धमाकेदार डील! Samsung के प्रीमियम फोन पर महाबचत ऑफर, मिल रही है 16,000 की छूट, जानिए कहां मची है लूट

Samsung Galaxy A55 5G Discount: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आफर्स खोज रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. अक्सर स्मार्टफोन के दाम धीरे-धीरे कम होते हैं लेकिन जब सीधे हजारों की बंपर छूट मिले तो इसे लॉटरी लगना भी कहा जा सकता है! कुछ ऐसा ही हुआ है सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों के साथ. Samsung का प्रीमियम फोन Galaxy A55 इस समय बंपर ऑफर्स के साथ मिल रहा है. अमेजन की सेल में इस जबरदस्त फोन पर एक झटके में पूरे ₹16,000 की बड़ी छूट मिल रही है. यह मौका आपके हाथ से निकल न जाए इसलिए जानिए क्या है यह धमाकेदार डील और कैसे आप इतने कम दाम में इस शानदार सैमसंग फोन को अपना बना सकते हैं!

अमेज़न पर भले ही दीवाली ऑफर्स खत्म हो गया लेकिन स्मार्टफोन्स पर शानदार डील्स चल रही है. इसी क्रम में सैमसंग Galaxy A55 5G भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. अगर आप डिस्काउंट के साथ किसी भरोसेमंद ब्रांड का शानदार फोन खरीदना चाहते हैं तो यह ऑफर आपके लिए शानदार मौका है. सबसे जरूरी बात की यह एक लिमिटेड टाइम डील है इसलिए इसे मिस करना महंगा पड़ सकता है.

ये रही ऑफर की डिटेल

Samsung ने अपने प्रीमियम A-सीरीज के इस स्मार्टफोन 39,999 रुपए में लॉन्च किया था. लेकिन अब इसे अमेजन पर सिर्फ 23,999 रुपए में खरीदा जा सकता है. यानी आपको सीधे 16,000 रुपए की छूट मिल रही है. इतना ही नहीं अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो और भी डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं. एक्सचेंज की राशि आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी हालत पर डिपेंड करेगी.

Samsung Galaxy A55 के फीचर्स जान लीजिए

Samsung Galaxy A555G स्मार्टफोन शानदार डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आता है. इसमें 6.6 इंच की फुल HD+ सुपर AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. कंपनी के इस फोन में Samsung का Exynos 1480 प्रोसेसर लगा है जो तेजी और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है. साथ ही यह 12GB तक की RAM और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है.

इस फोन में आपको लंबी बैटरी मिल जाती है जो 5000mAh की होती है. यह 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कैमरा सेगमेंट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 5MP का मैक्रो लेंस शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

