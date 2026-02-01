Advertisement
trendingNow13093236
Hindi Newsटेकवैलेंटाइन डे से पहले प्यार की तलाश पड़ सकती है भारी... पार्टनर ढूंढने वालों का खतरे में डेटा, जारी हुआ अलर्ट!

वैलेंटाइन डे से पहले प्यार की तलाश पड़ सकती है भारी... पार्टनर ढूंढने वालों का खतरे में डेटा, जारी हुआ अलर्ट!

Dating App Data Breach: वैलेंटाइन डे का खुमार चढ़ने से पहले ही ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में एक ऐसा अटैक हुआ है जिसने सिंगल लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. आप जिसे अपना पार्टनर समझकर दिल की बातें या पर्सनल फोटो शेयर कर रहे हैं कहीं वो जानकारी किसी हैकर के पास तो नहीं जा रही है? वैलेंटाइन डे के मौके का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधियों ने दुनिया के सबसे बड़े डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर साइबर अटैक हुआ है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 01, 2026, 06:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैलेंटाइन डे से पहले प्यार की तलाश पड़ सकती है भारी... पार्टनर ढूंढने वालों का खतरे में डेटा, जारी हुआ अलर्ट!

Dating App Data Breach: प्यार, डेट और... अब डेटा चोरी! क्या आपने यह सोचा है कि पार्टनर की तलाश में दी गई आपकी प्राइवेट जानकारी ही आपके लिए खतरनाक हो सकती है? आपकी बातें और पर्सनल डेटा साइबर क्रिमिनल के हाथ लग सकता है? वैलेंटाइन डे से पहले ही हैकर्स ने डेटिंग ऐप्स को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है. Bumble से लेकर Tinder Match Group तक, साइबर अटैक की आंच हर ओर पहुंच चकी है. एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है. अगर आप भी इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, और यह जरूर जान लीजिए कि कैसे आप खुद को इस डिजिटल खतरे से बचा सकते हैं.

वैलेंटाइन डे के शुरुआत के बीच ऑनलाइन डेटिंग करने वालों के लिए हैरान कर देने वाली खबर है. दिग्गज डेटिंग कंपनियों Bumble और Tinder जैसे ऐप्स चलाती है पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है. हैकर्स ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इन कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की है जिससे करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा खतरा आ गया है.

फिशिंग का शिकार बना कर्मचारी
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक Bumble ने खुद स्वीकारा है कि हैकर्स ने उनके एक कॉन्ट्रैक्टर को फिशिंग ईमेल के जरिए अपने साइबर जाल में फंसाया और इंटरनल नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना ली. लेकिन कंपनी का दावा है कि हैकर्स ज्यादा समय तक सिस्टम में नहीं रह पाए और किसी भी यूजर के पर्सनल डेटा या अकाउंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है. फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में भी है खतरा
इस लिस्ट में सिर्फ Bumble ही नहीं बल्कि भारत में फेसम कई डेटिंग ऐप्स की पैरेंट कंपनी Match Group ने भी जानकारी दी कि 16 जनवरी को उन पर साइबर अटैक हुआ था. इस हमले की जिम्मेदारी ShinyHunters नाम के हैकर ग्रुप ने ली है. कंपनी का दावा है कि अभी तक लॉगिन क्रेडेंशियल, पैसे या प्राइवेट चैट चोरी होने की कोई बात सामने नहीं आई है. इसके साथ ही डेटा चोरी की इस रेस में Panera Bread और CrunchBase जैसी कंपनियां भी चपेट में आई हैं. Panera Bread के ग्राहकों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीक होने की खबर है.

एक्सपर्ट्स ने क्या दी सलाह?
साइबर सुरक्षा के जानकारों का मानना है कि भले ही कंपनियां नुकसान को सीमित और कंट्रोल में बता रही हैं लेकिन हैकर्स इस डेटा का इस्तेमाल पहचान चोरी, फ्रॉड या आने वाले समय में और बड़े स्कैम के लिए कर सकते हैं. खासकर उन यूजर्स के लिए खतरा ज्यादा है जो हर जगह एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं.

अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत करें ये काम
इस तरह के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले अपने डेटिंग और सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड बदलें.

इसके साथ ही 2FA यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें.

ये भी पढे़ंः NASA ने बनाया दुनिया का खतरनाक 'सुपर माइंड', अब मंगल और चांद पर कब्जे की तैयारी?

किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें.

अपने बैंक और ऐप ट्रांजेक्शन पर नजर रखें.

ये भी पढे़ंः पूरी टीम के बराबर सिर्फ 1 एम्पलाई! जुकरबर्ग के इस बयान ने उड़ाई टेक जगत की नींद

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Dating app data breachBumble cyber attack

Trending news

Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
Union Budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
India Arab Meeting
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
Bengaluru
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
Raj Thackeray
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?