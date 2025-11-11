₹43,000 डिस्काउंट में मिल रहा 90 हजार वाला iPhone, फिर नहीं मिलेगी ऐसी डील

Bumper Discount On iPhone: अगर आप आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन ज्यादा कीमत के कारण नहीं ले पाते हैं, तो iPhone 15 Plus इस समय मार्केट में एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. यह 6.7 इंच की शानदार सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले वाला आईफोन अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले बेहद सस्ते दाम पर मिल रहा है. ग्राहक रिलायंस डिजिटल पर मिल रही डील्स का फायदा उठाकर ₹43,000 तक की बंपर बचत कर सकते हैं. यह डील इसे खरीदने के लिए सबसे शानदार iPhones में से एक बनाती है.

iPhone 15 Plus पर बंपर ऑफर

iPhone 15 Plus का 128GB स्टोरेज वेरिएंट सितंबर 2023 में ₹89,900 में लॉन्च हुआ था. यह मॉडल इस समय रिलायंस डिजिटल पर ₹50,900 में लिस्ट किया गया है. अगर आप IDBI डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी ₹4,000 तक मिल सकता है. बैंक ऑफर का इस्तेमाल करने के बाद इस आईफोन की कीमत सिर्फ ₹46,900 हो जाएगी. यानी कि लॉन्च प्राइस से पूरे ₹43,000 सस्ता मिलेगा.

iPhone 15 Plus के दमदार स्पेसिफिकेशंस

iPhone 15 Plus शानदार फीचर्स से लैस है, जो इसे वैल्यू फॉर मनी डील बनाता है. इसमें 6.7 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जो 1290x2796 पिक्सल का रेजोल्यूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है.

यह फोन हेक्सा कोर Apple A16 बायोनिक प्रोसेसर से लैस है और iOS 18 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसमें रियर में 48MP का वाइड एंगल कैमरा और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए 12MP का ट्रूडेप्थ फ्रंट कैमरा मिलता है.

एक्स्ट्रा फीचर्स

यह फोन धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग से लैस है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Bluetooth, NFC और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं. इसका डिजाइन स्लीक है और इसका वजन 201 ग्राम है.

