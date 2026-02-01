वैलेंटाइन डे से पहले प्यार की तलाश पड़ सकती है भारी... पार्टनर ढूंढने वालों का खतरे में डेटा, जारी हुआ अलर्ट!

Dating App Data Breach: प्यार, डेट और... अब डेटा चोरी! क्या आपने यह सोचा है कि पार्टनर की तलाश में दी गई आपकी प्राइवेट जानकारी ही आपके लिए खतरनाक हो सकती है? आपकी बातें और पर्सनल डेटा साइबर क्रिमिनल के हाथ लग सकता है? वैलेंटाइन डे से पहले ही हैकर्स ने डेटिंग ऐप्स को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है. Bumble से लेकर Tinder Match Group तक, साइबर अटैक की आंच हर ओर पहुंच चकी है. एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है. अगर आप भी इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, और यह जरूर जान लीजिए कि कैसे आप खुद को इस डिजिटल खतरे से बचा सकते हैं.

वैलेंटाइन डे के शुरुआत के बीच ऑनलाइन डेटिंग करने वालों के लिए हैरान कर देने वाली खबर है. दिग्गज डेटिंग कंपनियों Bumble और Tinder जैसे ऐप्स चलाती है पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है. हैकर्स ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इन कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की है जिससे करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा खतरा आ गया है.

फिशिंग का शिकार बना कर्मचारी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक Bumble ने खुद स्वीकारा है कि हैकर्स ने उनके एक कॉन्ट्रैक्टर को फिशिंग ईमेल के जरिए अपने साइबर जाल में फंसाया और इंटरनल नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना ली. लेकिन कंपनी का दावा है कि हैकर्स ज्यादा समय तक सिस्टम में नहीं रह पाए और किसी भी यूजर के पर्सनल डेटा या अकाउंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है. फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है.

भारत में भी है खतरा

इस लिस्ट में सिर्फ Bumble ही नहीं बल्कि भारत में फेसम कई डेटिंग ऐप्स की पैरेंट कंपनी Match Group ने भी जानकारी दी कि 16 जनवरी को उन पर साइबर अटैक हुआ था. इस हमले की जिम्मेदारी ShinyHunters नाम के हैकर ग्रुप ने ली है. कंपनी का दावा है कि अभी तक लॉगिन क्रेडेंशियल, पैसे या प्राइवेट चैट चोरी होने की कोई बात सामने नहीं आई है. इसके साथ ही डेटा चोरी की इस रेस में Panera Bread और CrunchBase जैसी कंपनियां भी चपेट में आई हैं. Panera Bread के ग्राहकों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीक होने की खबर है.

एक्सपर्ट्स ने क्या दी सलाह?

साइबर सुरक्षा के जानकारों का मानना है कि भले ही कंपनियां नुकसान को सीमित और कंट्रोल में बता रही हैं लेकिन हैकर्स इस डेटा का इस्तेमाल पहचान चोरी, फ्रॉड या आने वाले समय में और बड़े स्कैम के लिए कर सकते हैं. खासकर उन यूजर्स के लिए खतरा ज्यादा है जो हर जगह एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं.

अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत करें ये काम

इस तरह के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले अपने डेटिंग और सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड बदलें.

इसके साथ ही 2FA यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें.

किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें.

अपने बैंक और ऐप ट्रांजेक्शन पर नजर रखें.

