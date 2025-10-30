दिल्ली की जहरीली हवा से बचाएंगे ये 5 एयर प्यूरीफायर, ₹2500 में मिल रही 99.99% शुद्ध हवा की गारंटी

Air Purifiers Under ₹5000: दिल्ली, गुड़गांव समेत कई शहरों में प्रदूषण इतना फैल गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे में सिर्फ 5000 रुपये से कम में आप घर की हवा को साफ कर सकते हैं. कम बजट में शानदार एयर प्यूरीफायर पर जबरदस्त डील मिल रही है.
Trending Photos
Air Purifiers Under ₹5000: सर्दी का मौसम आते ही देश की राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ जाता है. हवा इतनी खराब और जहरीली हो जाती है कि घर के अंदर भी सांस लेना मुश्किल हो जाता है. यह दूषित हवा हमारे शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना एक जरूरत बन चुका है. अच्छी बात यह है कि आप ₹5,000 से कम में भी बेहतरीन एयर प्यूरीफायर खरीदकर खुद को घर या ऑफिस में प्रदूषण से बचा सकते हैं.
यह भी: Google से पहले भारत में कौन था इंटरनेट का 'बादशाह'? 90s में यहां बनती थी Mail ID और ऐसे मिलती थीं ताजा खबरें
₹5000 से कम में 5 प्यूरीफायर
Reffair AX30 Air Purifier
यह सबसे सस्ती डील्स में से एक है. यह एयर प्यूरीफायर 39% डिस्काउंट के बाद Amazon पर यह सिर्फ ₹2,455 में उपलब्ध है. इसमें थर्ड जनरेशन की तकनीक, H13 ट्रू HEPA फिल्टर और प्लाज्मा आयन्स फंक्शन मिलते है. यह धूल, धुआं और बदबू को 99.97% तक हटाता है और बहुत कम बिजली खाता है.
Nutripro Air Purifier
अमेजन पर यह एयर प्यूरीफायर 53% छूट के बाद ₹3,299 में लिस्टेड है. यह 300 स्क्वायर फुट की जगह में हवा साफ कर सकता है. इसकी फिल्टर लाइफ 15,000 घंटे तक है और यह पूरे भारत में 2 साल की पिक एंड ड्रॉप रिपेयर सर्विस देता है.
FULMINARE Air Purifiers
FULMINARE एयर प्यूरीफायर 55% डिस्काउंट के साथ ₹4,499 में उपलब्ध है. यह 24 डेसिबल से कम आवाज करता है, जो आरामदायक नींद के लिए परफेक्ट है. इसमें 3 तरह की स्पीड, टाइमर और बच्चों से बचाने के लिए चाइल्ड लॉक फीचर भी मिलता है.
Honeywell Air Purifier
Amazon पर 50% डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस ₹4,998 में उपलब्ध है. यह 99.99% तक की गंदगी साफ करने का दावा करता है. इसमें प्री-फिल्टर, H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की तीन स्टेज की सफाई मिलती है. यह हर 12 मिनट में हवा को साफ करता है.
यह भी पढ़ें: चोरी हुए फोन को तुरंत करें ट्रैक, ये सरकारी वेबसाइट वापस दिलाएगी आपका डिवाइस, जानें सबसे आसान तरीका
Eureka Forbes Air Purifier 150
Eureka का यह एयर प्यूरीफायर 44% छूट के बाद ₹4,999 में उपलब्ध है. यह 360 डिग्री एयर इनटेक तकनीक से लैस है, जो सभी दिशाओं में घूमते हुए हवा साफ करता है. इसकी आवाज भी 55 डेसिबल से नीचे रहती है, जो बेडरूम के लिए परफेक्ट है.