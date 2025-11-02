Bumper Offer: ₹42,999 की Realme Smart TV अब ₹10,000 से भी कम में,खरीदने का फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका!

Realme 50 inch 4K TV Offer: अगर आपकी भी टीवी पुरानी हो गई है या फिर स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. वेडिंग सीजन के शुरुआत में ही ब्रांडेड स्मार्ट टीवी के दाम 4 गुना तक कम हो गए हैं. Realme की दमदार फीचर्स वाली 50 इंच की स्मार्ट टीवी पर यह डिस्काउंट मिल रहा है. डिस्काउंट ऑफर के तहत रियलमी की स्मार्ट टीवी की कीमत सीधे चार गुना तक गिर गई है. ₹42,999 की यह टीवी अब 10,000 रुपये से भी कम में मिल रही है. ऐसे ऑफर अक्सर देखने को नहीं मिलते इसलिए अगर नई स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हैं तो देर न करिए, क्योंकि ऑफर लिमटेड टाइम के लिए ही है. आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी डिटेल्स और स्मार्ट टीवी में मिलने वाले फीचर्स.

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Realme का 50 इंच Ultra HD (4K) Android Smart TV बंपर छूट के साथ मात्र ₹9,563 में मिल रहा है. वहीं इसकी असली कीमत ₹42,999 है. यानी इस स्मार्ट टीवी पर सीधे 77% तक की छूट मिल रही है. इस TV में Dolby Vision और Atmos जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं जो आपके घर को सिनेमा हॉल जैसा फील देंगे.

ये रही ऑफर की पूरी डिटेल्स

Flipkart पर Realme के 50 इंच 4K स्मार्ट टीवी के लिए यह धांसू डील चल रही है. ऑफर्स के तहत इस टीवी की कीमत ₹42,999 से घटकर अब मात्र ₹9,563 रह गई है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप HSBC और BOBCARD EMI ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसके साथ ही 10% तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा. कंपनी इस टीवी के साथ मात्र ₹49 में Protect Promise Fee के तहत सेफ्टी एक्सटेंशन का फायदा भी दे रही है. इन सब के साथ ही अगर आप पुराना टीवी एक्सचेंज करते हैं तो ₹4,250 तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है. यानी कि बेहद कम कीमत में एक शानदार 4K स्मार्ट टीवी घर ले जाने का ये बेहतरीन मौका है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब जान लीजिए फीचर्स

Realme के इस 50 इंच 4K स्मार्ट टीवी में शानदार डिस्प्ले और दमदार साउंड का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसमें 126 सेमी यानी 50 इंच का Ultra HD 4K LED पैनल मिलता है, जो 3840×2160 पिक्सल के रेजॉल्यूशन और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के साथ आता है. Direct LED टेक्निक के साथ स्मार्ट टीवी Dolby Vision, 83% कलर गामट और 10.7 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है, जिससे विजुअल क्वालिटी बहुत ही शार्प और रियलिस्टिक दिखाई देती है. ऑडियो के लिए इसमें 4 स्पीकर और 2 सबवूफर्स लगे हैं जो 24W आउटपुट के साथ Dolby Atmos सपोर्ट प्रदान करते हैं. यानी देखने और सुनने दोनों का एक्सपीरियंस प्रीमियम लेवल का मिलेगा.

ये भी पढे़ंः बंपर ऑफर; iPhone 16 Plus पर ₹25000 की छूट, खरीदने वालों की लगी लाइन! यहां चल रही डील

Realme की यह प्रीमियम Smart TV न सिर्फ डिस्प्ले और साउंड में दमदार है बल्कि परफॉर्मेंस में ही कमाल की है. यह स्मार्ट टीवी Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है और Google Assistant के साथ हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल सपोर्ट करता है. टीवी में MediaTek का 4K UHD प्रोसेसर दिया गया है, जो स्मूथ और लैग-फ्री परफॉर्मेंस देता है. ग्राफिक्स के लिए Mali-G52 GPU मौजूद है, वहीं 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज ऐप्स और कंटेंट के लिए पर्याप्त स्पेस देते हैं. इसमें Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar और YouTube जैसी सभी पॉपुलर ऐप्स का सपोर्ट भी यूजर्स को मिलता है.

ये भी पढे़ंः खामोशी से हो रही सर्वनाश की तैयारी? बचने के लिए जुकरबर्ग जैसे अरबपति बना रहे बंकर