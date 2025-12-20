सिर्फ 85,500 में घर ले आएं iPhone 17 Pro, यहां चल रही है बंपर डील, खरीदारों की लग गई लंबी लाइन!

Phone 17 Pro Offer: अगर आप भी लेटेस्ट आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बजट के कारण पीछे हट जाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. Apple के प्रीमियम iPhone 17 Pro पर साल के आखिरी दिनों में बंपर छूट मिल रही है. जिसका फायदा उठाकर आप iPhone 17 Pro को मात्र ₹85,500 में खरीद सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इस आईफोन पर आपको 50,000 से भी ज्यादा की छूट मिल रही है. तो आइए जानते हैं कहां चल रही है यह बंपर डील और कैसे आप मात्र ₹85,500 में iPhone 17 Pro को खरीद सकते हैं.

Apple के लेटेस्ट iPhone 17 Pro पर बंपर छूट ऑफर चल रहा है. इस ऑफर में iPhone 17 Pro के 256GB वेरिएंट को मात्र ₹85,500 में खरीदा जा सकता है. जिसकी अभी मार्केट कीमत ₹1,34,900 है. यह शानदार डील Amazon पर चल रही है. जहां पर स्पेशल ऑफर के साथ 50,000 तक की बचत कर सकते हैं.

कैसे मिलेगा यह स्पेशल ऑफर

Amazon पर चल रही इस डील के तहत एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है. जिसमें यूजर्स अपने पुराने स्मार्टफोन को ट्रेड-इन करने की सुविधा मिल रही है. आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल के आधार पर कंपनी ₹49,500 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट दे रही है. अगर आपके पास ठीक-ठाक कंडीशन का फ्लैगशिप फोन है तो आप iPhone 17 Pro को ₹85,500 में ही खरीद सकते हैं.

इसके साथ ही चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी 4,000 तक की छूट मिल रही है. इस तरह आपको यह आईफोन ₹85,500 में मिल रहा है.

iPhone 17 Pro के फीचर्स

iPhone 17 के इस मॉडल की डिजाइन काफी प्रीमियम है. इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम यूनिबॉडी दी गई है जो सेरामिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है. इस फोन में अच्छी बैटरी मिलती है जो4250mAh है और 27 घंटे तक वीडियो प्लेबैक का बैकअप देती है. यह फोन iOS 26 पर काम करता है जिसमें Apple Intelligence के नए AI फीचर्स दिए गए हैं. यह आईफोन तीन कलर ऑप्शन के साथ आता है सिल्वर, कॉस्मिक ऑरेंज और डीप ब्लू.

बात करें iPhone 17 Pro के फीचर्स की तो इस फोन में आपको 6.3-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसमें नया Apple A19 Pro चिप है जो 3nm N3P प्रोसेस पर काम करता है और 12GB RAM के साथ आता है. कैमरे की बात की जाए तो इस प्रीमियम फोन में 48MP+48MP+48MP का ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलता है जिससे 8x ऑप्टिकल और 40x डिजिटल ज़ूम आप कर सकते हैं. वहीं फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है जो 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है.

