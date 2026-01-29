Budget 2026: चीन को मिलेगी टक्कर... भारतीय टेक कंपनियों ने सरकार के सामने रखी विश-लिस्ट, ये चीजें हो सकती हैं सस्ती?

Tech Industry Demands Budget 2026: बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है! विकसित भारत 2047 के सपने को साकार बनाने के लिए बजट 2026-27 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है. घरेलू स्तर पर Make in India से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को घर-घर पहुंचाने तक टेक जगत के दिग्गजों ने सरकार से बड़ी मांग की है. टैक्स में राहत और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां किन बड़े बदलावों की उम्मीद कर रही हैं आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं.

1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 पर देशभर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. स्टार्टअप जगत और बड़ी टेक कंपनियां इस बजट को आर्थिक बदलाव का कारण मान रही हैं Zebronics, पैनासोनिक और TECNO जैसी कंपनियों के दिग्गजों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं जिससे देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके. आइए जानते हैं क्या है उनकी मांग और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा.

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और MSME पर जोर

Zebronics के डायरेक्टर और को-फाउंडर राजेश दोषी ने बजट 2026-27 को लेकर मानना है कि बजट में मेक इन इंडिया को और मजबूत करने की जरूरत है. दोषी का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और MSME इकोसिस्टम को बढ़ावा देने से दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी. साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की भी मांग की है जिससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा रहे और डिमांड भी बढ़े.

Add Zee News as a Preferred Source

टैक्स और GST में सुधार से ये चीजें होगी सस्ती

पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के MD और CEO तादाशी चिबा ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जारी रखने की मांग की है. उन्होंने बजट को लेकर सुझाव भी दिया है कि कंप्रेसर जैसे जरूरी कंपोनेंट्स पर GST और कस्टम ड्यूटी कम करनी चाहिए, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार माल पर कम की समस्या को दूर करना चाहिए. इससे घरेलू स्तर पर बनने वाले अप्लायंसेज (घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण) सस्ते होंगे और ग्लोबल मार्केट में भारत की पकड़ मजबूत होगी. साथ ही अगर बजट में भारतीय टेक कंपनियों को छूट मिलता है तो चीन जैसे दूसरे देशों के जैसे भारत में भी सस्ते प्रोडक्ट तैयार होने लगेंगे, इससे दूसरे देशों के लिए मुकाबला बढ़ जाएगा और भारतीयों को फायदा होगा.

ये भी पढे़ंः UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar ऐप, अब घर बैठे बदलें मोबाइल नंबर और पता मिनटों में

स्मार्टफोन अब लक्जरी नहीं, डिजिटल जरूरत

टेक्नो मोबाइल इंडिया के CEO अरिजीत तलपात्रा ने स्मार्टफोन को भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बताया. तलपात्रा के अनुसार 2026 से उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को और पारदर्शी बनाने का काम करेगा. उन्होंने AI-आधारित इनोवेशन और बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की बात कही जिससे टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े और मेट्रो शहरों तक न रहे बल्कि शहरों से निकल कर दूर दराज के गांवों तक भी पहुंचे. अब यह देखना दिलचस्प है कि सरकार इन कंपनियों को बात को मानती है या नहीं.

ये भी पढे़ंः Google का ₹85 करोड़ वाला गिफ्ट! भारत के पुराने सरकारी पोर्टल्स में लगेगा AI का तड़का