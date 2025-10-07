लूट लो ऑफर! सिर्फ ₹6000 से कम में मिल रहे हैं धांसू ब्रॉन्डेड Smart TV, फीचर्स जानकर बोलेंगे–वाह

Smart TV under 6000: अगर आप भी नया स्मार्टटीवी खरीदने का सोच रहे हैं और कम बजट के कारण हाथ पीछे खींच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दिवाली से पहले Smart TV पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. फेस्टिव सीजन के ऑफर्स के साथ कम बजट में भी ब्रॉन्डेड टीवी मिल रही है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही फेस्टिव डील के दौरान ग्राहकों को Thomson Alpha सीरीज का 24 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV 6,000 रुपये से भी कम में मिल रहा है. आइए जानते हैं क्या है यह ऑफर्स साथ ही जानेंगे इस टीवी के फीचर्स.

आजकल लोग स्मार्ट टीवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनमें सीधे OTT ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. अब ज्यादातर यूजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शो और मूवीज देखना पसंद करते हैं इसलिए सही है कि पुराने मॉडल्स की जगह पर किसी भरोसेमंद ब्रांड की स्मार्ट टीवी खरीदी जाए. Thomson एक भरोसेमंद नाम है और इसका मॉडल अभी ऑफर में लगभग आधी कीमत पर फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. तो अगर आपको स्मार्टटीवी लेना है तो इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा.

आधी कीमत में मिल रही है स्मार्ट टीवी

Thomson Alpha HD Ready LED Smart Linux TV (24Alpha001) स्मार्ट टीवी आप Flipkart पर फेस्टिव सीजन छूट के तहत मात्र 5,799 रुपये में खरीद सकते हैं. नार्मल दिनों में इस टीवी की कीमत 9,999 होती है. सिर्फ यही नहीं इस ऑफर्स के साथ आप अगर चुनिंदा बैंक कार्ड्स लगाते हैं तो इससे आपको 10 प्रतिशत छूट अतिरिक्त मिलती है. जिसके बाद इस टीवी की कीमत लगभग-लगभग 5000 रुपये के करीब हो जाएगी.

वहीं अगर आप पुरान डिवाइस एक्सचेंज करते हैं तो आपको 1,900 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर ही तय करती है.

Thomson स्मार्ट टीवी के फीचर्स जान लीजिए

Thomson स्मार्ट टीवी के खास फीचर्स की बात करें तो इसमें 24 इंच का HD Ready डिस्प्ले (1366x768 पिक्सल) है जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह टीवी Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और Prime Video, YouTube जैसे लोकप्रिय OTT ऐप्स को सपोर्ट करता है. शानदार साउंड क्वालिटी के लिए इसमें 20W पावर वाले डुअल स्पीकर्स लगे हैं. साथ ही इस स्मार्ट टीवी के साथ 1 साल की वारंटी भी मिलती है.

