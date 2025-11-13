Advertisement
Hindi Newsटेक

भरभराकर गिरे Google Pixel के दाम! 40,000 हजार की सीधी बचत, फिर नहीं मिलेगा गोल्डन चांस

Google Smartphone: अगर आप Google का स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन बजट थोड़ा टाइट है, तो ये जानकारी आपके लिए है. आप शानदार कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस और गूगल की प्रीमियम क्वालिटी वाला Pixel फोन बहुत किफायती दाम में खरीद सकते हैं. ऐसा जबरदस्त मौका मत गंवाइए.

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 13, 2025, 02:36 PM IST
भरभराकर गिरे Google Pixel के दाम! 40,000 हजार की सीधी बचत, फिर नहीं मिलेगा गोल्डन चांस

Google Smartphone Price Drop: अगर आप नया Google Pixel स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट थोड़ा कम है, तो यह ऑफर आपके लिए फायदेमंद होगा. इस वक्त ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Google Pixel 8 पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. यह स्मार्टफोन अपनी लॉन्च कीमत ₹75,999 से करीब ₹40,000 सस्ता मिल रहा है. जिसके बाद यह प्रीमियम फोन आपके बजट में आ सकता है. कस्टमर भारी छूट के साथ-साथ शानदार बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं.

Google Pixel 8 कीमत और ऑफर्स डिटेल्स
Google Pixel 8 का 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर केवल ₹38,499 में मिल रहा है. अगर आप Federal Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो 7.5% यानी कि ₹3,000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है. बैंक ऑफर के बाद इस स्मार्टफोन की कीमत घटकर केवल ₹35,611 हो जाती है.

यह फोन अक्टूबर 2023 में ₹75,999 में लॉन्च हुआ था, इस हिसाब से यह लगभग ₹40,000 सस्ता मिल रहा है. इसके अलावा अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो ₹36,350 तक की एक्स्ट्रा बचत हो सकती है. ये एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने डिवाइस की कंडीशन पर डिपेंड करेगी.

यह भी पढ़ें: Jio का झक्कास प्लान! एक रिचार्ज में चलेंगे 3 नंबर, मिलेगा 5G डेटा और Hotstar....

Google Pixel 8 के दमदार फीचर्स  

Google Pixel 8 फीचर्स के मामले में भी किसी फ्लैगशिप फोन से कम नहीं है. इसमें गूगल के दमदार Tensor G3 प्रोसेसर के साथ Titan M2 सिक्योरिटी चिप दी गई है, जो इसे तेज और सुरक्षित बनाता है. फोन में 6.2 इंच की FHD+ OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है.

कैमरा और बैटरी डिटेल्स
फोटोग्राफी के लिए Pixel 8 में 50MP का ऑक्टा-PD प्राइमरी कैमरा और 12MP का मैक्रो कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए 10.5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह स्मार्टफोन 4575mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 27W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है.

यह भी पढ़ें: पुराना नंबर बंद करने से पहले तुरंत करें ये जरूरी काम, वरना लग जाएगा लाखों का चूना

 

