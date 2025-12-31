2026 आ गया... BSNL 5G कब तक आएगा? मोदी सरकार के मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- हम 5जी...

BSNL अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी के अनुसार, BSNL जल्द ही देशभर में 23,000 नए 4G साइट्स शुरू करने वाली है. इससे न सिर्फ नेटवर्क कवरेज बेहतर होगा, बल्कि दूर-दराज और कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी यूजर्स को तेज और भरोसेमंद मोबाइल सेवा मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही BSNL अपने 5G नेटवर्क की नींव भी तैयार कर रही है.

4G विस्तार के साथ 5G की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, BSNL का फोकस फिलहाल मजबूत 4G नेटवर्क खड़ा करने पर है. एक बार जब पूरे देश में 4G कवरेज स्थिर और भरोसेमंद हो जाएगा, तब कंपनी इन्हीं 4G साइट्स को 5G में अपग्रेड करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. यह रणनीति इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे BSNL को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में समय और लागत दोनों की बचत होगी.

क्यों हुई फाइनल ऑर्डर में देरी

इस साल मई में BSNL ने तेजस नेटवर्क्स को 18,685 4G साइट्स के लिए एडवांस परचेज ऑर्डर जारी किया था. हालांकि अब तक फाइनल परचेज ऑर्डर नहीं दिया गया है. इस देरी पर सफाई देते हुए मंत्री ने कहा कि BSNL यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि नई डील में उसकी सभी जरूरतें पूरी तरह शामिल हों. यानी कंपनी बिना पूरी तैयारी के कोई समझौता नहीं करना चाहती, ताकि आगे चलकर तकनीकी या क्वालिटी से जुड़ी दिक्कतें न आएं.

मौजूदा नेटवर्क की स्थिति

मंत्री ने यह भी बताया कि फिलहाल BSNL देशभर में करीब 97,000 4G साइट्स ऑपरेट कर रही है. शुरुआत में नेटवर्क की क्वालिटी को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई थीं, लेकिन अब उन्हें सुलझा लिया गया है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में BSNL यूजर्स को पहले से बेहतर स्पीड और नेटवर्क स्टेबिलिटी का अनुभव मिल सकता है.

निजी कंपनियों से मुकाबले की रणनीति

प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करने के लिए BSNL 5G के मामले में नया रास्ता अपनाने की तैयारी कर रही है. कंपनी रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल पर काम करने जा रही है, ताकि बड़े निवेश का बोझ कम हो और तेजी से 5G सेवाएं शुरू की जा सकें. मंत्री के मुताबिक, BSNL इस समय अलग-अलग पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा कारगर रहेगा.

5G के लिए दो रास्तों पर काम

BSNL की योजना के तहत एक विकल्प यह है कि प्राइवेट कंपनियां 5G उपकरण लगाएं और BSNL उनके साथ रेवेन्यू शेयर करे. दूसरे विकल्प में BSNL खुद अपने मौजूदा 4G उपकरणों को 5G के लिए अपग्रेड करेगी. इन दोनों तरीकों को टेस्ट किया जा रहा है, ताकि कम समय में ज्यादा असरदार नतीजे हासिल किए जा सकें.

ग्राहकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी

BSNL के लिए हाल का समय काफी सकारात्मक रहा है. पिछले साल अक्टूबर में कंपनी के साथ 26.9 लाख नए ग्राहक जुड़े. 4G नेटवर्क के विस्तार के साथ BSNL का कुल मोबाइल सब्सक्राइबर बेस बढ़कर 9.25 करोड़ तक पहुंच गया है. खास बात यह है कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में BSNL का नेटवर्क तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जहां यूजर्स बेहतर कवरेज और किफायती सेवाओं की वजह से सरकारी कंपनी की ओर रुख कर रहे हैं.

आगे क्या उम्मीद की जाए

23,000 नए 4G साइट्स के जुड़ने से BSNL का नेटवर्क और मजबूत होने की उम्मीद है. इससे न सिर्फ कॉल क्वालिटी और डेटा स्पीड सुधरेगी, बल्कि 5G की ओर बढ़ने का रास्ता भी साफ होगा. अगर BSNL अपनी योजनाओं पर समय से अमल कर पाती है, तो आने वाले सालों में वह निजी टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.