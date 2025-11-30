Black Friday धमाका! आधे दाम में मिल रहे 55 इंच के Smart TV; Samsung, Sony पर मिल रही रिकॉर्ड तोड़ छूट

55 inch Smart TV Offers: अगर आप भी ब्रांडेड Smart TV खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. ब्लैक फ्राइडे सेल का धमाका अब खत्म होने वाला है. जिसके तहत ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है.खास बात यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर चल रही ब्लैक फ्राइडे सेल में 55 इंच के ब्रांडेड Smart TV अब आधे दाम पर मिल रहे हैं. सैमसंग, सोनी, TCL जैसी बड़ी कंपनियों के मॉडल इस लिस्ट में शामिल हैं जिन पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. ऐसे में जो लोग बड़ी स्क्रीन वाला Smart TV खरीदने की सोच रहे थे उनके लिए यह ब्लैक फ्राइडे ऑफर गोल्डन चांस साबित हो सकता है.

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म Amazon पर 50- और 55-इंच के स्मार्ट टीवी पर बंपर ऑफर है. Black Friday सेल में टीवी पर 50% से भी ज्यादा की छूट मिल रही है. आइए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल्स.

Samsung का 55 इंच Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV ब्लैक फ्राइडे सेल में लगभग आधे दाम पर मिल रहा है. नार्मल दिनों में इस स्मार्ट टीवी की कीमत ₹81,900 होती है, लेकिन ऑफर के बाद इसकी कीमत ₹43,990 हो गई है. जिससे लगभग 46% तक की बचत हो सकती है. इसके साथ ही खरीदारी के दौरान आपको अतिरिक्त ₹2,000 का बैंक डिस्काउंट का भी फायदा मिलेगा. यह टीवी Q4 AI प्रोसेसर और Q Symphony ऑडियो तकनीक से लैस है जो पिक्चर क्वालिटी और साउंड दोनों में प्रीमियम-क्लास एक्सपीरियंस देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

TCL का 55 इंच Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV भी इस सेल में शानदार छूट मिल रही है. यह मॉडल अमेजन पर ₹77,990 में लिस्टेड है, लेकिन ऑफर के दौरान इसकी कीमत घटकर सिर्फ ₹29,990 रह गई है. यानी पूरे 62% की जबरदस्त छूट मिल रही है. टीवी में 4K HDR डिस्प्ले, दमदार ऑडियो और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है. साथ ही ₹1,000 का फ्लैट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर भी इस पर आपको मिल सकता है जिससे इसकी कीमत और भी कम हो सकती है.

ये भी पढे़ंः अब दुबई-कतर, कनाडा से नहीं चलेगा भारतीय WhatsApp! भारत में ऑफिस वर्कर्स टेंशन में

अगर आप Sony का स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए 50 इंच BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV बेस्ट ऑप्शन है. इस स्मार्ट टीवी पर भी ब्लैक फ्राइडे सेल में बड़ी छूट मिल रही है. नार्मल दिनों में जहां इसकी कीमत ₹79,900 होती है, वहीं अभी Amazon पर यह 35% छूट के बाद सिर्फ ₹₹51,990 में मिल रही है. सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ ₹1,500 का फ्लैट बैंक ऑफर, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. सोनी के इस स्मार्ट टीवी में 4K Ultra HD डिस्प्ले और Dolby ऑडियो का सपोर्ट मिलता है जो देखने और सुनने दोनों में शानदार प्रीमियम एक्सपीरिएंस देता है.

ये भी पढे़ंः अब सिर्फ कपड़े नहीं, मशीन में इंसान भी धुलेंगे; आ गई गजब मशीन AI की वजह से हुआ संभव