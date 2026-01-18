महंगे रिचार्ज की टेंशन खत्म! ये कंपनी लाई सुपर प्लान, ₹399 में मिलेगा 3300GB डेटा के साथ अनलिमटेड कालिंग का मजा

399 Spark Fiber Plan: अगर आप महंगे रीचार्ज प्लान से परेशान हो गए हैं और कोई सस्ता रीचार्ज प्लान की तलाश में हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है. सरकारी टेलकॉम कंपनी BSNL ने अपने ग्राहकों को खुश करते हुए एक नया और सस्ता ब्रॉडबैंड ऑफर पेश कर दिया है. BSNL ने इस रीचार्ज प्लान की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल X अकाउंट के जरिए दी है. यह ऑफर BSNL के 50Mbps फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान पर लागू किया गया है इस प्लान का नाम Spark Fiber प्लान है जिसकी कीमत 399 रुपये है. इसके साथ ही कंपनी ने चुनिंदा मोबाइल रिचार्ज पर एक्स्ट्रा डेटा की भी घोषणा की है. आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी डिटेल्स.

BSNL Spark Fiber की डिटेल्स जानिए

BSNL के नए BSNL Spark Fiber प्लान के तहत यूजर्स को 50Mbps की स्पीड पर 3,300GB डेटा कंपनी की तरफ से मिल रहा है. इस प्लान की कीमत मात्र ₹399 प्रति माह रखी गई है. इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि डेटा के साथ-साथ यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी.

Upgrade Your Internet Game with BSNL Spark plan Add Zee News as a Preferred Source Get 50 Mbps speed, 3300 GB high-speed data per month, unlimited voice calls, and secure browsing - all for just 399/month. Fast. Reliable. Truly Indian. Book Now! BSNLSpark HighSpeedBroadband BSNLFiber BSNL… pic.twitter.com/bEoqJ0fbs4 — BSNL India (BSNLCorporate) January 17, 2026

BSNL Spark Fiber के फायदे जान लीजिए

BSNL के नए Spark Fiber Plan के तहत यूजर्स को सिर्फ ₹399 प्रति माह में

50Mbps की सुपर स्पीड वाला इंटरनेट मिलता है.

खर्च करने के लिए 3,300GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है.

अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है.

हालांकि BSNL के इस प्लान में कोई भी OTT सब्सक्रिप्शन शामिल नहीं है.

यह ऑफर पहले 12 महीनों के लिए वैध है. 13वें महीने से इस प्लान की कीमत ₹449 प्रति माह हो जाएगी.

कैसे उठाएं BSNL Spark का फायदा?

BSNL Spark Fiber प्लान को एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को बस कंपनी के आधिकारिक WhatsApp नंबर 1800 4444 पर HI भेजना होगा.

BSNL मोबाइल यूजर्स को भी फायदा

ब्रॉडबैंड के साथ-साथ BSNL ने अपने मोबाइल ग्राहकों को भी बड़ी छूट दे दी है. BSNL कंपनी चुनिंदा मोबाइल रिचार्ज प्लान्स पर 0.5GB अतिरिक्त डेटा दे रही है.

यह ऑफर पहले क्रिसमस के मौके पर शुरू किया गया था इस प्लान को ही बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2026 तक कर दिया है. खास बात यह है कि इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा रहा.

इन रिचार्ज प्लान्स में मिल रहा ज्यादा डेटा

BSNL के इन 4 रिचार्ज प्लान्स में अब पहले से ज्यादा डेली डेटा मिलेगा:

₹225 प्लान: 2.5GB से बढ़कर 3GB/दिन और 30 की वैलेडिटी.

₹347 प्लान: 2GB से बढ़कर 2.5GB/दिन और 50 की वैलेडिटी.

₹485 प्लान: 2GB से बढ़कर 2.5GB/दिन और 72 की वैलेडिटी.

₹2399 प्लान: 2GB से बढ़कर 2.5GB/दिन और 365 की वैलेडिटी.

