BSNL से आए KYC का नोटिस तो हो जाएं सावधान! कभी न करना भरोसा

BSNL KYC Update: बीएसएनएल ने देशभर के लाखों मोबाइल यूजर्स को एक जरूरी चेतावनी जारी की है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने यूजर्स को एक ऐसे मैसेज से सावधान किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि KYC डिटेल्स अपडेट न करने पर 24 घंटे में उनका सिम कार्ड बंद हो जाएगा. हाल ही में कई मोबाइल यूजर्स को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जो BSNL और TRAI के नाम पर हैं और उनसे KYC जानकारी अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है. मैसेज में कहा जा रहा है कि ऐसा न करने पर उनके सिम कार्ड बंद हो जाएंगे.

KYC के नाम पर फ्रॉड

BSNL ने साफ किया है कि ये दावे झूठे हैं. कंपनी ने कहा है कि वो ऐसे मैसेज नहीं भेजती और ये सभी फ्रॉड हैं. धोखेबाज KYC अपडेट के नाम पर पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं. PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट करके इस इस नोटिस को फर्जी बताया है.

Have you also received a notice purportedly from BSNL claiming that the customers KYC has been suspended by TRAI and the sim card will be blocked within 24 hrs PIBFactCheck

Beware This Notice is Fake

BSNLCorporate never sends any such notices twitter.com/yS8fnPJdG5

PIB Fact Check PIBFactCheck March 23 2025