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BSNL Is Back! जिसे सबने 'बेकार' समझा, उसने Jio और Airtel को चटाई धूल; जानें कैसे बनी नंबर-1

फ्रांसीसी फर्म nPerf की रिपोर्ट के मुताबिक, BSNL ने इंटरनेट क्वालिटी में Jio और Airtel को पछाड़कर FY26 में नंबर-1 फिक्स्ड-लाइन ऑपरेटर का खिताब अपने नाम कर लिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:50 AM IST
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BSNL ने Jio और Airtel को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2026 में पहला स्थान हासिल किया है.
BSNL ने Jio और Airtel को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2026 में पहला स्थान हासिल किया है.

भारत के फिक्स्ड-लाइन इंटरनेट सेगमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सरकारी कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ने निजी कंपनियों Reliance Jio और Bharti Airtel को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2026 में पहला स्थान हासिल किया है. यह जानकारी फ्रांस की नेटवर्क टेस्टिंग कंपनी nPerf की रिपोर्ट में सामने आई है. यह पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में BSNL लगातार अपनी परफॉर्मेंस सुधारता नजर आया है.

nPerf स्कोर क्या होता है?

nPerf इंटरनेट की असली क्वालिटी को मापने के लिए “nPoints” नाम का स्कोर देता है. इसमें डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, लेटेंसी, ब्राउजिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कई फैक्टर्स को मिलाकर एक फाइनल स्कोर तैयार किया जाता है. FY26 में BSNL को 89,174 nPoints मिले, जो इसे टॉप पर ले गए. वहीं Airtel को 74,975 और Jio को 73,957 nPoints मिले. इससे साफ है कि BSNL ने कुल मिलाकर बेहतर और संतुलित इंटरनेट एक्सपीरियंस दिया.

स्पीड और परफॉर्मेंस में किसका कितना दम?

BSNL की डाउनलोड स्पीड साल-दर-साल 21% बढ़कर 78.5 Mbps तक पहुंच गई, जबकि इसकी अपलोड स्पीड 75.26 Mbps रही, जो इसके प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर है. इसके अलावा BSNL ने लेटेंसी, वेब ब्राउजिंग और यूट्यूब स्ट्रीमिंग में भी बेहतर प्रदर्शन किया. Airtel की डाउनलोड स्पीड 62.4 Mbps रही, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है, लेकिन इसकी अपलोड स्पीड 38.71 Mbps तक सीमित रही. वहीं Jio ने 79.6 Mbps के साथ सबसे ज्यादा डाउनलोड स्पीड हासिल की, लेकिन इसकी अपलोड स्पीड सिर्फ 33.46 Mbps रही और लेटेंसी भी सबसे ज्यादा 62.61 ms दर्ज की गई.

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FTTH स्पीड में Airtel आगे

फाइबर-टू-द-होम (FTTH) सेगमेंट में तस्वीर थोड़ी अलग है. यहां Airtel ने 241.72 Mbps की डाउनलोड स्पीड के साथ बाजी मारी. इसके बाद Jio 225.18 Mbps और BSNL 198.54 Mbps के साथ पीछे रहे. इससे साफ है कि जहां BSNL कुल मिलाकर बेहतर संतुलन दे रहा है, वहीं FTTH स्पीड के मामले में Airtel अभी भी आगे है.

कंपनियों के लिए क्या हैं चुनौतियां?

रिपोर्ट के अनुसार BSNL को अपनी FTTH स्पीड को और बेहतर करने और नॉन-फाइबर कनेक्शन में लेटेंसी कम करने पर ध्यान देना चाहिए. वहीं Airtel को अपलोड स्पीड सुधारने की जरूरत है ताकि वह BSNL को टक्कर दे सके. Jio के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी डाउनलोड स्पीड के साथ-साथ अपलोड स्पीड और लेटेंसी को भी संतुलित करे, ताकि यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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