Advertisement
trendingNow13093962
Hindi NewsटेकBudget 2026: यूट्यूबर बनने का है सपना? तो खुश हो जाइए! बजट में 15,000 नई कंटेंट क्रिएटर लैब का बड़ा ऐलान

Budget 2026: यूट्यूबर बनने का है सपना? तो खुश हो जाइए! बजट में 15,000 नई 'कंटेंट क्रिएटर लैब' का बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026  के अपने भाषण में 'टेक्नोलॉजी' को देश के विकास का सबसे बड़ा हथियार बताया है. वित्त मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह से तकनीक के नाम है. इसको देखते हुए बजट 2026-27 में वित्त मंत्री सीतारमण ने देश भर के युवाओं और कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार अब YouTubers और डिजिटल वीडियो क्रिएटर्स के लिए 15,000 नए कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने जा रही है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: यूट्यूबर बनने का है सपना? तो खुश हो जाइए! बजट में 15,000 नई 'कंटेंट क्रिएटर लैब' का बड़ा ऐलान

अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाकर नाम कमाने का सपना देख रहे हैं, तो इस बार का बजट आपके लिए खास खबर लेकर आया है. बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देशभर में करीब 15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब खोला जाएगा. इन लैब्स का सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो YouTube, पर शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि यह उन लाखों युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित होने वाला है जो केवल एक स्मार्टफोन के भरोसे अपनी क्रिएटिविटी दुनिया को दिखा रहे हैं.

15,000 स्कूलों और कॉलेजों में खुलेगा 'क्रिएटर हब'
सरकार की योजना है कि ये क्रिएटर लैब स्कूलों और कॉलेजों के आसपास बनाई जाएंगे. इससे वहां पढ़ाई के साथ-साथ छात्र अपनी कला को आगे बढ़ा सकेंगे. इन लैब में वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग की सुविधा मिलेगी. इस लैब में कैमरा, माइक्रोफोन, लाइट, कंप्यूटर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसी चीजें एक ही जगह मिल सकेंगी. 

यह भी पढ़ें:- Apple ने Anthropic को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता? Siri के लिए चुना Google का साथ...

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है इतना खास?
आज के समय में बहुत से युवा कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं. कोई कॉमेडी वीडियो बनाना चाहता है, तो कोई पढ़ाई से जुड़ा चैनल शुरू करना चाहता है. ऐसे में भारत की सरकार का यह कदम गांव-कस्बों में रह रहे नए टैलेंट को मंच देने का काम करेगा. इनके माध्याम से छोटे गांव और शहर के लोग भी अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचा पाएंगे. अब महंगे समान और टेक्नोलॉजी उनके काम में रुकावट नहीं बनेगी. नई लैब लोगों की कई परेशानियों को काफी हद तक कम कर देगा. 

नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें देश के युवा
इस पहल के पीछे सरकार की सोच युवाओं को 'सेल्फ-एम्प्लॉयड' बनाना है. आज के दौर में एक सफल यूट्यूबर या गेम डेवलपर न केवल खुद कमाता है, बल्कि कई और लोगों को रोजगार भी देता है. इन लैब्स से निकलने वाले युवा न केवल सोशल मीडिया स्टार बनेंगे, बल्कि भारत को 'डिजिटल कंटेंट' का ग्लोबल हब बनाने में भी मदद करेंगे. सरकार का मानना है कि डिजिटल दुनिया अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही. यह रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा जरिया भी बन सकती है. 

यह भी पढ़ें:- क्या है 'AI कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन'? जानिए कैसे काम करने के तरीके को बदलेगी ये स्कीम

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Content Creator LabsAVGC Sector IndiaNirmala Sitharaman

Trending news

गुजरात में 'आप' नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल ने कहा- सत्यमेव जयते
Raju Karpada
गुजरात में 'आप' नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल ने कहा- सत्यमेव जयते
ये UP नहीं बंगाल है... अब हुमायूं कबीर को हुआ अपने किए पर पछतावा, कही ये बात
CM Yogi Adityanath
ये UP नहीं बंगाल है... अब हुमायूं कबीर को हुआ अपने किए पर पछतावा, कही ये बात
PMK में चुनाव चिह्न पर संग्राम, रामदास पहुंचे कोर्ट; 2 फरवरी को अदालत करेगी सुनवाई
PMK
PMK में चुनाव चिह्न पर संग्राम, रामदास पहुंचे कोर्ट; 2 फरवरी को अदालत करेगी सुनवाई
BJP जल्दी में क्यों है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM पद देकर अजित के बेटे पर भी फैसला
Maharastra News
BJP जल्दी में क्यों है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM पद देकर अजित के बेटे पर भी फैसला
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
Stalin
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
cow meat
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
US-India Oil Trade
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?