV चैनल्स बिलकुल फ्री

BSNL New Plan: भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने के खास अवसर पर यूजर्स के लिए बेहतरीन तोहफे पेश किए है.हाल ही में कंपनी ने स्वदेशी 4G नेटवर्क सर्विसेज लॉन्च की है. अब BSNL ने अपना नया Silver Jubilee FTTH (Fibre to The Home) प्लान पेश किया है. इस प्लान में यूजर्स को ढे़रों ऑफर्स दिए जाते हैं. इस पैक में हाई स्पीड इंटरनेट, लाइव टीवी चैनल्स के साथ OTT सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री मिलता है. कुल मिलाकर यूजर्स को एक ही प्लान में एंटरटेनमेंट का डबल मजा मिलता है.

BSNL का 625 रुपये वाला प्लान

बीएसएनएल ने 625 रुपये में Silver Jubilee FTTH प्लान पेश किया है. कंपनी का कहना है कि देशभर में इस प्लान में बेहतर कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों को लाभ मिलेगा. इस नए प्लान में यूजर्स को 2500GB हाई-स्पीड डेटा ऑफर किया जाएगा. इस डेटा की स्पीड 75Mbps तक मिलेगी. इसके बाद इंटरनेट की स्पीड कम होकर बेसिक लिमिट पर आ जाएगी. हालांकि कनेक्शन तब भी एक्टिव रहेगा.

Silver Jubilee FTTH Plan के बेनिफिट्स

बीएसएनएल का Silver Jubilee FTTH Plan नेटवर्क मार्केट में सबसे किफायती और वैल्यू फॉर मनी प्लानों में से एक कहा जा रहा है. इस प्लान में यूजर्स को कई OTT प्लटफॉर्म का फ्री एक्सेस भी मिलेगा. BSNL के इस प्लान में 600+ लाइव टीवी चैनल्स के साथ 127 प्रीमियम चैनल शामिल है. जैसे- न्यूज, स्पोर्ट्स,मूवी और एंटरटेनमेंट चैनल्स भी एड किए गए है.

OTT प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन

625 रुपये वाले प्लान में Jio Hotstar और Sony LIV जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्मस का एक्सेस शामिल है. इसमें यूजर्स को बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए ही वेब सीरीज और मूवी देख सकते हैं.

BSNL FFTH कनेक्टिविटी कैसे करें?

Fibre to The Home टेक्नोलॉजी में स्टेबल और तेज इंटरनेट कनेक्सन मिलता है. यह 4K स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है. यह प्लान देशभर में लागू होगा. इसके जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा.

BSNL FFTH प्लान का रिचार्ज कैसे करें?

यूजर्स इस प्लान को BSNL Selfcare App, bsnl.co.in वेबसाइट या फिर अपने नजदीकी BSNL सेंटर से एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके अलावा 1800-4444 हेल्पाइन नंबर पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं.