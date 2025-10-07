Advertisement
trendingNow12951159
Hindi Newsटेक

लूट लो ऑफर! सिर्फ ₹6000 से कम में मिल रहे हैं धांसू ब्रॉन्डेड Smart TV, फीचर्स जानकर बोलेंगे–वाह

अगर आप भी नया स्मार्टटीवी खरीदने का सोच रहे हैं और कम बजट के कारण हाथ पीछे खींच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दिवाली से पहले Smart TV पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. फेस्टिव सीजन के ऑफर्स के साथ कम बजट में भी ब्रॉन्डेड टीवी मिल रही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लूट लो ऑफर! सिर्फ ₹6000 से कम में मिल रहे हैं धांसू ब्रॉन्डेड Smart TV, फीचर्स जानकर बोलेंगे–वाह

Smart TV under 6000: अगर आप भी नया स्मार्टटीवी खरीदने का सोच रहे हैं और कम बजट के कारण हाथ पीछे खींच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दिवाली से पहले Smart TV पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. फेस्टिव सीजन के ऑफर्स के साथ कम बजट में भी ब्रॉन्डेड टीवी मिल रही है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही फेस्टिव डील के दौरान ग्राहकों को Thomson Alpha सीरीज का 24 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV 6,000 रुपये से भी कम में मिल रहा है. आइए जानते हैं क्या है यह ऑफर्स साथ ही जानेंगे इस टीवी के फीचर्स.

आजकल लोग स्मार्ट टीवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनमें सीधे OTT ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. अब ज्यादातर यूजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शो और मूवीज देखना पसंद करते हैं इसलिए सही है कि पुराने मॉडल्स की जगह पर किसी भरोसेमंद ब्रांड की स्मार्ट टीवी खरीदी जाए. Thomson एक भरोसेमंद नाम है और इसका मॉडल अभी ऑफर में लगभग आधी कीमत पर फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. तो अगर आपको स्मार्टटीवी लेना है तो इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा.

आधी कीमत में मिल रही है स्मार्ट टीवी
Thomson Alpha HD Ready LED Smart Linux TV (24Alpha001) स्मार्ट टीवी आप Flipkart पर फेस्टिव सीजन छूट के तहत मात्र 5,799 रुपये में खरीद सकते हैं. नार्मल दिनों में इस टीवी की कीमत 9,999 होती है. सिर्फ यही नहीं इस ऑफर्स के साथ आप अगर चुनिंदा बैंक कार्ड्स लगाते हैं तो इससे आपको 10 प्रतिशत छूट अतिरिक्त मिलती है. जिसके बाद इस टीवी की कीमत लगभग-लगभग 5000 रुपये के करीब हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं अगर आप पुरान डिवाइस एक्सचेंज करते हैं तो आपको 1,900 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर ही तय करती है.

ये भी पढ़ेंः BSNL यूजर्स को मिलने जा रहा है 5G का तोहफा, सबसे पहले इन शहरों में शुरू होगी सर्विस; Jio और Airtel की टेंशन बढ़ी!

Thomson स्मार्ट टीवी के फीचर्स जान लीजिए

Thomson स्मार्ट टीवी के खास फीचर्स की बात करें तो इसमें 24 इंच का HD Ready डिस्प्ले (1366x768 पिक्सल) है जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह टीवी Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और Prime Video, YouTube जैसे लोकप्रिय OTT ऐप्स को सपोर्ट करता है. शानदार साउंड क्वालिटी के लिए इसमें 20W पावर वाले डुअल स्पीकर्स लगे हैं. साथ ही इस स्मार्ट टीवी के साथ 1 साल की वारंटी भी मिलती है.

ये भी पढ़ेंः OnePlus यूजर्स को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा! इस दिन लॉन्च होगा OxygenOS 16, मिलेगा 'लिक्विड ग्लास' जैसा डिजाइन

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Smart TV under 6000Flipkart Festive SaleThomson smart tv

Trending news

आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत