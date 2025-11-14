Advertisement
trendingNow13001270
Hindi Newsटेक

BSNL लाया GenZ के लिए इतना बड़ा गिफ्ट! बिना नेटवर्क के भी लगेगा कॉल, जानिए क्या है VoWi-Fi

BSNL ने हाल ही में पूरे देश में अपना 4G (LTE) नेटवर्क शुरू कर दिया है और अब इसके बाद कंपनी Wi-Fi आधारित कॉलिंग सुविधा भी देने की दिशा में काम कर रही है. इसके साथ-साथ BSNL महिलाओं और छात्रों के लिए खास प्लान भी लाने की योजना बना चुका है, जो आने वाले समय में लॉन्च किए जाएंगे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL लाया GenZ के लिए इतना बड़ा गिफ्ट! बिना नेटवर्क के भी लगेगा कॉल, जानिए क्या है VoWi-Fi

भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL अब कॉल ड्रॉप की समस्या को खत्म करने के लिए एक नई तकनीक लेकर आ रही है. कंपनी जल्द ही VoWi-Fi यानी Voice over Wi-Fi सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में है. BSNL ने हाल ही में पूरे देश में अपना 4G (LTE) नेटवर्क शुरू कर दिया है और अब इसके बाद कंपनी Wi-Fi आधारित कॉलिंग सुविधा भी देने की दिशा में काम कर रही है. इसके साथ-साथ BSNL महिलाओं और छात्रों के लिए खास प्लान भी लाने की योजना बना चुका है, जो आने वाले समय में लॉन्च किए जाएंगे.

BSNL अधिकारी ने की पुष्टि
यह जानकारी BSNL के शीर्ष अधिकारी ने साझा की. BSNL चेयरमैन रॉबर्ट जे. रवी ने ET Telecom को बताया कि कंपनी फिलहाल दो अलग-अलग जोन में VoWi-Fi को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेस्ट कर रही है. उनका कहना है कि जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, वहां इस तकनीक का प्रदर्शन काफी अच्छा देखा गया है. अभी फाइनल टेस्टिंग बाकी है. जैसे ही सभी परीक्षण सफल होते हैं, यह सर्विस देशभर के यूजर्स के लिए लाइव कर दी जाएगी.

VoWi-Fi क्या होती है?
VoWi-Fi एक ऐसी तकनीक है जो VoLTE के साथ मिलकर काम करती है. इसका मुख्य फायदा यह है कि कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों, खासकर घरों के अंदर या बेसमेंट में भी यूजर आराम से कॉल कर और रिसीव कर सकते हैं, बशर्ते उनके फोन में Wi-Fi कनेक्शन हो. इस सर्विस को IP Multimedia Subsystem यानी IMS कोर पर चलाया जाता है, जो Wi-Fi नेटवर्क के जरिए वॉयस कॉलिंग को संभव बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

4G SIM ही करेगी काम
इस तकनीक का फायदा तभी लिया जा सकता है जब यूजर के पास 4G SIM कार्ड हो. उदाहरण के लिए, अगर किसी BSNL यूजर के फोन में 4G SIM है लेकिन घर के अंदर मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर है, तो भी वे आसानी से Wi-Fi के जरिए कॉल कर सकेंगे. फोन खुद ही यह तय करेगा कि कॉल Wi-Fi से करनी है या मोबाइल नेटवर्क से. BSNL फिलहाल इस फीचर को कुछ चुनिंदा यूजर्स के बीच टेस्ट कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि यह विभिन्न स्मार्टफोन मॉडलों में ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं.

BSNL को मिलेगा बड़ा फायदा
Airtel, Jio और Vodafone Idea पहले से ही अपने यूजर्स को VoWi-Fi सेवा दे रहे हैं. इस कारण BSNL इस तकनीक को लॉन्च करके अपने सब्सक्राइबर्स को वह सुविधा देना चाहता है जो काफी समय से बाकी कंपनियां दे रही हैं. खासकर उन इलाकों में जहां मोबाइल नेटवर्क भीतर तक नहीं पहुंच पाता, जैसे घर की मोटी दीवारें, ऑफिस बेसमेंट या ग्रामीण क्षेत्रों के कमरे, वहां यह फीचर BSNL यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.

महिलाओं और छात्रों के लिए खास प्लान
BSNL सिर्फ VoWi-Fi तक सीमित नहीं रहना चाहता. कंपनी जल्द ही महिलाओं और छात्रों के लिए खास कस्टमाइज्ड प्लान भी जारी करेगी. इन प्लानों में बेहतर डेटा, कम कीमत, सुरक्षा-आधारित सुविधाएं और ऐसे फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है जो महिलाओं और छात्रों के रोजमर्रा के उपयोग को ध्यान में रखकर बनाए जाएं. कंपनी इसका रोलआउट VoWi-Fi की लॉन्चिंग के आसपास ही कर सकती है.

कॉल ड्रॉप की समस्या होगी खत्म
कॉल ड्रॉप BSNL के यूजर्स के बीच एक बड़ी परेशानी रही है. लेकिन VoWi-Fi के आने के बाद यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है. अब यूजर जहां भी Wi-Fi से जुड़े होंगे, उनका फोन खुद Wi-Fi पर कॉल करवाएगा और कॉलिंग बिना रुकावट के चलती रहेगी. यह तकनीक BSNL के नेटवर्क को और मजबूत बनाएगी और यूजर अनुभव को काफी बेहतर करेगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

BSNLBSNL VoWiFiBSNL WiFi calling

Trending news

हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन