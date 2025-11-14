अब नहीं धोने पड़ेंगे ठंडे पानी में बर्तन, ये सस्ता गीजर 5 सेकंड में देगा खौलता पानी

Geyser For Kitchen: क्या किचन में ठंडे पानी से बर्तन धोने या खाना बनाने से परेशान है. अब अपनी रसोई को अपग्रेड करने का समय है. इंस्टेंट वॉटर गीजर सिर्फ कुछ सेकंड में गर्म पानी देता है. ये गीजर स्मार्ट, सुरक्षित और कम बिजली खर्च करने वाले हैं. सर्दियों में गीजर खरीदने से पहले ये ऑप्शन जरूर देखें.
Trending Photos
Instant Water Geyser For Kitchen: अगर आप रोज रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धोते-धोते या सब्जियां साफ करने से परेशान हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है एक स्मार्ट इंस्टेंट वॉटर गीजर लाने का. यह छोटा-सा वॉटर हीटर कुछ ही सेकंड में आपको गर्म पानी देता है, जिससे रसोई का काम न सिर्फ तेज होता है, बल्कि सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड से भी राहत मिलती है. ये इंस्टेंट गीजर न सिर्फ बिजली बचाते हैं बल्कि जगह भी कम घेरते हैं और मॉडर्न किचन के लिए एक जरूरी अप्लायंस बन चुके हैं.
क्यों जरूरी है रसोई के लिए इंस्टेंट गीजर?
इंस्टेंट गीजर खासकर छोटी जगह या रसोई के लिए बनाए जाते हैं, जहां आपको तुरंत और कम मात्रा में गर्म पानी की जरूरत होती है. इनमें 3000 वाट या उससे ज्यादा क्षमता का हेवी ड्यूटी हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जो पानी को बहुत तेजी से गर्म कर देता है. ये गीजर रस्ट-प्रूफ और शॉक-प्रूफ बॉडी के साथ-साथ ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन जैसे सुरक्षा फीचर्स से लैस होते हैं.
Amazon पर उपलब्ध टॉप इंस्टेंट गीजर की लिस्ट
Crompton Arno Neo 3 Litres Instant Water Heater Geyser
Crompton Arno Neo इस्टेंट गीजर की कीमत 2,699 रुपये है. यह एक कॉम्पैक्ट और सुरक्षित 3 लीटर का गीजर है जो अपनी तेज हीटिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3000-वॉट का कॉपर हीटिंग एलिमेंट लगा है. इसका इनर टैंक 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है, जो फूड ग्रेड मटीरियल होने के कारण पानी को शुद्ध और सुरक्षित रखता है.
यह भी पढ़ें: मात्र ₹9,999 में 32 इंच स्मार्ट टीवी, मिल रही 60% की तगड़ी छूट, घर बन जाएगा सिनेमा..
Bajaj Splendora 3L Instant Water Heater for Kitchen
Bajaj Splendora 3 लीटर क्षमता वाले गीजर का दाम 3,198 रुपये है. यह रसोई, छोटे परिवारों या वॉशबेसिन के लिए एक किफायती और बढ़िया ऑप्शन है. यह वेल्ड-फ्री आउटर बॉडी डिजाइन के साथ आता है, जो लीकेज-फ्री होने के कारण इसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है. इसमें Copper Heating Element लगा है और यह 6 बार प्रेशर तक के लिए परफेक्ट है. कंपनी इनर टैंक पर 5 साल की अच्छी वारंटी भी देती है.
Orient Electric 5.9 L Instant Geyser for Kitchen
Orient ब्रांड का यह मॉडल भारत का पहला 5.9 लीटर इंस्टेंट गीजर है, इसकी कीमत 3,399 रुपये है. इसे खास तौर पर रसोई की तेज गर्म पानी की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी खासियत इसमें लगा ग्लास वूल इंसुलेशन है, जो गर्म पानी को लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है. जिससे बार-बार हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. यह 6.5 बार प्रेशर तक को हैंडल कर सकता है और शॉक-प्रूफ हाई-स्ट्रेंथ पॉलिमर बॉडी के कारण लंबे समय तक जंग से सुरक्षित रहता है.
Havells Signa 5 Litre Instant Water Heater Geyser
Havells Signa 5 लीटर क्षमता वाला एक मॉर्डन और सुरक्षित ऑप्शन है. इस गीजर की कीमत 3,799 रुपये है. यह किचन या छोटे परिवार के यूज के लिए बिल्कुल सही है. इसमें एक बाय-कलर LED इंडिकेटर दिया गया है जो पानी के गर्म होने की स्थिति बताता है. स्टेनलेस स्टील टैंक और रस्ट व शॉक प्रूफ बॉडी के साथ यह 5 साल की लंबी टैंक वारंटी देता है.
यह भी पढ़ें: कोई और तो नहीं कर रहा आपके Aadhaar का इस्तेमाल? एक मिनट में ऐसे करें चेक