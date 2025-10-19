अरे वाह! इस कंपनी ने अपने ₹499 वाले प्लान की घटा दी कीमत, अब दबाकर इस्तेमाल करें 3300GB डेटा; कीमत सिर्फ...

BSNL Festive Offer: फेस्टिव सीजन और दिवाली के मौके पर इन हर तरफ डिस्काउंट की बारिश हो रही है! इस मामले में टेलीकॉम कंपनियां भी पीछे नहीं है. यूजर्स को फेस्टिव सीजन में कम कीमत में ज्यादा इंटरनेट समेत दूसरी सुविधा देने के लिए तरह तरह की स्कीम चला रही है. इसी क्रम में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार तोहफा जारी किया है. कंपनी ने 3300GB डेटा वाले प्लान की कीमत में भारी कटौती कर दी है, जिससे लाखों यूजर्स के लिए इंटरनेट और एंटरटेनमेंट का मजा अब और ज्यादा सस्ता हो जाएगा.

4G की लॉन्चिंग के बाद से ही BSNL ने यूजर्स के लिए स्पेशल ऑफर्स ला रही है.एक तरफ कंपनी अपने नेटवर्क को दुरुस्त करने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ नए प्लान्स को लॉन्च करने के साथ ही पुराने प्लान्स को अपग्रेड कर यूजर्स को ज्यादा सुविधा देने का प्रयास कर रही है. इसी क्रम में सरकारी कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक फेस्टिवल ऑफर निकाला है जिसमें ग्राहकों को Fiber Basic Neo प्लान में धमाकेदार ऑफर दिया जा रहा है. जिसके तहत अब आप कम कीमत में ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे.

फेस्टिव सीजन ऑफर के तरह कंपनी ने अपने 499 रुपये वाले फाइबर प्लान की कीमत में कमी कर दी है. मतलब अब आपको ज्यादा डेटा कम कीमत में मिलेगा. बीएसएनएल के इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB डेटा ऑफर किया जाता है. कंपनी के नए ऑफर के तहत अब आपको 3300GB डेटा सिर्फ 399 रुपये में मिलेगा.

Festive Offer Alert! BSNL Fibre Basic Neo

Enjoy 3300GB Data @ ₹399 (₹100 Off for 3 Months) - High-Speed 60 Mbps Internet Across India! Offer valid across all circles#BSNLFTTH #BSNLFestiveOffer #BSNLBharatFibre #ConnectingBharat #Digitalindia pic.twitter.com/h1Vaxc3bud — BSNL India (@BSNLCorporate) October 16, 2025

100 रुपये कम हो गई कीमत

BSNL ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से पोस्ट करते हुए अपने Fiber Basic Neo प्लान के ऑफर की जानकारी शेयर की है. कंपनी का यह प्लान वैसे तो 499 रुपये की कीमत में आता है लेकिन अब आप इसे फेस्टिवल ऑफर के तहत सिर्फ 399 रुपये में खरीद सकते हैं.

कम कीमत में ज्यादा डेटा

कंपनी अपने इस ऑफर के तहत यूजर्स को कम कीमत में ज्यादा डेटा देने का मौका दे रही है. इस प्लान में मात्र 399 रुपये में 3300GB डेटा उपलब्ध है. प्लान की डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी इंटरनेट की स्पीड 60Mbps बनी रहेगी, जिससे लगातार तेज कनेक्शन का फायदा लिया जा सकता है.

BSNL के इस स्पेशल ऑफर की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा देती है. इसमें आपको लोकल और एसटीडी सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल की सुविधा मिलती है. अगर आपके घर पर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह प्लान बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

