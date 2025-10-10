वाह! नंबर हो तो ऐसा...BSNL दे रहा VIP Number, बस घर बैठे करना होगा ये काम

BSNL VIP Number e-Auction: BSNL यूजर्स अब अपना मनपसंद मोबाइल नंबर चुन सकते हैं. कंपनी ने एक खास ई-नीलामी शुरू की है. इसमें आप फोन से ही यूनिक नंबर लेने के लिए बोली लगा सकते हैं. ऐसा नंबर पा सकते हैं जिसे लोग सुनते ही कहेंगे- वाह! क्या नंबर है.
Trending Photos
BSNL VIP Number Auction: सोचिए कोई आपका मोबाइल नंबर सुने और उसी वक्त याद भी हो जाए तो कितना बढ़िया होगा. अब BSNL अपने ग्राहकों को ऐसा मौका दे रहा है जिससे आप अपना मनपसंद यूनिक नंबर पा सकते हैं. बता दें कि सरकारी कंपनी ने ई-नीलामी शुरू की है. इसमें आप घर बैठे अपने फोन से ही पसंदीदा नंबर पर बोली लगा सकते हैं. अब आपको घंटों लाइन में लगने की झंझट नहीं होगा. सिर्फ कुछ क्लिक में ऐसा नंबर पाएं जिसे सब कहें- वाह! क्या नंबर है. आइए जानते है आसान सा प्रोसेस.
यह भी पढ़ें: समुद्र के नीचे Meta बिछा रहा है दुनिया का सबसे लंबा अंडरसी केबल, भारत में लैंडिंग के बाद इंटरनेट की होगी 'रॉकेट' जैसी स्पीड!
BSNL की ई-नीलामी हुई शुरू
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने e-Auction चालू कर दी है. इसमें हर सर्किल/स्टेट के लिए अलग-अलग नीलामी की तारीख रखी गई हैं. पंजाब, चेन्नई और यूपी वेस्ट में 7 अक्टूबर से नीलामी शुरू हो गई है और 16-15-14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. मध्य प्रदेश में 9 से 16 अक्टूबर तक चलेगी. उत्तरांचल में 8 से 14 अक्टूबर लाइव होगी. जल्द ही दूसरे राज्यों की डेट भी जारी की जाएंगी.
BSNL e auction is live now, choose your favourite number now.
Visit.....https://t.co/h76fDnymg0#bsnl #bsnl4g #bsnleauction #bsnlvanitynumbers #BSNLOffer pic.twitter.com/c4AlstDxww
— BSNL_Chennai (@BSNL_CHTD) October 9, 2025
BSNL के VIP नंबर की कीमत कितनी है?
BSNL के ई-ऑक्शन में आप अपना मनपसंद नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं. इसी बोली में यूजर्स के पास तीन तरह के नंबर चुनने का मौका होगा. इन स्पेशल नंबरों के लिए आपको 5 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक की बोली लगानी होगी. आपके पास अपना ड्रीम नंबर पाने का मौका है.
यह भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025: सोना-चांदी अब 'आउटडेटेड'! इस करवा चौथ पार्टनर को दें ये 5 धांसू गैजेट्स, खुशी से खिल उठेगा चेहरा
बीएसएनएल के वीआईपी नंबर के लिए बोली कैसे लगाएं?
- BSNL के मनपसंद मोबाइल नंबर पर बोली लगाने के लिए यूजर्स को कंपनी की eauction.bsnl.co.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- अब आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर ई-मेल आईडी से लॉगिन करना है.
- इसके बाद आपको अपने मनपसंद मोबाइल नंबर के लिए बोली लगानी शुरू करनी होगी.