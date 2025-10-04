Advertisement
साड़ी और गहने हुए आउटडेटेड! इस करवाचौथ गिफ्ट करें बंपर डिस्काउंट वाले गैस स्टोव चिमनी, बीवी की खुशी देखते ही बनेगी!

Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: करवा चौथ का त्योहार बस आने ही वाला है और अगर आप बीबी को खुस करने के लिए स्पेशल गिफ्ट की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए खास है. इस बार पुराने गहने और साड़ी को छोड़कर दें कुछ अलग और हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीजें देकर आप अपनी बीबी को खुश कर सकते हैं. इसके लिए गैस स्टोव चिमनी भी बेस्ट ऑप्शन है. जिसपर इन दिनों बंपर ऑफर मिल रहा है. 

 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 04, 2025, 09:59 AM IST
Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: किचन के लिए चिमनी काफी जरूरी अप्लायंस होता है. ये किचन से खाना बनाते समय धुएं और गंध को बाहर करती है और किचन को फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है. आप अपने गैस स्टोव के अनुसार ही चिमनी खरीद सकते हैं. इनमें ऑयल कलेक्टर ट्रे के साथ-साथ ऑटो क्लीन फीचर भी मौजूद होता है, जिससे इसे साफ करना आसान हो जाता है. वहीं, कई ऑप्शन्स में मोशन सेंसिंग और टच सेंसर मौजूद होता है. आप भी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से आप अपने लिए एक बढ़िया चिमनी खरीद सकते हैं.

करवा चौथ का त्योहार बस आने ही वाला है. इस बार 10 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जाएगा. इस दिन पति अपनी पत्नी की खुशियों के लिए कुछ खास गिफ्ट की तलाश में रहते हैं. अगर आप भी इस बार कुछ अलग और स्पेशल गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो किचन में गैस स्टोव के ऊपर लगने वाली प्रभावी चिमनी जो अब 76% तक की भारी छूट पर मिल रही है बेस्ट ऑफ्शन हो सकती है. यह गिफ्ट न सिर्फ दिखने में बीबी को खुश करेगा बल्कि उनके हर दिन काम में मदद भी करेगा. गैस स्टोव चिमनी किचन में धुएं और स्मेल को कम करती है. अच्छी बात है कि इन दिनों गैस स्टोव चिमनी पर बंप ऑफर मिल रहा है, जहां आप बहुत ही कम कीमत में गैस स्टोव चिमनी खरीद सकते हैं.

Amazon के फेस्टिव सेल आफर्स के तहत आप इन दिनों बहुत ही कम कीमत में गैस स्टोव चिमनी खरीद सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि 5 अक्टूबर को अमेजन की सेल खत्म हो रही है. तो आज ही आपके पास मौका है कम कीमत में चिमनी खरीदने का. आइए जानते हैं ऑफर्स की पूरी डिटेल्स.
 
10,000 से कम में मिल रही हैं ये चिमनी

Faber 60 cm 1000 m³/hr Kitchen Chimney 
इस करवा चौथ अपनी पत्नी को Faber की शानदार 60cm किचन चिमनी गिफ्ट  कर सकते हैं और उन्हें किचन के धुएं और चिकनाहट से छुटकारा दिला सकते हैं! यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि उनके आराम की गारंटी है. Faber की किचन चिमकी खास बैफल फिल्टर के साथ आती है जो भारतीय व्यंजनों के धुएं और तेल को मिनटों में साफ कर देती है. इसका स्लीक T-शेप डिजाइन और पुश बटन कंट्रोल किचन को मॉडर्न लुक देगा. अमेजन पर इस समय बंपर सेल चल रही है, जहां आप इस प्रीमियम चिमनी को हजारों रुपये की बचत के साथ 76% तक की छूट पर खरीद सकते हैं. इस आप 5,990 रुपये में अभी खरीद सकते हैं नार्मल दिनों में इसकी कीमत 19,000 होती है.

Glen 60 cm 1000 m³/hr Baffle Filter Kitchen Chimney

इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है Glen की 60 cm किचन चिमनी की. यह वॉल माउंटेड चिमनी खास तौर पर भारतीय किचन के लिए डिजाइन की गई है, जो तेल, धुआं और स्मेल को दूर करती है. 1000 m³/hr की दमदार सेक्शन क्षमता इसे नार्मल फैमिली किचन के लिए परफेक्ट बनाती है. इसमें लगा बैफल फिल्टर स्मेल और धुंए को खींचता है और बाहर निकालता है. जबकि पुश बटन कंट्रोल इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान बनाता है. 60cm साइज़ इसे 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन बनाता है. इसका ब्लैक पिरामिड डिजाइन किचन को एक क्लासी लुक देता है. 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और मोटर पर 5 साल की वारंटी इसे भरोसेमंद बनाती है. अमेजन पर ऑफर्स के साथ यह किचन चिमनी 5,499 रुपये में मिल रही है जिसकी नार्मल दिनों में कीमत 11,290 होती है.

ये भी पढ़ेंः अब Instagram और X की होगी छुट्टी? ये स्वदेशी ऐप दे रहा कड़ी टक्कर, फीचर्स जान लीजिए

Ventair 60 cm 1200 m3/hr Autoclean Kitchen Chimney  

अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो Ventair की 60 cm किचन चिमनी आपके किचन के लिए एकदम परफेक्ट है.  Ventair की 60cm की ऑटोक्लीन चिमनी जो 1200 m3/hr की दमदार स्पीड के साथ आती है. यह चिमनी भारतीय रसोई के लिए एक गेम चेंजर है. इसका सबसे खास फीचर है ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी और मोशन सेंसर कंट्रोल. बस हाथ हिलाएं और चिमनी ऑन/ऑफ हो जाएगी! इसका फिल्टरलेस डिजाइन तेल को सीधे मेटैलिक ऑयल कलेक्टर में जमा करता है जिससे मेंटेनेंस की भी जरूरत लगभग खत्म हो जाती है. अमेजन की इस सेल में इसकी कीमत 8,490 रुपये है तो वहीं नार्मल दिनों में इसकी कीमत 31,990 होती है. 

तो अगर आप भी बीबी को इस करवाचौथ गिफ्ट देने के आइडियो खोज रहे हैं तो किचन चिमनी भी बेस्ट हो सकता है. 10,000 से कम कीमत में मिलने वाली ये किचन चिमनी न सिर्फ आपके किचन को परफेक्ट बनाएंगी बल्कि किचन को एक शानदार लुक भी देंगी.

ये भी पढे़ंः Chrome और Firefox को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Karwa Chauth 2025 Gift IdeasKitchen Chimney Discount OfferBest gift for wife

