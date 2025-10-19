Advertisement
trendingNow12967665
Hindi Newsटेक

अरे वाह! इस कंपनी ने अपने ₹499 वाले प्लान की घटा दी कीमत, अब दबाकर इस्तेमाल करें 3300GB डेटा; कीमत सिर्फ...

BSNL Festive Offer: फेस्टिव सीजन और स्पेशल ऑफर्स के बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने प्लान्स में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने अपने ₹499 वाले प्लान की कीमत घटाकर इसे यूजर्स के लिए और भी किफायती बना दिया है. अब यूजर्स 3300GB हाई-स्पीड डेटा का मजा कम कम कीमत में उठा सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरे वाह! इस कंपनी ने अपने ₹499 वाले प्लान की घटा दी कीमत, अब दबाकर इस्तेमाल करें 3300GB डेटा; कीमत सिर्फ...

BSNL Festive Offer: फेस्टिव सीजन और दिवाली के मौके पर इन हर तरफ डिस्काउंट की बारिश हो रही है! इस मामले में टेलीकॉम कंपनियां भी पीछे नहीं है. यूजर्स को फेस्टिव सीजन में कम कीमत में ज्यादा इंटरनेट समेत दूसरी सुविधा देने के लिए तरह तरह की स्कीम चला रही है. इसी क्रम में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार तोहफा जारी किया है. कंपनी ने 3300GB डेटा वाले प्लान की कीमत में भारी कटौती कर दी है, जिससे लाखों यूजर्स के लिए इंटरनेट और एंटरटेनमेंट का मजा अब और ज्यादा सस्ता हो जाएगा.

4G की लॉन्चिंग के बाद से ही BSNL ने यूजर्स के लिए स्पेशल ऑफर्स ला रही है.एक तरफ कंपनी अपने नेटवर्क को दुरुस्त करने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ नए प्लान्स को लॉन्च करने के साथ ही पुराने प्लान्स को अपग्रेड कर यूजर्स को ज्यादा सुविधा देने का प्रयास कर रही है. इसी क्रम में सरकारी कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक फेस्टिवल ऑफर निकाला है जिसमें ग्राहकों को Fiber Basic Neo प्लान में धमाकेदार ऑफर दिया जा रहा है. जिसके तहत अब आप कम कीमत में ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे.

फेस्टिव सीजन ऑफर के तरह कंपनी ने अपने 499 रुपये वाले फाइबर प्लान की कीमत में कमी कर दी है. मतलब अब आपको ज्यादा डेटा कम कीमत में मिलेगा. बीएसएनएल के इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB डेटा ऑफर किया जाता है. कंपनी के नए ऑफर के तहत अब आपको 3300GB डेटा सिर्फ 399 रुपये में मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

100 रुपये कम हो गई कीमत
BSNL ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से पोस्ट करते हुए अपने Fiber Basic Neo प्लान के ऑफर की जानकारी शेयर की है. कंपनी का यह प्लान वैसे तो 499 रुपये की कीमत में आता है लेकिन अब आप इसे फेस्टिवल ऑफर के तहत सिर्फ 399 रुपये में खरीद सकते हैं. 

ये भी पढे़ंः 'आपकी नौकरी असली नहीं थी'! AI से छंटनी पर OpenAI CEO ऑल्टमैन ने दे दिया बड़ा बयान

कम कीमत में ज्यादा डेटा
कंपनी अपने इस ऑफर के तहत यूजर्स को कम कीमत में ज्यादा डेटा देने का मौका दे रही है. इस प्लान में मात्र 399 रुपये में 3300GB डेटा उपलब्ध है. प्लान की डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी इंटरनेट की स्पीड 60Mbps बनी रहेगी, जिससे लगातार तेज कनेक्शन का फायदा लिया जा सकता है.

BSNL के इस स्पेशल ऑफर की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा देती है. इसमें आपको लोकल और एसटीडी सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल की सुविधा मिलती है. अगर आपके घर पर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह प्लान बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

ये भी पढे़ंः क्या आपका बच्चा भी करता है AI चैटबॉट्स से बात? Instagram ला रहा है नया टूल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

BSNL Diwali OfferBSNL Broadband Plan Rs 399BSNL Fiber Basic Neo Offer

Trending news

कोई गरीब पैसे के कारण जेल में नहीं रहेगा... दिवाली पर SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
कोई गरीब पैसे के कारण जेल में नहीं रहेगा... दिवाली पर SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?