Jio-Airtel देखते रह गए! BSNL ने कर दिया कमाल, अब मोबाइल में नेटवर्क न होने पर भी होगी HD कॉलिंग, जानिए कैसे

Jio-Airtel देखते रह गए! BSNL ने कर दिया कमाल, अब मोबाइल में नेटवर्क न होने पर भी होगी HD कॉलिंग, जानिए कैसे

BSNL WiFi Calling Service: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नए साल पर अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है. BSNL ने देशभर में Wi-Fi Calling यानी VoWiFi सर्विस की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद अब मोबाइल में नेटवर्क टावर न होने पर भी HD क्वालिटी कॉलिंग आसानी से हो सकेगी. खास बात है कि इसके लिए न ही आपको नंबर बदलने की जरूरत होगी और न ही किसी थर्ड पार्टी ऐप्स की.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:12 AM IST
Jio-Airtel देखते रह गए! BSNL ने कर दिया कमाल, अब मोबाइल में नेटवर्क न होने पर भी होगी HD कॉलिंग, जानिए कैसे

BSNL WiFi Calling Service: क्या आपको भी कभी जरूरी कॉल करनी होती है और मोबाइल फोन से नेटवर्क गायब मिलता है? जवाब अगर हां है तो आपकी इसी परेशानी को अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने दूर कर दी है. BSNL ने अपने यूजर्स को नेटवर्क से जुड़ी बड़ी राहत दे दी है. भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने देशभर में Wi-Fi Calling (VoWiFi) सर्विस शुरू कर दी है. इस नई सर्विस की सहायता से अब यूजर्स बिना मोबाइल नेटवर्क के भी आसानी से कहीं भी कॉल कर सकेंगे वो भी अपने उसी पुराने मोबाइल नंबर से ही. खास बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को किसी थर्ड पार्टी ऐप्स की भी जरूरत नहीं होगी.

घर के किसी कोने, बेसमेंट, ऊंची इमारतों, ऑफस या फिर किसी दूर दराज के इलाकों में जहां नेटवर्क जवाब दे जाता है वहां भी अब वहां भी अब BSNL यूजर्स HD क्वालिटी कॉलिंग कर सकेंगे. BSNL के इस कदम से प्राइवेट कंपनियों Jio और Airtel की टेंशन बढ़ना तय मानी जा रही है. आइए जानते हैं क्या है VoWiFi और इससे यूजर्स को क्या फायदा होगा.

क्या है BSNL VoWiFi और कैसे होगा फायदा?
बहुत बार फोन से अचानक नेटवर्क गायब हो जाता है या फिर मोबाइल सिग्नल इतना कमजोर हो जाता है कि कॉल नहीं हो पाती है. BSNL की इस नई सर्विस से अब सिग्नल की चिंता दूर हो जाएगा. BSNL की VoWiFi के तहत अगर आपके फोन से नेटवर्क गायब है या कमजोर है लेकिन आपका स्मार्टफोन वाई-फाई कनेक्टेड है तो आप आसानी से कॉल कर सकेंगे और आवाज भी एकदम क्लियर जाएगी.

अच्छी बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे Whatsapp, टेलीग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह आपके फोन के साधारण डायलर से ही काम करेगा. इसके साथ ही कॉल करने के लिए आपको किसी नए नंबर की भी जरूरत नहीं होगी आपका पुराना मोबाइल नंबर ही काम करेगा.राहत की बात यह है कि कंपनी इस सर्विस के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रही है.

किसी भी ब्रॉडबैंड पर करेगा काम
BSNL ने इस सर्विस के साथ अपने यूजर्स को एक और बड़ी राहत दी है. BSNL की यह सर्विस केवल भारत फाइबर तक सीमित नहीं है. आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के वाई-फाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सहायता से वाई-फाई कॉलिंग कर सकते हैं. मंत्रालय के मुताबिक यह BSNL के नेटवर्क आधुनिकीकरण और 5G की ओर बढ़ते कदमों का एक अहम हिस्सा है.

कैसे शुरू करें यह सर्विस?

इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की Settings में जाएं.

अब यहां SIM & Network या Connection ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां Wi-Fi Calling के ऑप्शन को सर्च करें और इसे ऑन कर दें.

ज्यादा जानकारी के लिए आप BSNL के हेल्पलाइन नंबर 1800-150-3 पर संपर्क कर सकते हैं.

