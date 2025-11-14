Advertisement
trendingNow13002490
Hindi Newsटेक

अब नहीं धोने पड़ेंगे ठंडे पानी में बर्तन, ये सस्ता गीजर 5 सेकंड में देगा खौलता पानी

Geyser For Kitchen: क्या किचन में ठंडे पानी से बर्तन धोने या खाना बनाने से परेशान है. अब अपनी रसोई को अपग्रेड करने का समय है. इंस्टेंट वॉटर गीजर सिर्फ कुछ सेकंड में गर्म पानी देता है. ये गीजर स्मार्ट, सुरक्षित और कम बिजली खर्च करने वाले हैं. सर्दियों में गीजर खरीदने से पहले ये ऑप्शन जरूर देखें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब नहीं धोने पड़ेंगे ठंडे पानी में बर्तन, ये सस्ता गीजर 5 सेकंड में देगा खौलता पानी

Instant Water Geyser For Kitchen: अगर आप रोज रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धोते-धोते या सब्जियां साफ करने से परेशान हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है एक स्मार्ट इंस्टेंट वॉटर गीजर लाने का. यह छोटा-सा वॉटर हीटर कुछ ही सेकंड में आपको गर्म पानी देता है, जिससे रसोई का काम न सिर्फ तेज होता है, बल्कि सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड से भी राहत मिलती है. ये इंस्टेंट गीजर न सिर्फ बिजली बचाते हैं बल्कि जगह भी कम घेरते हैं और मॉडर्न किचन के लिए एक जरूरी अप्लायंस बन चुके हैं.

क्यों जरूरी है रसोई के लिए इंस्टेंट गीजर?
इंस्टेंट गीजर खासकर छोटी जगह या रसोई के लिए बनाए जाते हैं, जहां आपको तुरंत और कम मात्रा में गर्म पानी की जरूरत होती है. इनमें 3000 वाट या उससे ज्यादा क्षमता का हेवी ड्यूटी हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जो पानी को बहुत तेजी से गर्म कर देता है. ये गीजर रस्ट-प्रूफ और शॉक-प्रूफ बॉडी के साथ-साथ ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन जैसे सुरक्षा फीचर्स से लैस होते हैं.

Amazon पर उपलब्ध टॉप इंस्टेंट गीजर की लिस्ट
Crompton Arno Neo 3 Litres Instant Water Heater Geyser
Crompton Arno Neo इस्टेंट गीजर की कीमत 2,699 रुपये है. यह एक कॉम्पैक्ट और सुरक्षित 3 लीटर का गीजर है जो अपनी तेज हीटिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3000-वॉट का कॉपर हीटिंग एलिमेंट लगा है. इसका इनर टैंक 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है, जो फूड ग्रेड मटीरियल होने के कारण पानी को शुद्ध और सुरक्षित रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मात्र ₹9,999 में 32 इंच स्मार्ट टीवी, मिल रही 60% की तगड़ी छूट, घर बन जाएगा सिनेमा..

Bajaj Splendora 3L Instant Water Heater for Kitchen
Bajaj Splendora 3 लीटर क्षमता वाले गीजर का दाम 3,198 रुपये है. यह रसोई, छोटे परिवारों या वॉशबेसिन के लिए एक किफायती और बढ़िया ऑप्शन है. यह वेल्ड-फ्री आउटर बॉडी डिजाइन के साथ आता है, जो लीकेज-फ्री होने के कारण इसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है. इसमें Copper Heating Element लगा है और यह 6 बार प्रेशर तक के लिए परफेक्ट है. कंपनी इनर टैंक पर 5 साल की अच्छी वारंटी भी देती है.

Orient Electric 5.9 L Instant Geyser for Kitchen
Orient ब्रांड का यह मॉडल भारत का पहला 5.9 लीटर इंस्टेंट गीजर है,  इसकी कीमत 3,399 रुपये है. इसे खास तौर पर रसोई की तेज गर्म पानी की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी खासियत इसमें लगा ग्लास वूल इंसुलेशन है, जो गर्म पानी को लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है. जिससे बार-बार हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. यह 6.5 बार प्रेशर तक को हैंडल कर सकता है और शॉक-प्रूफ हाई-स्ट्रेंथ पॉलिमर बॉडी के कारण लंबे समय तक जंग से सुरक्षित रहता है.

Havells Signa 5 Litre Instant Water Heater Geyser
Havells Signa 5 लीटर क्षमता वाला एक मॉर्डन और सुरक्षित ऑप्शन है. इस गीजर की कीमत 3,799 रुपये है. यह किचन या छोटे परिवार के यूज के लिए बिल्कुल सही है. इसमें एक बाय-कलर LED इंडिकेटर दिया गया है जो पानी के गर्म होने की स्थिति बताता है. स्टेनलेस स्टील टैंक और रस्ट व शॉक प्रूफ बॉडी के साथ यह 5 साल की लंबी टैंक वारंटी देता है.

यह भी पढ़ें: कोई और तो नहीं कर रहा आपके Aadhaar का इस्तेमाल? एक मिनट में ऐसे करें चेक

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Instant Water GeyserGeyser

Trending news

Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रही आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रही आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम में बड़ा उलटफेर, PDP को मिली बढ़त; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम में बड़ा उलटफेर, PDP को मिली बढ़त; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश