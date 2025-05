BSNL 4G ने मारी बड़ी छलांग! जमीन के अंदर मिलेगा नेटवर्क, इन शहरों के यूजर्स की मौज

भारत में मेट्रो सफर के दौरान खासकर अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर (भूमिगत गलियारों) में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत आम बात है. लेकिन अब यह समस्या लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खत्म होने वाली है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अब इन तीन शहरों की मेट्रो में मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी देने का बड़ा कदम उठाया है.

अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगा 4G

इसके लिए BSNL ने ACES India नाम की कंपनी के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत 4G नेटवर्क को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों और टनलों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे यात्रियों को किसी भी समय इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा मिल सकेगी. ACES India ने इसके लिए In-Building Solution (IBS) नाम की तकनीक को तैयार किया है, जिसे मेट्रो स्टेशनों और टनलों में इंस्टॉल किया गया है. इस तकनीक की मदद से मोबाइल सिग्नल को अंडरग्राउंड जगहों में भी पहुंचाया जा सकता है, जिससे यात्रियों को नेटवर्क की कोई समस्या नहीं होगी.

हाल ही में इस तकनीक का डेमो किया गया, जिसमें यह सफलतापूर्वक दिखाया गया कि अब मेट्रो के अंदर भी यात्रियों को तेज मोबाइल नेटवर्क और डेटा स्पीड मिल रही है.

इस जानकारी को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर साझा किया. पोस्ट में बताया गया कि BSNL और Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) के बीच एक समझौता (MoU) हुआ है. इसके तहत UPMRC द्वारा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों और टनल कॉरिडोर में लगाए गए IBS सिस्टम का उपयोग BSNL अपनी नेटवर्क सेवा को बेहतर बनाने के लिए करेगा.

Today, BSNL signed an MoU with Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) to utilize UPMRC's In-Building Solution (IBS) infrastructure available at underground metro stations and along tunnel corridors in the Lucknow, Kanpur, and Agra Metro networks, as well as in all upcoming… pic.twitter.com/nE6PetxiN2

— BSNL India (@BSNLCorporate) May 7, 2025