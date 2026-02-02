Budget 2026: अब AI करेगा खेती की रखवाली! Bharat Vistaar बदलेगा किसानों की किस्मत? जानिए कैसे करेगा काम

खेती अब केवल पसीने और मेहनत का काम नहीं रह गया है. सरकार अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी प्रयोग करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए 'भारत विस्तार' (Bharat Vistaar) प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है. यह कोई साधारण ऐप नहीं है, बल्कि किसानों का एक ऐसा 'डिजिटल साथी' होगा जो उनकी भाषा में बात करेगा और उनकी समस्याओं को जल्दी हल करेगा. इसे इस तरह समझें कि अब हर किसान के पास अपना निजी सलाहकार होगा, जो मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए हमेशा उसके साथ रहेगा.

क्या है Bharat Vistaar और कैसे करेगा काम?

भारत विस्तार का पूरा नाम 'वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज' है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा एआई चैटबॉट है, जो सीधे सरकार के एग्री-स्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के डेटा से जुड़ा हुआ है. इससे किसान को जो भी जानकारी मिलेगी, वह पूरी तरह सही और वैज्ञानिक होगी. रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान इसको अपनी भाषा में यूज कर सकता है. इस प्लेटफॉर्म से किसान मौसम से लेकर मिट्टी में पोषक तत्व की कमी तक जान सकता है.

फोटो खींचते ही होगा बीमारी का इलाज

इस प्लेटफॉर्म में किसानों के लिए 'इमेज-रिकग्निशन' फीचर मिल रहा है. अक्सर किसान इस बात से परेशान रहता है कि उनकी फसल में कौन सा कीड़ा लगा है या पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं? अब उन्हें इसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है. किसान बस बीमार फसल की फोटो खींच कर'भारत विस्तार' प्लेटफॉर्म से तुरंत इसकी जानकारी ले सकता है. यह प्लेटफॉर्म कौन सा कीट है और उसे खत्म करने के लिए कौन सी दवा का छिड़काव करना होगा इस तक की जानकारी किसान को देगा.

सरकारी योजनाएं अब एक क्लिक दूर

अक्सर कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचने से पहले बिचौलियों के पास अटक जाता है. लेकिन अब भारत विस्तार प्लेटफॉर्म इस बीच की दीवार को हटाने का काम करेगा. इस प्लेटफॉर्म पर किसान सीधे सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे और वहीं से इसके लिए आवेदन भी कर सकेंगे. वाधवानी एआई द्वारा बनाया जा रहा यह चैटबॉट किसान कॉल सेंटर से भी जुड़ा होगा. इससे लाखों किसान एक साथ अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे.

बुवाई से कटाई तक डिजिटल सलाह

अक्सर किसान यह तय करने में उलझ जाते हैं कि कौन सा बीज लगाएं, खाद कितनी डालें या फसल कब काटें. अब यह एआई सिस्टम खेती के पूरे चक्र पर नजर रखकर आपको सही सलाह देगा. जिससे आप बुवाई से पहले उसकी तैयारी कर सकेंगे साथ ही फसल बढ़ने के दौरान उसकी देखभाल और कटाई का सही समय भी जान सकेंगे. इससे गलत फैसलों की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की जाएगी.

खेती में बदलाव की नई उम्मीद

सरकार इस प्लेटफॉर्म की मदद से खेती को पारंपरिक तरीको से निकालकर डिजिटल दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है. अगर यह योजना सही तरीके से गांव-गांव तक पहुंचती है, तो किसान अपनी फसल को लेकर सही समय पर कोई भी फैसला ले पाएंगे. यही समझदारी किसानों के लिए आने वाले समय में खेती की असली ताकत बन सकती है.

