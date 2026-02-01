Budget 2026: यूट्यूबर बनने का है सपना? तो खुश हो जाइए! बजट में 15,000 नई 'कंटेंट क्रिएटर लैब' का बड़ा ऐलान

अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाकर नाम कमाने का सपना देख रहे हैं, तो इस बार का बजट आपके लिए खास खबर लेकर आया है. बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देशभर में करीब 15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब खोला जाएगा. इन लैब्स का सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो YouTube, पर शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि यह उन लाखों युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित होने वाला है जो केवल एक स्मार्टफोन के भरोसे अपनी क्रिएटिविटी दुनिया को दिखा रहे हैं.

15,000 स्कूलों और कॉलेजों में खुलेगा 'क्रिएटर हब'

सरकार की योजना है कि ये क्रिएटर लैब स्कूलों और कॉलेजों के आसपास बनाई जाएंगे. इससे वहां पढ़ाई के साथ-साथ छात्र अपनी कला को आगे बढ़ा सकेंगे. इन लैब में वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग की सुविधा मिलेगी. इस लैब में कैमरा, माइक्रोफोन, लाइट, कंप्यूटर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसी चीजें एक ही जगह मिल सकेंगी.

क्यों है इतना खास?

आज के समय में बहुत से युवा कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं. कोई कॉमेडी वीडियो बनाना चाहता है, तो कोई पढ़ाई से जुड़ा चैनल शुरू करना चाहता है. ऐसे में भारत की सरकार का यह कदम गांव-कस्बों में रह रहे नए टैलेंट को मंच देने का काम करेगा. इनके माध्याम से छोटे गांव और शहर के लोग भी अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचा पाएंगे. अब महंगे समान और टेक्नोलॉजी उनके काम में रुकावट नहीं बनेगी. नई लैब लोगों की कई परेशानियों को काफी हद तक कम कर देगा.

नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें देश के युवा

इस पहल के पीछे सरकार की सोच युवाओं को 'सेल्फ-एम्प्लॉयड' बनाना है. आज के दौर में एक सफल यूट्यूबर या गेम डेवलपर न केवल खुद कमाता है, बल्कि कई और लोगों को रोजगार भी देता है. इन लैब्स से निकलने वाले युवा न केवल सोशल मीडिया स्टार बनेंगे, बल्कि भारत को 'डिजिटल कंटेंट' का ग्लोबल हब बनाने में भी मदद करेंगे. सरकार का मानना है कि डिजिटल दुनिया अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही. यह रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा जरिया भी बन सकती है.

