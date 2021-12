BSNL के 599 रुपये वाले Plan के आगे कोई नहीं टक्कर में! 84 दिन तक रोज 5GB डेटा; जानिए बाकी Benefits

BSNL Vs Airtel Vs Vi Vs Jio: आज हम आपको 599 रुपये वाले प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं BSNL का यह प्लान बाकी तीन एयरटेल और वीआई के प्लान से कैसे बेहतर है.