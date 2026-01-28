Budget 2026: निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगी टेलीकॉम कंपनियों के लिए खुशखबरी? रिचार्ज सस्ता होने की उम्मीद जगी!

Advertisement
Union Budget 2026 India: 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले टेलीकॉम सेक्टर की हलचल तेज हो गई है. मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों के बीच अब उम्मीद जगी है कि बजट 2026 आम यूजर्स के लिए कुछ राहत ला सकता है. टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के सामने लाइसेंस फीस और GST से जुड़ी बड़ी मांगें रखी हैं और उनका कहना है कि अगर रेगुलेटरी बोझ कम हुआ तो इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंच सकता है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:59 AM IST
COAI Budget 2026 Demands: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. बजट आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. वहीं टेलीकॉम सेक्टर ने बजट 2026 को लेकर राहत का सिग्नल मांगना शुरू कर दिया है. टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने सरकार से लाइसेंस फीस कम करने, GST में राहत देने और स्पेक्ट्रम नीति में बदलाव की मांग की है. टेलीकॉम सेक्टर का कहना है कि बढ़ते रेगुलेटरी खर्च नेटवर्क विस्तार और नई टेक्नोलॉजी की रफ्तराफ को धीमा कर रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि बजट 2026 में सरकार टेलीकॉम सेक्टर को कितनी राहत देती है और क्या इसका असर आम यूजर्स के मोबाइल बिल पर भी पड़ेगा.
 
लाइसेंस फीस कम करने की मांग

आईटी सेक्टर के साथ-साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी बजट 2026 से बड़ी उम्मीदें हैं. टेलीकॉम सेक्टर का कहना है कि उन पर रेगुलेटरी का प्रेशर बहुत ज्यादा है. अभी कंपनियों को अपनी कमाई यानी AGR का 3% लाइसेंस फीस और 5 फीसदी डिजिटल भारत निधि का योगदान देना होता है. इसी को लेकर COAI ने मांग की है कि इसे कमकर के 0.5% से 1% के बीच कर दिया जाए जिससे यह केवल प्रशासनिक खर्चों तक सीमित रहे. एसोसिएशन का यह भी कहना है कि यह बोझ नेटवर्क विस्तार और 5G जैसी नई टेक्नोलॉजी को रोलआउट कराने में बाधा बन रहा है. इसलिए लाइसेंस फीस को घटाया जाना चाहिए.

डिजिटल भारत निधि में योगदान पर रोक की मांग

इसके साथ ही COAI ने यह भी सुझाव दिया है कि जब तक दूरसंचार विभाग के पास मौजूद डिजिटल भारत निधि का पूरा इस्तेमाल नहीं हो जाता है तब तक इसमें नया योगदान रोक दिया जाए. COAI के सदस्य देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं.

GST में राहत की मांग

GST को लेकर भी टेलीकॉम सेक्टर ने सरकार से बड़ी मांग की है. एसोसिएशन ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज और नीलामी से मिले स्पेक्ट्रम पर GST से छूट दी जाए. COAI की मांग है कि अगर यह संभव न हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी RCM के तहत लगने वाली 18 फीसदी GST को कम करके 5 फीसदी कर दिया जाए. COAI का कहना है कि इससे सरकार के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या से राहत मिल जाएगी.

ITC इस्तेमाल करने की अनुमति का प्रस्ताव
एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने जमा ITC का इस्तेमाल लाइसेंस फीस और SUC पर लगने वाले GST भुगतान के लिए करने दिया जाए. इससे कंपनियों पर नकद भुगतान का दबाव कम हो जाएगा.

मोबाइल रीचार्ज की कीमतों में होगा बदलाव?
COAI के मुताबिक टेलीकॉम अब सिर्फ एक अलग सेक्टर नहीं बल्कि सभी उद्योगों के लिए एक जरूरी आधार बन गया है. ऐसे में स्पेक्ट्रम की कीमतों और उसके आवंटन के तरीके में बदलाव जरूरी है जिससे सेक्टर की ग्रोथ प्रभावित न हो. अगर सरकार टेलीकॉम कंपनियों की इन मांगो को मानती है इससे मोबाइल रीचार्ज पर भी असर पड़ेगा जानकारों का मानना है कि इन मांगों को पूरा किया जाता है तो मोबाइल रीचार्ज की कीमतों में बदलाव संभव है. अब देखना होगा कि बजट 2026 में सरकार टेलीकॉम सेक्टर की इन मांगों पर कितना ध्यान देती है. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

