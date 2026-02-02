Advertisement
trendingNow13094820
Hindi NewsटेकBudget 2026: अब AI करेगा खेती की रखवाली! Bharat Vistaar बदलेगा किसानों की किस्मत? जानिए कैसे करेगा काम

Budget 2026: अब AI करेगा खेती की रखवाली! Bharat Vistaar बदलेगा किसानों की किस्मत? जानिए कैसे करेगा काम

खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रहा. यह समझदारी का भी खेल बनता जा रहा है. सरकार ने किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नया AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म ला रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए भारत विस्तार (Bharat Vistaar) नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है. यह किसानों के निजी सलाहकार की तरह काम करेगा. सरकार का इसके पीछे मकसद साफ है कि वह किसानों के खर्च को कम करना औप उपज को ज्यादा करना चाहती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: अब AI करेगा खेती की रखवाली! Bharat Vistaar बदलेगा किसानों की किस्मत? जानिए कैसे करेगा काम

खेती अब केवल पसीने और मेहनत का काम नहीं रह गया है. सरकार अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी प्रयोग करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए 'भारत विस्तार' (Bharat Vistaar) प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है. यह कोई साधारण ऐप नहीं है, बल्कि किसानों का एक ऐसा 'डिजिटल साथी' होगा जो उनकी भाषा में बात करेगा और उनकी समस्याओं को जल्दी हल करेगा. इसे इस तरह समझें कि अब हर किसान के पास अपना निजी सलाहकार होगा, जो मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए हमेशा उसके साथ रहेगा. 

क्या है Bharat Vistaar और कैसे करेगा काम?
भारत विस्तार का पूरा नाम 'वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज' है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा एआई चैटबॉट है, जो सीधे सरकार के एग्री-स्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के डेटा से जुड़ा हुआ है. इससे किसान को जो भी जानकारी मिलेगी, वह पूरी तरह सही और वैज्ञानिक होगी. रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान इसको अपनी भाषा में यूज कर सकता है. इस प्लेटफॉर्म से किसान मौसम से लेकर मिट्टी में पोषक तत्व की कमी तक जान सकता है. 

यह भी पढ़ें:- AI का 'चस्का' और 30,000 नौकरियां स्वाहा! इस कंपनी में बड़ी छंटनी की तैयारी...

Add Zee News as a Preferred Source

फोटो खींचते ही होगा बीमारी का इलाज
इस प्लेटफॉर्म में किसानों के लिए 'इमेज-रिकग्निशन' फीचर मिल रहा है. अक्सर किसान इस बात से परेशान रहता है कि उनकी फसल में कौन सा कीड़ा लगा है या पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं? अब उन्हें इसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है. किसान बस बीमार फसल की फोटो खींच कर'भारत विस्तार' प्लेटफॉर्म से तुरंत इसकी जानकारी ले सकता है. यह प्लेटफॉर्म कौन सा कीट है और उसे खत्म करने के लिए कौन सी दवा का छिड़काव करना होगा इस तक की जानकारी किसान को देगा. 

सरकारी योजनाएं अब एक क्लिक दूर
अक्सर कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचने से पहले बिचौलियों के पास अटक जाता है. लेकिन अब भारत विस्तार प्लेटफॉर्म इस बीच की दीवार को हटाने का काम करेगा. इस प्लेटफॉर्म पर किसान सीधे सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे और वहीं से इसके लिए आवेदन भी कर सकेंगे. वाधवानी एआई द्वारा बनाया जा रहा यह चैटबॉट किसान कॉल सेंटर से भी जुड़ा होगा. इससे लाखों किसान एक साथ अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे.

बुवाई से कटाई तक डिजिटल सलाह
अक्सर किसान यह तय करने में उलझ जाते हैं कि कौन सा बीज लगाएं, खाद कितनी डालें या फसल कब काटें. अब यह एआई सिस्टम खेती के पूरे चक्र पर नजर रखकर आपको सही सलाह देगा. जिससे आप बुवाई से पहले उसकी तैयारी कर सकेंगे साथ ही फसल बढ़ने के दौरान उसकी देखभाल और कटाई का सही समय भी जान सकेंगे. इससे गलत फैसलों की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की जाएगी.

खेती में बदलाव की नई उम्मीद
सरकार इस प्लेटफॉर्म की मदद से खेती को पारंपरिक तरीको से निकालकर डिजिटल दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है. अगर यह योजना सही तरीके से गांव-गांव तक पहुंचती है, तो किसान अपनी फसल को लेकर सही समय पर कोई भी फैसला ले पाएंगे. यही समझदारी किसानों के लिए आने वाले समय में खेती की असली ताकत बन सकती है.

यह भी पढ़ें:- सावधान! आपके Android फोन पर थी चीनी हैकर्स की नजर; Google ने नाकाम किया बड़ा हमला...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Bharat VISTAAR AI PlatformAI-powered agriculturebudget 2026

Trending news

BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
Maharashtra
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
Jammu Kashmir
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन?
IAF
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन?
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
IAF
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?
Union budget
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?