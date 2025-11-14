अब नहीं धोने पड़ेंगे ठंडे पानी में बर्तन, ये सस्ता गीजर 5 सेकंड में देगा खौलता पानी

Instant Water Geyser For Kitchen: अगर आप रोज रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धोते-धोते या सब्जियां साफ करने से परेशान हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है एक स्मार्ट इंस्टेंट वॉटर गीजर लाने का. यह छोटा-सा वॉटर हीटर कुछ ही सेकंड में आपको गर्म पानी देता है, जिससे रसोई का काम न सिर्फ तेज होता है, बल्कि सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड से भी राहत मिलती है. ये इंस्टेंट गीजर न सिर्फ बिजली बचाते हैं बल्कि जगह भी कम घेरते हैं और मॉडर्न किचन के लिए एक जरूरी अप्लायंस बन चुके हैं.

क्यों जरूरी है रसोई के लिए इंस्टेंट गीजर?

इंस्टेंट गीजर खासकर छोटी जगह या रसोई के लिए बनाए जाते हैं, जहां आपको तुरंत और कम मात्रा में गर्म पानी की जरूरत होती है. इनमें 3000 वाट या उससे ज्यादा क्षमता का हेवी ड्यूटी हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जो पानी को बहुत तेजी से गर्म कर देता है. ये गीजर रस्ट-प्रूफ और शॉक-प्रूफ बॉडी के साथ-साथ ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन जैसे सुरक्षा फीचर्स से लैस होते हैं.

Amazon पर उपलब्ध टॉप इंस्टेंट गीजर की लिस्ट

Crompton Arno Neo 3 Litres Instant Water Heater Geyser

Crompton Arno Neo इस्टेंट गीजर की कीमत 2,699 रुपये है. यह एक कॉम्पैक्ट और सुरक्षित 3 लीटर का गीजर है जो अपनी तेज हीटिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3000-वॉट का कॉपर हीटिंग एलिमेंट लगा है. इसका इनर टैंक 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है, जो फूड ग्रेड मटीरियल होने के कारण पानी को शुद्ध और सुरक्षित रखता है.

Bajaj Splendora 3L Instant Water Heater for Kitchen

Bajaj Splendora 3 लीटर क्षमता वाले गीजर का दाम 3,198 रुपये है. यह रसोई, छोटे परिवारों या वॉशबेसिन के लिए एक किफायती और बढ़िया ऑप्शन है. यह वेल्ड-फ्री आउटर बॉडी डिजाइन के साथ आता है, जो लीकेज-फ्री होने के कारण इसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है. इसमें Copper Heating Element लगा है और यह 6 बार प्रेशर तक के लिए परफेक्ट है. कंपनी इनर टैंक पर 5 साल की अच्छी वारंटी भी देती है.

Orient Electric 5.9 L Instant Geyser for Kitchen

Orient ब्रांड का यह मॉडल भारत का पहला 5.9 लीटर इंस्टेंट गीजर है, इसकी कीमत 3,399 रुपये है. इसे खास तौर पर रसोई की तेज गर्म पानी की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी खासियत इसमें लगा ग्लास वूल इंसुलेशन है, जो गर्म पानी को लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है. जिससे बार-बार हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. यह 6.5 बार प्रेशर तक को हैंडल कर सकता है और शॉक-प्रूफ हाई-स्ट्रेंथ पॉलिमर बॉडी के कारण लंबे समय तक जंग से सुरक्षित रहता है.

Havells Signa 5 Litre Instant Water Heater Geyser

Havells Signa 5 लीटर क्षमता वाला एक मॉर्डन और सुरक्षित ऑप्शन है. इस गीजर की कीमत 3,799 रुपये है. यह किचन या छोटे परिवार के यूज के लिए बिल्कुल सही है. इसमें एक बाय-कलर LED इंडिकेटर दिया गया है जो पानी के गर्म होने की स्थिति बताता है. स्टेनलेस स्टील टैंक और रस्ट व शॉक प्रूफ बॉडी के साथ यह 5 साल की लंबी टैंक वारंटी देता है.

