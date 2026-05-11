Jio-Airtel पर भारी पड़ी सरकारी BSNL! लॉन्च किया सबसे सस्ता 30 दिन वाला Plan, ₹7.50 में रोज 2.5GB डेटा

BSNL ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया है जो कम कीमत में ज्यादा डेटा देने का दावा करता है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी का ₹225 वाला प्रीपेड प्लान उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो रोजाना ज्यादा मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और कम खर्च में बेहतर डेटा बेनिफिट चाहते हैं. यह प्लान फिलहाल पूरे भारत में उपलब्ध है और इसमें डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS जैसे फायदे दिए जा रहे हैं. बढ़ती मोबाइल इंटरनेट खपत के बीच BSNL का यह प्लान बजट यूजर्स के लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है.

प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

BSNL के ₹225 प्रीपेड प्लान में यूजर्स को हर दिन 2.5GB डेटा मिलता है. इसके साथ सभी नेटवर्क पर Unlimited Voice Calling की सुविधा भी दी जा रही है. इतना ही नहीं, प्लान में रोजाना 100 SMS का फायदा भी शामिल है. आज के समय में ज्यादातर लोग वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लास और गेमिंग के लिए ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में रोजाना 2.5GB डेटा कई यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

सिर्फ ₹7.5 रोजाना में मिलेगा इंटरनेट और कॉलिंग

इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है. अगर कुल कीमत को दिनों में बांटकर देखा जाए तो यूजर्स को रोजाना लगभग ₹7.5 खर्च करने होंगे. इस कीमत में 2.5GB डेली डेटा, Unlimited Calling और SMS बेनिफिट्स मिलना कई यूजर्स के लिए अच्छा डील माना जा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो कम समय की वैलिडिटी में ज्यादा डेटा चाहते हैं. हालांकि, डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड टेलीकॉम कंपनी की Fair Usage Policy के अनुसार कम हो सकती है.

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प्राइवेट कंपनियों से कैसे अलग है यह प्लान?

भारत में फिलहाल Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea जैसी निजी टेलीकॉम कंपनियां भी कई प्रीपेड प्लान ऑफर करती हैं. लेकिन BSNL का यह प्लान खासतौर पर ज्यादा डेली डेटा अलॉटमेंट की वजह से चर्चा में है. कई निजी कंपनियों के इसी प्राइस रेंज वाले प्लान्स में कम डेटा मिलता है, जबकि BSNL अपने यूजर्स को 2.5GB प्रतिदिन इंटरनेट ऑफर कर रहा है. यही वजह है कि यह प्लान हाई डेटा यूजर्स को आकर्षित कर सकता है.

OTT फायदे नहीं मिलेंगे

हालांकि BSNL के इस प्लान में OTT या एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन जैसे अतिरिक्त फायदे शामिल नहीं हैं. आजकल कई टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान्स के साथ OTT ऐप्स का एक्सेस देती हैं, लेकिन BSNL ने इस प्लान का फोकस केवल मुख्य टेलीकॉम सेवाओं पर रखा है. यानी इस प्लान में यूजर्स को केवल Calling, SMS और Mobile Internet जैसी सुविधाएं मिलेंगी. जो लोग OTT सब्सक्रिप्शन की बजाय ज्यादा डेटा चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान बेहतर विकल्प हो सकता है.

BSNL का 4G नेटवर्क भी बढ़ रहा है

BSNL लगातार देश के कई हिस्सों में अपनी 4G सेवाओं का विस्तार कर रही है. कंपनी घरेलू टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मिलकर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर काम कर रही है. हालांकि, यूजर एक्सपीरियंस काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके इलाके में BSNL का नेटवर्क और 4G कवरेज कितना मजबूत है. जिन क्षेत्रों में BSNL की अच्छी नेटवर्क उपलब्धता है वहां यह प्लान ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

कहां से करा सकते हैं Recharge?

यूजर्स इस ₹225 प्रीपेड प्लान का रिचार्ज BSNL Official Website और कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए करा सकते हैं. इसके अलावा कई ऑनलाइन रिचार्ज प्लेटफॉर्म्स पर भी यह प्लान उपलब्ध है. जो लोग कम बजट में ज्यादा डेटा और कॉलिंग बेनिफिट चाहते हैं, उनके लिए BSNL का यह नया प्लान एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आ सकता है.